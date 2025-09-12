ONFA Token (OFT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite ONFA Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek OFT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

ONFA Token kainos prognozė
$0.8578
-1.39%
ONFA Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

ONFA Token (OFT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, ONFA Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.8578 prekybos kainą 2025 m.

ONFA Token (OFT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, ONFA Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.90069 prekybos kainą 2026 m.

ONFA Token (OFT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. OFT ateities kaina yra $ 0.945724 su 10.25% augimo norma.

ONFA Token (OFT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. OFT ateities kaina yra $ 0.993010 su 15.76% augimo norma.

ONFA Token (OFT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, OFT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.0426, o augimo norma – 21.55%.

ONFA Token (OFT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, OFT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.0947, o augimo norma – 27.63%.

ONFA Token (OFT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. ONFA Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 1.7833 prekybos kainą.

ONFA Token (OFT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. ONFA Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 2.9048 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.8578
    0.00%
  • 2026
    $ 0.90069
    5.00%
  • 2027
    $ 0.945724
    10.25%
  • 2028
    $ 0.993010
    15.76%
  • 2029
    $ 1.0426
    21.55%
  • 2030
    $ 1.0947
    27.63%
  • 2031
    $ 1.1495
    34.01%
  • 2032
    $ 1.2070
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.2673
    47.75%
  • 2034
    $ 1.3307
    55.13%
  • 2035
    $ 1.3972
    62.89%
  • 2036
    $ 1.4671
    71.03%
  • 2037
    $ 1.5404
    79.59%
  • 2038
    $ 1.6175
    88.56%
  • 2039
    $ 1.6983
    97.99%
  • 2040
    $ 1.7833
    107.89%
Trumpalaikės ONFA Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.8578
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.857917
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.858622
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.861325
    0.41%
ONFA Token (OFT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma OFT kaina yra $0.8578. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

ONFA Token (OFT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė OFT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.857917. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

ONFA Token (OFT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė OFT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.858622. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

ONFA Token (OFT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma OFT kaina yra $0.861325. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė ONFA Token kainų statistika

$ 0.8578
$ 0.8578$ 0.8578

-1.39%

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 1.46M
$ 1.46M$ 1.46M

--

Naujausia OFT kaina yra $ 0.8578. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -1.39%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 1.46M.
Be to, OFT turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti ONFA Token (OFT)

Bandote įsigyti OFT? Dabar galite OFT įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti ONFA Token ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti OFT dabar

ONFA Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje ONFA Token, dabartinė ONFA Token kaina yra 0.8578USD. Apyvartinė ONFA Token (OFT) pasiūla yra 0.00 OFT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.02%
    $ -0.024299
    $ 0.8909
    $ 0.84
  • 7 dienos
    0.13%
    $ 0.101300
    $ 0.8909
    $ 0.728
  • 30 dienų
    0.15%
    $ 0.111800
    $ 0.8909
    $ 0.7051
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas ONFA Token kaina pasikeitė $-0.024299, atspindinti -0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas ONFA Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.8909 ir žemiausia $0.728. Kainos pokytis buvo 0.13%. Ši naujausia tendencija parodo OFT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį ONFA Token įvyko 0.15%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.111800 vertę. Tai rodo, kad OFT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą ONFA Token kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą OFT kainų istoriją

Kaip veikia ONFA Token (OFT) kainų prognozės modulis?

ONFA Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas OFT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius ONFA Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą OFT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti ONFA Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja OFT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina OFT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą ONFA Token potencialą.

Kodėl OFT kainų prognozė yra svarbi?

OFT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į OFT dabar?
Pagal jūsų prognozes, OFT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio OFT kainų prognozė?
Remiantis ONFA Token (OFT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama OFT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 OFT 2026 m.?
1 vieneto ONFA Token (OFT) kaina šiandien yra $0.8578. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, OFT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama OFT kaina 2027 m.?
ONFA Token (OFT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 OFT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė OFT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, ONFA Token (OFT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė OFT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, ONFA Token (OFT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 OFT 2030 m.?
1 vieneto ONFA Token (OFT) kaina šiandien yra $0.8578. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, OFT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia OFT kainų prognozė 2040 metams?
ONFA Token (OFT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 OFT kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:39:32(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.