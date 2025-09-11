Daugiau apie OFN

Openfabric AI logotipas

Openfabric AI kaina(OFN)

1 OFN į USD – tiesioginė kaina:

$0.00687
$0.00687$0.00687
-6.01%1D
USD
Openfabric AI (OFN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:31:07(UTC+8)

Openfabric AI (OFN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00573
$ 0.00573$ 0.00573
24 val. žemiausia
$ 0.00773
$ 0.00773$ 0.00773
24 val. aukščiausia

$ 0.00573
$ 0.00573$ 0.00573

$ 0.00773
$ 0.00773$ 0.00773

$ 0.9082576116204563
$ 0.9082576116204563$ 0.9082576116204563

$ 0.000321660813185712
$ 0.000321660813185712$ 0.000321660813185712

-0.44%

-6.01%

-11.58%

-11.58%

Openfabric AI (OFN) realiojo laiko kaina yra $ 0.0068. Per pastarąsias 24 valandas OFN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00573 iki aukščiausios $ 0.00773 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OFN kaina yra $ 0.9082576116204563, o žemiausia – $ 0.000321660813185712.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OFN per pastarąją valandą pasikeitė -0.44%, per 24 valandas – -6.01%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.58%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Openfabric AI (OFN) rinkos informacija

No.2445

$ 1.19M
$ 1.19M$ 1.19M

$ 35.71K
$ 35.71K$ 35.71K

$ 3.40M
$ 3.40M$ 3.40M

174.85M
174.85M 174.85M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

34.96%

BSC

Dabartinė Openfabric AI rinkos kapitalizacija yra $ 1.19M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 35.71K. OFN apyvartoje yra 174.85M vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.40M

Openfabric AI (OFN) kainos istorija USD

Stebėkite Openfabric AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0004393-6.01%
30 dienų$ +0.00404+146.37%
60 dienų$ -0.01885-73.49%
90 dienų$ -0.02427-78.12%
Openfabric AI kainos pokytis šiandien

Šiandien OFN užfiksuotas $ -0.0004393 (-6.01%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Openfabric AI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00404 (+146.37%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Openfabric AI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OFN rodiklis pasikeitė $ -0.01885 (-73.49% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Openfabric AI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.02427 (-78.12%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Openfabric AI (OFN) pokyčius?

Peržiūrėkite Openfabric AI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Openfabric AI (OFN)

Openfabric AI is a decentralized Layer 1 AI protocol for building and connecting AI applications where we have harnessed the power of blockchain, advanced cryptography, and novel infrastructure to create a new foundation for AI apps. In our ecosystem, everyone has quick, easy, low-cost, and hassle-free access to powerful AIs.

Openfabric AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Openfabric AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti OFNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Openfabric AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Openfabric AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Openfabric AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Openfabric AI (OFN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Openfabric AI (OFN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Openfabric AI prognozes.

Peržiūrėkite Openfabric AI kainos prognozę dabar!

Openfabric AI (OFN) Tokenomika

Supratimas apie Openfabric AI (OFN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OFNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Openfabric AI (OFN)

Ieškote, kaip nusipirkti Openfabric AI? Viskas paprasta ir patogu! Openfabric AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

OFN į vietos valiutas

1 Openfabric AI(OFN) į VND
178.942
1 Openfabric AI(OFN) į AUD
A$0.010268
1 Openfabric AI(OFN) į GBP
0.004964
1 Openfabric AI(OFN) į EUR
0.00578
1 Openfabric AI(OFN) į USD
$0.0068
1 Openfabric AI(OFN) į MYR
RM0.028696
1 Openfabric AI(OFN) į TRY
0.280772
1 Openfabric AI(OFN) į JPY
¥0.9996
1 Openfabric AI(OFN) į ARS
ARS$9.6866
1 Openfabric AI(OFN) į RUB
0.5746
1 Openfabric AI(OFN) į INR
0.600304
1 Openfabric AI(OFN) į IDR
Rp111.475392
1 Openfabric AI(OFN) į KRW
9.4707
1 Openfabric AI(OFN) į PHP
0.389232
1 Openfabric AI(OFN) į EGP
￡E.0.327488
1 Openfabric AI(OFN) į BRL
R$0.03672
1 Openfabric AI(OFN) į CAD
C$0.009384
1 Openfabric AI(OFN) į BDT
0.82824
1 Openfabric AI(OFN) į NGN
10.256372
1 Openfabric AI(OFN) į COP
$26.666608
1 Openfabric AI(OFN) į ZAR
R.0.119068
1 Openfabric AI(OFN) į UAH
0.280704
1 Openfabric AI(OFN) į VES
Bs1.0608
1 Openfabric AI(OFN) į CLP
$6.5348
1 Openfabric AI(OFN) į PKR
Rs1.931268
1 Openfabric AI(OFN) į KZT
3.665744
1 Openfabric AI(OFN) į THB
฿0.21624
1 Openfabric AI(OFN) į TWD
NT$0.206516
1 Openfabric AI(OFN) į AED
د.إ0.024956
1 Openfabric AI(OFN) į CHF
Fr0.005372
1 Openfabric AI(OFN) į HKD
HK$0.052904
1 Openfabric AI(OFN) į AMD
֏2.598348
1 Openfabric AI(OFN) į MAD
.د.م0.061404
1 Openfabric AI(OFN) į MXN
$0.126548
1 Openfabric AI(OFN) į SAR
ريال0.0255
1 Openfabric AI(OFN) į PLN
0.02482
1 Openfabric AI(OFN) į RON
лв0.029512
1 Openfabric AI(OFN) į SEK
kr0.063648
1 Openfabric AI(OFN) į BGN
лв0.011356
1 Openfabric AI(OFN) į HUF
Ft2.288744
1 Openfabric AI(OFN) į CZK
0.142052
1 Openfabric AI(OFN) į KWD
د.ك0.002074
1 Openfabric AI(OFN) į ILS
0.022576
1 Openfabric AI(OFN) į AOA
Kz6.198676
1 Openfabric AI(OFN) į BHD
.د.ب0.0025568
1 Openfabric AI(OFN) į BMD
$0.0068
1 Openfabric AI(OFN) į DKK
kr0.043384
1 Openfabric AI(OFN) į HNL
L0.178228
1 Openfabric AI(OFN) į MUR
0.309808
1 Openfabric AI(OFN) į NAD
$0.119544
1 Openfabric AI(OFN) į NOK
kr0.06766
1 Openfabric AI(OFN) į NZD
$0.011424
1 Openfabric AI(OFN) į PAB
B/.0.0068
1 Openfabric AI(OFN) į PGK
K0.028832
1 Openfabric AI(OFN) į QAR
ر.ق0.024752
1 Openfabric AI(OFN) į RSD
дин.0.681632

Openfabric AI išteklius

Išsamesnei Openfabric AI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Openfabric AI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Openfabric AI

Kiek Openfabric AI(OFN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OFN kaina USD valiuta yra 0.0068USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OFN į USD kaina?
Dabartinė OFN kaina USD valiuta yra $ 0.0068. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Openfabric AI rinkos kapitalizacija?
OFN rinkos kapitalizacija yra $ 1.19MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OFN apyvartoje?
OFN apyvartoje yra 174.85MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OFN kaina?
OFN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.9082576116204563USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OFN kaina?
OFN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000321660813185712USD.
Kokia yra OFN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OFN yra $ 35.71KUSD.
Ar OFN kaina šiais metais kils?
OFN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OFN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Openfabric AI (OFN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

