ORIGYN (OGY) realiojo laiko kaina yra $ 0.002163. Per pastarąsias 24 valandas OGY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002125 iki aukščiausios $ 0.002212 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OGY kaina yra $ 0.04584611512274245, o žemiausia – $ 0.001677040809560427.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OGY per pastarąją valandą pasikeitė +0.32%, per 24 valandas – -0.86%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.24%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ORIGYN (OGY) rinkos informacija
No.976
$ 16.93M
$ 16.93M$ 16.93M
$ 112.08K
$ 112.08K$ 112.08K
$ 22.53M
$ 22.53M$ 22.53M
7.83B
7.83B 7.83B
10,416,083,777.925255
10,416,083,777.925255 10,416,083,777.925255
OGY2
Dabartinė ORIGYN rinkos kapitalizacija yra $ 16.93M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 112.08K. OGY apyvartoje yra 7.83B vienetų, o bendras kiekis siekia 10416083777.925255. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 22.53M
ORIGYN (OGY) kainos istorija USD
Stebėkite ORIGYN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00001897
-0.86%
30 dienų
$ -0.000278
-11.39%
60 dienų
$ -0.001041
-32.50%
90 dienų
$ -0.000534
-19.80%
ORIGYN kainos pokytis šiandien
Šiandien OGY užfiksuotas $ -0.00001897 (-0.86%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ORIGYN 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000278 (-11.39%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ORIGYN 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OGY rodiklis pasikeitė $ -0.001041 (-32.50% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ORIGYN 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000534 (-19.80%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ORIGYN (OGY) pokyčius?
OGY is the native token of the ORIGYN Foundation, which provides the utility of access to the platform where ORIGYN certificates are minted, referenced and transacted. OGY is necessary to create and transact certificates of authenticity, the core service of the platform. Tokens are also required to vote in the governance of ORIGYN.
ORIGYN galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ORIGYN investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti OGYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie ORIGYN mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ORIGYN, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
ORIGYN kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos ORIGYN (OGY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ORIGYN (OGY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ORIGYN prognozes.
Supratimas apie ORIGYN (OGY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OGYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti ORIGYN (OGY)
Ieškote, kaip nusipirkti ORIGYN? Viskas paprasta ir patogu! ORIGYN lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.