Obi Real Estate (OBICOIN) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02069
$ 0.02069$ 0.02069
24 val. žemiausia
$ 0.02307
$ 0.02307$ 0.02307
24 val. aukščiausia
$ 0.02069
$ 0.02069$ 0.02069
$ 0.02307
$ 0.02307$ 0.02307
$ 0.13685233270173522
$ 0.13685233270173522$ 0.13685233270173522
$ 0.008366536663117779
$ 0.008366536663117779$ 0.008366536663117779
-0.64%
+2.11%
+66.15%
+66.15%
Obi Real Estate (OBICOIN) realiojo laiko kaina yra $ 0.02175. Per pastarąsias 24 valandas OBICOIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02069 iki aukščiausios $ 0.02307 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OBICOIN kaina yra $ 0.13685233270173522, o žemiausia – $ 0.008366536663117779.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OBICOIN per pastarąją valandą pasikeitė -0.64%, per 24 valandas – +2.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +66.15%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Obi Real Estate (OBICOIN) rinkos informacija
No.3755
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 220.15K
$ 220.15K$ 220.15K
$ 21.75M
$ 21.75M$ 21.75M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
ETH
Dabartinė Obi Real Estate rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 220.15K. OBICOIN apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 21.75M
Obi Real Estate (OBICOIN) kainos istorija USD
Stebėkite Obi Real Estate kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0004494
+2.11%
30 dienų
$ +0.0099
+83.54%
60 dienų
$ +0.01067
+96.29%
90 dienų
$ +0.01136
+109.33%
Obi Real Estate kainos pokytis šiandien
Šiandien OBICOIN užfiksuotas $ +0.0004494 (+2.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Obi Real Estate 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0099 (+83.54%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Obi Real Estate 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OBICOIN rodiklis pasikeitė $ +0.01067 (+96.29% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Obi Real Estate 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01136 (+109.33%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Obi Real Estate (OBICOIN) pokyčius?
OBICOIN, the world's first utility real estate token by OBI Labs, is set to revolutionize the market with its launch on an innovative exchange. This token caps at 1 billion, making it a deflationary asset in the vast trillion-dollar real estate industry, attracting investors with its scarcity. The OBI ecosystem fosters a mutually beneficial environment for all stakeholders. Property owners enjoy zero commission fees, widening profit margins. Buyers have access to a more extensive property selection, and OBI Operators can tap into various income streams. This symbiotic setup democratizes real estate, empowering the community and enhancing user experience. OBICOIN stands as a key innovator in the sector, redefining property transactions and ownership, aligning with the contemporary needs of a dynamic real estate world.
Obi Real Estate galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Obi Real Estate investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Obi Real Estate, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Obi Real Estate kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Obi Real Estate (OBICOIN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Obi Real Estate (OBICOIN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Obi Real Estate prognozes.
Supratimas apie Obi Real Estate (OBICOIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OBICOINišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Obi Real Estate (OBICOIN)
Ieškote, kaip nusipirkti Obi Real Estate? Viskas paprasta ir patogu! Obi Real Estate lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.