Open Loot (OL) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieOpen Loot (OL), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Open Loot (OL) Informacija

Open Loot is a Web3 gaming distribution platform and marketplace that supports game developers and publishers with go-to-market strategies, distribution, user experience, payments, etc.

Oficiali svetainė:
https://openloot.com/
Baltoji knyga:
https://wiki.openloot.com/
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/address/0x1F57da732A77636D913C9a75d685B26CC85DCC3A

Open Loot (OL) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Open Loot (OL) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 30.43M
$ 30.43M
Bendra pasiūla:
$ 5.00B
$ 5.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 631.73M
$ 631.73M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 240.85M
$ 240.85M
Visų laikų rekordas:
$ 0.69
$ 0.69
Visų laikų minimumas:
$ 0.010004023298681924
$ 0.010004023298681924
Dabartinė kaina:
$ 0.04817
$ 0.04817

Open Loot (OL) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Open Loot (OL) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų OL tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek OL tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate OL tokenomiką, galite peržiūrėti OL tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti OL

Norite įtraukti Open Loot (OL) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius OL pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Open Loot (OL) Kainų istorija

OL kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

OL kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda OL? Mūsų OL kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

