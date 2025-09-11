Daugiau apie OBORTECH

OBORTECH kaina(OBORTECH)

1 OBORTECH į USD – tiesioginė kaina:

$0.00719
$0.00719$0.00719
+8.93%1D
USD
OBORTECH (OBORTECH) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:44:26(UTC+8)

OBORTECH (OBORTECH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00658
$ 0.00658$ 0.00658
24 val. žemiausia
$ 0.00736
$ 0.00736$ 0.00736
24 val. aukščiausia

$ 0.00658
$ 0.00658$ 0.00658

$ 0.00736
$ 0.00736$ 0.00736

$ 0.13368630406974458
$ 0.13368630406974458$ 0.13368630406974458

$ 0.000417428457116764
$ 0.000417428457116764$ 0.000417428457116764

0.00%

+8.93%

+39.88%

+39.88%

OBORTECH (OBORTECH) realiojo laiko kaina yra $ 0.00719. Per pastarąsias 24 valandas OBORTECH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00658 iki aukščiausios $ 0.00736 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OBORTECH kaina yra $ 0.13368630406974458, o žemiausia – $ 0.000417428457116764.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OBORTECH per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +8.93%, o per pastarąsias 7 dienas – +39.88%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

OBORTECH (OBORTECH) rinkos informacija

No.5388

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 3.08K
$ 3.08K$ 3.08K

$ 2.16M
$ 2.16M$ 2.16M

0.00
0.00 0.00

300,000,000
300,000,000 300,000,000

300,000,000
300,000,000 300,000,000

0.00%

BASE

Dabartinė OBORTECH rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.08K. OBORTECH apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 300000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.16M

OBORTECH (OBORTECH) kainos istorija USD

Stebėkite OBORTECH kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0005894+8.93%
30 dienų$ +0.001+16.15%
60 dienų$ +0.00175+32.16%
90 dienų$ +0.00146+25.47%
OBORTECH kainos pokytis šiandien

Šiandien OBORTECH užfiksuotas $ +0.0005894 (+8.93%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

OBORTECH 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.001 (+16.15%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

OBORTECH 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OBORTECH rodiklis pasikeitė $ +0.00175 (+32.16% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

OBORTECH 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00146 (+25.47%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir OBORTECH (OBORTECH) pokyčius?

Peržiūrėkite OBORTECH kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra OBORTECH (OBORTECH)

OBORTECH is a decentralized and democratic digital ecosystem pioneering DePIN in the supply chain industry via decentralized data control. It is an all-in-one simple solution to enable a digitized and traceable supply chain for RWA field. OBORTECH has 12 awards from multinational organizations such as Microsoft, Amazon, Google, PwC, World Bank, MIT Accelerator & Poland Prize, Fruit Logistica, Berlin Partner, etc.

OBORTECH galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų OBORTECH investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti OBORTECHstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie OBORTECH mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti OBORTECH, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

OBORTECH kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos OBORTECH (OBORTECH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų OBORTECH (OBORTECH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes OBORTECH prognozes.

Peržiūrėkite OBORTECH kainos prognozę dabar!

OBORTECH (OBORTECH) Tokenomika

Supratimas apie OBORTECH (OBORTECH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OBORTECHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti OBORTECH (OBORTECH)

Ieškote, kaip nusipirkti OBORTECH? Viskas paprasta ir patogu! OBORTECH lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

OBORTECH į vietos valiutas

1 OBORTECH(OBORTECH) į VND
189.20485
1 OBORTECH(OBORTECH) į AUD
A$0.0108569
1 OBORTECH(OBORTECH) į GBP
0.0052487
1 OBORTECH(OBORTECH) į EUR
0.0061115
1 OBORTECH(OBORTECH) į USD
$0.00719
1 OBORTECH(OBORTECH) į MYR
RM0.0303418
1 OBORTECH(OBORTECH) į TRY
0.2967313
1 OBORTECH(OBORTECH) į JPY
¥1.05693
1 OBORTECH(OBORTECH) į ARS
ARS$10.242155
1 OBORTECH(OBORTECH) į RUB
0.6074831
1 OBORTECH(OBORTECH) į INR
0.6335828
1 OBORTECH(OBORTECH) į IDR
Rp117.8688336
1 OBORTECH(OBORTECH) į KRW
9.9999958
1 OBORTECH(OBORTECH) į PHP
0.4111242
1 OBORTECH(OBORTECH) į EGP
￡E.0.3461985
1 OBORTECH(OBORTECH) į BRL
R$0.038826
1 OBORTECH(OBORTECH) į CAD
C$0.0099222
1 OBORTECH(OBORTECH) į BDT
0.875742
1 OBORTECH(OBORTECH) į NGN
10.8446051
1 OBORTECH(OBORTECH) į COP
$28.1960164
1 OBORTECH(OBORTECH) į ZAR
R.0.1256812
1 OBORTECH(OBORTECH) į UAH
0.2968032
1 OBORTECH(OBORTECH) į VES
Bs1.12164
1 OBORTECH(OBORTECH) į CLP
$6.90959
1 OBORTECH(OBORTECH) į PKR
Rs2.0420319
1 OBORTECH(OBORTECH) į KZT
3.8759852
1 OBORTECH(OBORTECH) į THB
฿0.2284982
1 OBORTECH(OBORTECH) į TWD
NT$0.2180727
1 OBORTECH(OBORTECH) į AED
د.إ0.0263873
1 OBORTECH(OBORTECH) į CHF
Fr0.0056801
1 OBORTECH(OBORTECH) į HKD
HK$0.0559382
1 OBORTECH(OBORTECH) į AMD
֏2.7473709
1 OBORTECH(OBORTECH) į MAD
.د.م0.0649257
1 OBORTECH(OBORTECH) į MXN
$0.1336621
1 OBORTECH(OBORTECH) į SAR
ريال0.0269625
1 OBORTECH(OBORTECH) į PLN
0.0261716
1 OBORTECH(OBORTECH) į RON
лв0.0311327
1 OBORTECH(OBORTECH) į SEK
kr0.0671546
1 OBORTECH(OBORTECH) į BGN
лв0.0120073
1 OBORTECH(OBORTECH) į HUF
Ft2.4159838
1 OBORTECH(OBORTECH) į CZK
0.1499115
1 OBORTECH(OBORTECH) į KWD
د.ك0.00219295
1 OBORTECH(OBORTECH) į ILS
0.0238708
1 OBORTECH(OBORTECH) į AOA
Kz6.5782029
1 OBORTECH(OBORTECH) į BHD
.د.ب0.00271063
1 OBORTECH(OBORTECH) į BMD
$0.00719
1 OBORTECH(OBORTECH) į DKK
kr0.0458722
1 OBORTECH(OBORTECH) į HNL
L0.1884499
1 OBORTECH(OBORTECH) į MUR
0.327145
1 OBORTECH(OBORTECH) į NAD
$0.1264002
1 OBORTECH(OBORTECH) į NOK
kr0.0713967
1 OBORTECH(OBORTECH) į NZD
$0.0120792
1 OBORTECH(OBORTECH) į PAB
B/.0.00719
1 OBORTECH(OBORTECH) į PGK
K0.0304856
1 OBORTECH(OBORTECH) į QAR
ر.ق0.0261716
1 OBORTECH(OBORTECH) į RSD
дин.0.7199347

Išsamesnei OBORTECH analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali OBORTECH svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie OBORTECH

Kiek OBORTECH(OBORTECH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OBORTECH kaina USD valiuta yra 0.00719USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OBORTECH į USD kaina?
Dabartinė OBORTECH kaina USD valiuta yra $ 0.00719. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra OBORTECH rinkos kapitalizacija?
OBORTECH rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OBORTECH apyvartoje?
OBORTECH apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OBORTECH kaina?
OBORTECH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.13368630406974458USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OBORTECH kaina?
OBORTECH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000417428457116764USD.
Kokia yra OBORTECH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OBORTECH yra $ 3.08KUSD.
Ar OBORTECH kaina šiais metais kils?
OBORTECH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OBORTECH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:44:26(UTC+8)

OBORTECH (OBORTECH) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

