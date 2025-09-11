Openfabric AI (OFN) realiojo laiko kaina yra $ 0.0068. Per pastarąsias 24 valandas OFN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00573 iki aukščiausios $ 0.00773 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OFN kaina yra $ 0.9082576116204563, o žemiausia – $ 0.000321660813185712.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OFN per pastarąją valandą pasikeitė -0.44%, per 24 valandas – -6.01%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.58%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Openfabric AI (OFN) rinkos informacija
No.2445
$ 1.19M
$ 1.19M$ 1.19M
$ 35.71K
$ 35.71K$ 35.71K
$ 3.40M
$ 3.40M$ 3.40M
174.85M
174.85M 174.85M
500,000,000
500,000,000 500,000,000
500,000,000
500,000,000 500,000,000
34.96%
BSC
Dabartinė Openfabric AI rinkos kapitalizacija yra $ 1.19M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 35.71K. OFN apyvartoje yra 174.85M vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.40M
Openfabric AI (OFN) kainos istorija USD
Stebėkite Openfabric AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0004393
-6.01%
30 dienų
$ +0.00404
+146.37%
60 dienų
$ -0.01885
-73.49%
90 dienų
$ -0.02427
-78.12%
Openfabric AI kainos pokytis šiandien
Šiandien OFN užfiksuotas $ -0.0004393 (-6.01%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Openfabric AI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00404 (+146.37%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Openfabric AI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OFN rodiklis pasikeitė $ -0.01885 (-73.49% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Openfabric AI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.02427 (-78.12%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Openfabric AI (OFN) pokyčius?
Openfabric AI is a decentralized Layer 1 AI protocol for building and connecting AI applications where we have harnessed the power of blockchain, advanced cryptography, and novel infrastructure to create a new foundation for AI apps. In our ecosystem, everyone has quick, easy, low-cost, and hassle-free access to powerful AIs.
Openfabric AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Openfabric AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti OFNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Openfabric AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Openfabric AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Openfabric AI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Openfabric AI (OFN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Openfabric AI (OFN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Openfabric AI prognozes.
Supratimas apie Openfabric AI (OFN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OFNišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Openfabric AI (OFN)
Ieškote, kaip nusipirkti Openfabric AI? Viskas paprasta ir patogu! Openfabric AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.