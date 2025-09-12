Openfabric AI (OFN) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Openfabric AI kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek OFN augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Openfabric AI kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Openfabric AI kainos prognozė
$0.00636
-4.79%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:11:14(UTC+8)

Openfabric AI Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Openfabric AI (OFN) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Openfabric AI galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.00636 prekybos kainą 2025 m.

Openfabric AI (OFN) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Openfabric AI galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.006678 prekybos kainą 2026 m.

Openfabric AI (OFN) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. OFN ateities kaina yra $ 0.007011 su 10.25% augimo norma.

Openfabric AI (OFN) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. OFN ateities kaina yra $ 0.007362 su 15.76% augimo norma.

Openfabric AI (OFN) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, OFN 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.007730, o augimo norma – 21.55%.

Openfabric AI (OFN) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, OFN 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.008117, o augimo norma – 27.63%.

Openfabric AI (OFN) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Openfabric AI kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.013221 prekybos kainą.

Openfabric AI (OFN) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Openfabric AI kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.021537 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.00636
    0.00%
  • 2026
    $ 0.006678
    5.00%
  • 2027
    $ 0.007011
    10.25%
  • 2028
    $ 0.007362
    15.76%
  • 2029
    $ 0.007730
    21.55%
  • 2030
    $ 0.008117
    27.63%
  • 2031
    $ 0.008523
    34.01%
  • 2032
    $ 0.008949
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.009396
    47.75%
  • 2034
    $ 0.009866
    55.13%
  • 2035
    $ 0.010359
    62.89%
  • 2036
    $ 0.010877
    71.03%
  • 2037
    $ 0.011421
    79.59%
  • 2038
    $ 0.011992
    88.56%
  • 2039
    $ 0.012592
    97.99%
  • 2040
    $ 0.013221
    107.89%
Trumpalaikės Openfabric AI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.00636
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.006360
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.006366
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.006386
    0.41%
Openfabric AI (OFN) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma OFN kaina yra $0.00636. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Openfabric AI (OFN) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė OFN, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.006360. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Openfabric AI (OFN) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė OFN, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.006366. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Openfabric AI (OFN) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma OFN kaina yra $0.006386. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Openfabric AI kainų statistika

$ 0.00636
-4.79%

$ 1.11M
174.85M
$ 19.96K
--

Naujausia OFN kaina yra $ 0.00636. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -4.79%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 19.96K.
Be to, OFN turi 174.85M apyvartą ir $ 1.11M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Openfabric AI istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Openfabric AI, dabartinė Openfabric AI kaina yra 0.00637USD. Apyvartinė Openfabric AI (OFN) pasiūla yra 0.00 OFN, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1.11M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.04%
    $ -0.000270
    $ 0.00706
    $ 0.006
  • 7 dienos
    -0.10%
    $ -0.000740
    $ 0.009
    $ 0.00538
  • 30 dienų
    1.34%
    $ 0.003649
    $ 0.01698
    $ 0.00248
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Openfabric AI kaina pasikeitė $-0.000270, atspindinti -0.04% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Openfabric AI buvo prekiaujama aukščiausia $0.009 ir žemiausia $0.00538. Kainos pokytis buvo -0.10%. Ši naujausia tendencija parodo OFN potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Openfabric AI įvyko 1.34%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.003649 vertę. Tai rodo, kad OFN artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Openfabric AI kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą OFN kainų istoriją

Kaip veikia Openfabric AI (OFN) kainų prognozės modulis?

Openfabric AI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas OFN kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Openfabric AI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą OFN būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Openfabric AI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja OFN ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina OFN pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Openfabric AI potencialą.

Kodėl OFN kainų prognozė yra svarbi?

OFN kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į OFN dabar?
Pagal jūsų prognozes, OFN pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio OFN kainų prognozė?
Remiantis Openfabric AI (OFN) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama OFN kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 OFN 2026 m.?
1 vieneto Openfabric AI (OFN) kaina šiandien yra $0.00636. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, OFN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama OFN kaina 2027 m.?
Openfabric AI (OFN) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 OFN kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė OFN kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Openfabric AI (OFN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė OFN kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Openfabric AI (OFN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 OFN 2030 m.?
1 vieneto Openfabric AI (OFN) kaina šiandien yra $0.00636. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, OFN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia OFN kainų prognozė 2040 metams?
Openfabric AI (OFN) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 OFN kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.