ONFA Token logotipas

ONFA Token kaina(OFT)

1 OFT į USD – tiesioginė kaina:

$0.8594
+2.33%1D
USD
ONFA Token (OFT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:44:59(UTC+8)

ONFA Token (OFT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.8281
24 val. žemiausia
$ 0.86
24 val. aukščiausia

$ 0.8281
$ 0.86
$ 0.9501524982950932
$ 0.12831404520187653
+1.29%

+2.33%

+15.97%

+15.97%

ONFA Token (OFT) realiojo laiko kaina yra $ 0.8595. Per pastarąsias 24 valandas OFT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.8281 iki aukščiausios $ 0.86 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OFT kaina yra $ 0.9501524982950932, o žemiausia – $ 0.12831404520187653.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OFT per pastarąją valandą pasikeitė +1.29%, per 24 valandas – +2.33%, o per pastarąsias 7 dienas – +15.97%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ONFA Token (OFT) rinkos informacija

No.3580

$ 0.00
$ 2.92M
$ 257.85M
0.00
300,000,000
288,882,010.260989
0.00%

BSC

Dabartinė ONFA Token rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.92M. OFT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 288882010.260989. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 257.85M

ONFA Token (OFT) kainos istorija USD

Stebėkite ONFA Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.019568+2.33%
30 dienų$ +0.0992+13.04%
60 dienų$ -0.0135-1.55%
90 dienų$ +0.5609+187.84%
ONFA Token kainos pokytis šiandien

Šiandien OFT užfiksuotas $ +0.019568 (+2.33%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

ONFA Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0992 (+13.04%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

ONFA Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OFT rodiklis pasikeitė $ -0.0135 (-1.55% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

ONFA Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.5609 (+187.84%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ONFA Token (OFT) pokyčius?

Peržiūrėkite ONFA Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra ONFA Token (OFT)

ONFA is a versatile and convenient cryptocurrency wallet that allows users to store, manage, and trade various cryptocurrencies with ease.

ONFA Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ONFA Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti OFTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie ONFA Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ONFA Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

ONFA Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ONFA Token (OFT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ONFA Token (OFT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ONFA Token prognozes.

Peržiūrėkite ONFA Token kainos prognozę dabar!

ONFA Token (OFT) Tokenomika

Supratimas apie ONFA Token (OFT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OFTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti ONFA Token (OFT)

Ieškote, kaip nusipirkti ONFA Token? Viskas paprasta ir patogu! ONFA Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

OFT į vietos valiutas

ONFA Token išteklius

Išsamesnei ONFA Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali ONFA Token svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ONFA Token

Kiek ONFA Token(OFT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OFT kaina USD valiuta yra 0.8595USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OFT į USD kaina?
Dabartinė OFT kaina USD valiuta yra $ 0.8595. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ONFA Token rinkos kapitalizacija?
OFT rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OFT apyvartoje?
OFT apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OFT kaina?
OFT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.9501524982950932USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OFT kaina?
OFT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.12831404520187653USD.
Kokia yra OFT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OFT yra $ 2.92MUSD.
Ar OFT kaina šiais metais kils?
OFT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OFT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
ONFA Token (OFT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

