ONFA Token (OFT) realiojo laiko kaina yra $ 0.8595. Per pastarąsias 24 valandas OFT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.8281 iki aukščiausios $ 0.86 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OFT kaina yra $ 0.9501524982950932, o žemiausia – $ 0.12831404520187653.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OFT per pastarąją valandą pasikeitė +1.29%, per 24 valandas – +2.33%, o per pastarąsias 7 dienas – +15.97%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ONFA Token (OFT) rinkos informacija
Dabartinė ONFA Token rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.92M. OFT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 288882010.260989. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 257.85M
ONFA Token (OFT) kainos istorija USD
Stebėkite ONFA Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.019568
+2.33%
30 dienų
$ +0.0992
+13.04%
60 dienų
$ -0.0135
-1.55%
90 dienų
$ +0.5609
+187.84%
ONFA Token kainos pokytis šiandien
Šiandien OFT užfiksuotas $ +0.019568 (+2.33%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ONFA Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0992 (+13.04%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ONFA Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OFT rodiklis pasikeitė $ -0.0135 (-1.55% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ONFA Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.5609 (+187.84%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ONFA Token (OFT) pokyčius?
ONFA is a versatile and convenient cryptocurrency wallet that allows users to store, manage, and trade various cryptocurrencies with ease.
ONFA Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ONFA Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti OFTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie ONFA Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ONFA Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
ONFA Token kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos ONFA Token (OFT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ONFA Token (OFT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ONFA Token prognozes.
Supratimas apie ONFA Token (OFT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OFTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti ONFA Token (OFT)
Ieškote, kaip nusipirkti ONFA Token? Viskas paprasta ir patogu! ONFA Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.