Orbiter Finance kaina(OBT)

1 OBT į USD – tiesioginė kaina:

$0.004967
$0.004967
+1.03%1D
Orbiter Finance (OBT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:15:52(UTC+8)

Orbiter Finance (OBT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.004861
$ 0.004861$ 0.004861
24 val. žemiausia
$ 0.005101
$ 0.005101$ 0.005101
24 val. aukščiausia

$ 0.004861
$ 0.004861$ 0.004861

$ 0.005101
$ 0.005101$ 0.005101

$ 0.03263069868224823
$ 0.03263069868224823$ 0.03263069868224823

$ 0.00458797014999719
$ 0.00458797014999719$ 0.00458797014999719

-1.59%

+1.03%

+6.06%

+6.06%

Orbiter Finance (OBT) realiojo laiko kaina yra $ 0.004968. Per pastarąsias 24 valandas OBT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.004861 iki aukščiausios $ 0.005101 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OBT kaina yra $ 0.03263069868224823, o žemiausia – $ 0.00458797014999719.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OBT per pastarąją valandą pasikeitė -1.59%, per 24 valandas – +1.03%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Orbiter Finance (OBT) rinkos informacija

No.855

$ 23.85M
$ 23.85M$ 23.85M

$ 1.46M
$ 1.46M$ 1.46M

$ 49.68M
$ 49.68M$ 49.68M

4.80B
4.80B 4.80B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

48.00%

Dabartinė Orbiter Finance rinkos kapitalizacija yra $ 23.85M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.46M. OBT apyvartoje yra 4.80B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 49.68M

Orbiter Finance (OBT) kainos istorija USD

Stebėkite Orbiter Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00005064+1.03%
30 dienų$ -0.001376-21.69%
60 dienų$ -0.00267-34.96%
90 dienų$ -0.002358-32.19%
Orbiter Finance kainos pokytis šiandien

Šiandien OBT užfiksuotas $ +0.00005064 (+1.03%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Orbiter Finance 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001376 (-21.69%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Orbiter Finance 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OBT rodiklis pasikeitė $ -0.00267 (-34.96% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Orbiter Finance 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.002358 (-32.19%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Orbiter Finance (OBT) pokyčius?

Peržiūrėkite Orbiter Finance kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Orbiter Finance (OBT)

Orbiter Finance is a ZK-tech-based interoperability protocol that enhances blockchain interactions' security, seamless interoperability, and reduces liquidity fragmentation through innovative solutions like a universal cross-chain protocol and Omni Account Abstraction, aiming to redefine the Web3 experience in the omni-chain era.

Orbiter Finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Orbiter Finance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti OBTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Orbiter Finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Orbiter Finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Orbiter Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Orbiter Finance (OBT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Orbiter Finance (OBT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Orbiter Finance prognozes.

Peržiūrėkite Orbiter Finance kainos prognozę dabar!

Orbiter Finance (OBT) Tokenomika

Supratimas apie Orbiter Finance (OBT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OBTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Orbiter Finance (OBT)

Ieškote, kaip nusipirkti Orbiter Finance? Viskas paprasta ir patogu! Orbiter Finance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

OBT į vietos valiutas

1 Orbiter Finance(OBT) į VND
130.73292
1 Orbiter Finance(OBT) į AUD
A$0.00750168
1 Orbiter Finance(OBT) į GBP
0.00362664
1 Orbiter Finance(OBT) į EUR
0.0042228
1 Orbiter Finance(OBT) į USD
$0.004968
1 Orbiter Finance(OBT) į MYR
RM0.02096496
1 Orbiter Finance(OBT) į TRY
0.20512872
1 Orbiter Finance(OBT) į JPY
¥0.730296
1 Orbiter Finance(OBT) į ARS
ARS$7.076916
1 Orbiter Finance(OBT) į RUB
0.41974632
1 Orbiter Finance(OBT) į INR
0.43832664
1 Orbiter Finance(OBT) į IDR
Rp81.44260992
1 Orbiter Finance(OBT) į KRW
6.90959376
1 Orbiter Finance(OBT) į PHP
0.28411992
1 Orbiter Finance(OBT) į EGP
￡E.0.23910984
1 Orbiter Finance(OBT) į BRL
R$0.0268272
1 Orbiter Finance(OBT) į CAD
C$0.00685584
1 Orbiter Finance(OBT) į BDT
0.6051024
1 Orbiter Finance(OBT) į NGN
7.49318472
1 Orbiter Finance(OBT) į COP
$19.48231008
1 Orbiter Finance(OBT) į ZAR
R.0.08684064
1 Orbiter Finance(OBT) į UAH
0.20507904
1 Orbiter Finance(OBT) į VES
Bs0.775008
1 Orbiter Finance(OBT) į CLP
$4.774248
1 Orbiter Finance(OBT) į PKR
Rs1.41096168
1 Orbiter Finance(OBT) į KZT
2.67814944
1 Orbiter Finance(OBT) į THB
฿0.15793272
1 Orbiter Finance(OBT) į TWD
NT$0.15082848
1 Orbiter Finance(OBT) į AED
د.إ0.01823256
1 Orbiter Finance(OBT) į CHF
Fr0.00392472
1 Orbiter Finance(OBT) į HKD
HK$0.03865104
1 Orbiter Finance(OBT) į AMD
֏1.89832248
1 Orbiter Finance(OBT) į MAD
.د.م0.04486104
1 Orbiter Finance(OBT) į MXN
$0.0924048
1 Orbiter Finance(OBT) į SAR
ريال0.01863
1 Orbiter Finance(OBT) į PLN
0.01808352
1 Orbiter Finance(OBT) į RON
лв0.02151144
1 Orbiter Finance(OBT) į SEK
kr0.0464508
1 Orbiter Finance(OBT) į BGN
лв0.00829656
1 Orbiter Finance(OBT) į HUF
Ft1.66934736
1 Orbiter Finance(OBT) į CZK
0.10363248
1 Orbiter Finance(OBT) į KWD
د.ك0.00151524
1 Orbiter Finance(OBT) į ILS
0.01649376
1 Orbiter Finance(OBT) į AOA
Kz4.54527288
1 Orbiter Finance(OBT) į BHD
.د.ب0.001872936
1 Orbiter Finance(OBT) į BMD
$0.004968
1 Orbiter Finance(OBT) į DKK
kr0.03169584
1 Orbiter Finance(OBT) į HNL
L0.13021128
1 Orbiter Finance(OBT) į MUR
0.22634208
1 Orbiter Finance(OBT) į NAD
$0.08733744
1 Orbiter Finance(OBT) į NOK
kr0.04933224
1 Orbiter Finance(OBT) į NZD
$0.00834624
1 Orbiter Finance(OBT) į PAB
B/.0.004968
1 Orbiter Finance(OBT) į PGK
K0.02106432
1 Orbiter Finance(OBT) į QAR
ر.ق0.01808352
1 Orbiter Finance(OBT) į RSD
дин.0.49749552

Išsamesnei Orbiter Finance analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Orbiter Finance

Kiek Orbiter Finance(OBT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OBT kaina USD valiuta yra 0.004968USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OBT į USD kaina?
Dabartinė OBT kaina USD valiuta yra $ 0.004968. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Orbiter Finance rinkos kapitalizacija?
OBT rinkos kapitalizacija yra $ 23.85MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OBT apyvartoje?
OBT apyvartoje yra 4.80BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OBT kaina?
OBT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.03263069868224823USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OBT kaina?
OBT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00458797014999719USD.
Kokia yra OBT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OBT yra $ 1.46MUSD.
Ar OBT kaina šiais metais kils?
OBT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OBT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:15:52(UTC+8)

Orbiter Finance (OBT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

1 OBT = 0.004968 USD

OBTUSDC
$0.00497
$0.00497$0.00497
+0.97%
OBTUSDT
$0.004967
$0.004967$0.004967
+0.97%

