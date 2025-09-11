Daugiau apie OGY

OGY Kainos informacija

OGY Baltoji knyga

OGY Oficiali svetainė

OGY Tokenomika

OGY Kainų prognozė

OGY Istorija

OGY pirkimo vadovas

OGYvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

OGY Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

ORIGYN logotipas

ORIGYN kaina(OGY)

1 OGY į USD – tiesioginė kaina:

$0.002161
$0.002161$0.002161
-0.87%1D
USD
ORIGYN (OGY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:16:13(UTC+8)

ORIGYN (OGY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.002125
$ 0.002125$ 0.002125
24 val. žemiausia
$ 0.002212
$ 0.002212$ 0.002212
24 val. aukščiausia

$ 0.002125
$ 0.002125$ 0.002125

$ 0.002212
$ 0.002212$ 0.002212

$ 0.04584611512274245
$ 0.04584611512274245$ 0.04584611512274245

$ 0.001677040809560427
$ 0.001677040809560427$ 0.001677040809560427

+0.32%

-0.86%

+3.24%

+3.24%

ORIGYN (OGY) realiojo laiko kaina yra $ 0.002163. Per pastarąsias 24 valandas OGY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002125 iki aukščiausios $ 0.002212 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OGY kaina yra $ 0.04584611512274245, o žemiausia – $ 0.001677040809560427.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OGY per pastarąją valandą pasikeitė +0.32%, per 24 valandas – -0.86%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.24%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ORIGYN (OGY) rinkos informacija

No.976

$ 16.93M
$ 16.93M$ 16.93M

$ 112.08K
$ 112.08K$ 112.08K

$ 22.53M
$ 22.53M$ 22.53M

7.83B
7.83B 7.83B

10,416,083,777.925255
10,416,083,777.925255 10,416,083,777.925255

OGY2

Dabartinė ORIGYN rinkos kapitalizacija yra $ 16.93M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 112.08K. OGY apyvartoje yra 7.83B vienetų, o bendras kiekis siekia 10416083777.925255. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 22.53M

ORIGYN (OGY) kainos istorija USD

Stebėkite ORIGYN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00001897-0.86%
30 dienų$ -0.000278-11.39%
60 dienų$ -0.001041-32.50%
90 dienų$ -0.000534-19.80%
ORIGYN kainos pokytis šiandien

Šiandien OGY užfiksuotas $ -0.00001897 (-0.86%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

ORIGYN 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000278 (-11.39%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

ORIGYN 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OGY rodiklis pasikeitė $ -0.001041 (-32.50% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

ORIGYN 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000534 (-19.80%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ORIGYN (OGY) pokyčius?

Peržiūrėkite ORIGYN kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra ORIGYN (OGY)

OGY is the native token of the ORIGYN Foundation, which provides the utility of access to the platform where ORIGYN certificates are minted, referenced and transacted. OGY is necessary to create and transact certificates of authenticity, the core service of the platform. Tokens are also required to vote in the governance of ORIGYN.

ORIGYN galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ORIGYN investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti OGYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie ORIGYN mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ORIGYN, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

ORIGYN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ORIGYN (OGY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ORIGYN (OGY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ORIGYN prognozes.

Peržiūrėkite ORIGYN kainos prognozę dabar!

ORIGYN (OGY) Tokenomika

Supratimas apie ORIGYN (OGY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OGYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti ORIGYN (OGY)

Ieškote, kaip nusipirkti ORIGYN? Viskas paprasta ir patogu! ORIGYN lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

OGY į vietos valiutas

1 ORIGYN(OGY) į VND
56.919345
1 ORIGYN(OGY) į AUD
A$0.00326613
1 ORIGYN(OGY) į GBP
0.00157899
1 ORIGYN(OGY) į EUR
0.00183855
1 ORIGYN(OGY) į USD
$0.002163
1 ORIGYN(OGY) į MYR
RM0.00912786
1 ORIGYN(OGY) į TRY
0.08931027
1 ORIGYN(OGY) į JPY
¥0.317961
1 ORIGYN(OGY) į ARS
ARS$3.0811935
1 ORIGYN(OGY) į RUB
0.18275187
1 ORIGYN(OGY) į INR
0.19084149
1 ORIGYN(OGY) į IDR
Rp35.45901072
1 ORIGYN(OGY) į KRW
3.00834366
1 ORIGYN(OGY) į PHP
0.12370197
1 ORIGYN(OGY) į EGP
￡E.0.10410519
1 ORIGYN(OGY) į BRL
R$0.0116802
1 ORIGYN(OGY) į CAD
C$0.00298494
1 ORIGYN(OGY) į BDT
0.2634534
1 ORIGYN(OGY) į NGN
3.26243127
1 ORIGYN(OGY) į COP
$8.48233428
1 ORIGYN(OGY) į ZAR
R.0.03780924
1 ORIGYN(OGY) į UAH
0.08928864
1 ORIGYN(OGY) į VES
Bs0.337428
1 ORIGYN(OGY) į CLP
$2.078643
1 ORIGYN(OGY) į PKR
Rs0.61431363
1 ORIGYN(OGY) į KZT
1.16603004
1 ORIGYN(OGY) į THB
฿0.06876177
1 ORIGYN(OGY) į TWD
NT$0.06566868
1 ORIGYN(OGY) į AED
د.إ0.00793821
1 ORIGYN(OGY) į CHF
Fr0.00170877
1 ORIGYN(OGY) į HKD
HK$0.01682814
1 ORIGYN(OGY) į AMD
֏0.82650393
1 ORIGYN(OGY) į MAD
.د.م0.01953189
1 ORIGYN(OGY) į MXN
$0.0402318
1 ORIGYN(OGY) į SAR
ريال0.00811125
1 ORIGYN(OGY) į PLN
0.00787332
1 ORIGYN(OGY) į RON
лв0.00936579
1 ORIGYN(OGY) į SEK
kr0.02022405
1 ORIGYN(OGY) į BGN
лв0.00361221
1 ORIGYN(OGY) į HUF
Ft0.72681126
1 ORIGYN(OGY) į CZK
0.04512018
1 ORIGYN(OGY) į KWD
د.ك0.000659715
1 ORIGYN(OGY) į ILS
0.00718116
1 ORIGYN(OGY) į AOA
Kz1.97895033
1 ORIGYN(OGY) į BHD
.د.ب0.000815451
1 ORIGYN(OGY) į BMD
$0.002163
1 ORIGYN(OGY) į DKK
kr0.01379994
1 ORIGYN(OGY) į HNL
L0.05669223
1 ORIGYN(OGY) į MUR
0.09854628
1 ORIGYN(OGY) į NAD
$0.03802554
1 ORIGYN(OGY) į NOK
kr0.02147859
1 ORIGYN(OGY) į NZD
$0.00363384
1 ORIGYN(OGY) į PAB
B/.0.002163
1 ORIGYN(OGY) į PGK
K0.00917112
1 ORIGYN(OGY) į QAR
ر.ق0.00787332
1 ORIGYN(OGY) į RSD
дин.0.21660282

ORIGYN išteklius

Išsamesnei ORIGYN analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali ORIGYN svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ORIGYN

Kiek ORIGYN(OGY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OGY kaina USD valiuta yra 0.002163USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OGY į USD kaina?
Dabartinė OGY kaina USD valiuta yra $ 0.002163. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ORIGYN rinkos kapitalizacija?
OGY rinkos kapitalizacija yra $ 16.93MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OGY apyvartoje?
OGY apyvartoje yra 7.83BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OGY kaina?
OGY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.04584611512274245USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OGY kaina?
OGY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.001677040809560427USD.
Kokia yra OGY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OGY yra $ 112.08KUSD.
Ar OGY kaina šiais metais kils?
OGY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OGY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:16:13(UTC+8)

ORIGYN (OGY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

OGY-į-USD skaičiuoklė

Suma

OGY
OGY
USD
USD

1 OGY = 0.002163 USD

Prekiauti OGY

OGYUSDT
$0.002161
$0.002161$0.002161
-0.86%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis