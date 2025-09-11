Orbiter Finance (OBT) realiojo laiko kaina yra $ 0.004968. Per pastarąsias 24 valandas OBT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.004861 iki aukščiausios $ 0.005101 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OBT kaina yra $ 0.03263069868224823, o žemiausia – $ 0.00458797014999719.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OBT per pastarąją valandą pasikeitė -1.59%, per 24 valandas – +1.03%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Orbiter Finance (OBT) rinkos informacija
No.855
$ 23.85M
$ 23.85M$ 23.85M
$ 1.46M
$ 1.46M$ 1.46M
$ 49.68M
$ 49.68M$ 49.68M
4.80B
4.80B 4.80B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
48.00%
ARB
Dabartinė Orbiter Finance rinkos kapitalizacija yra $ 23.85M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.46M. OBT apyvartoje yra 4.80B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 49.68M
Orbiter Finance (OBT) kainos istorija USD
Stebėkite Orbiter Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00005064
+1.03%
30 dienų
$ -0.001376
-21.69%
60 dienų
$ -0.00267
-34.96%
90 dienų
$ -0.002358
-32.19%
Orbiter Finance kainos pokytis šiandien
Šiandien OBT užfiksuotas $ +0.00005064 (+1.03%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Orbiter Finance 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001376 (-21.69%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Orbiter Finance 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OBT rodiklis pasikeitė $ -0.00267 (-34.96% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Orbiter Finance 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.002358 (-32.19%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Orbiter Finance (OBT) pokyčius?
Orbiter Finance is a ZK-tech-based interoperability protocol that enhances blockchain interactions' security, seamless interoperability, and reduces liquidity fragmentation through innovative solutions like a universal cross-chain protocol and Omni Account Abstraction, aiming to redefine the Web3 experience in the omni-chain era.
Orbiter Finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Orbiter Finance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti OBTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Orbiter Finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Orbiter Finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Orbiter Finance kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Orbiter Finance (OBT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Orbiter Finance (OBT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Orbiter Finance prognozes.
Supratimas apie Orbiter Finance (OBT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OBTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Orbiter Finance (OBT)
Ieškote, kaip nusipirkti Orbiter Finance? Viskas paprasta ir patogu! Orbiter Finance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.