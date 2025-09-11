Daugiau apie OBICOIN

Obi Real Estate kaina(OBICOIN)

$0.02175
+2.11%1D
Obi Real Estate (OBICOIN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:15:45(UTC+8)

Obi Real Estate (OBICOIN) kainos informacija (USD)

$ 0.02069
$ 0.02307
$ 0.02069
$ 0.02307
$ 0.13685233270173522
$ 0.008366536663117779
-0.64%

+2.11%

+66.15%

+66.15%

Obi Real Estate (OBICOIN) realiojo laiko kaina yra $ 0.02175. Per pastarąsias 24 valandas OBICOIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02069 iki aukščiausios $ 0.02307 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OBICOIN kaina yra $ 0.13685233270173522, o žemiausia – $ 0.008366536663117779.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OBICOIN per pastarąją valandą pasikeitė -0.64%, per 24 valandas – +2.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +66.15%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Obi Real Estate (OBICOIN) rinkos informacija

$ 0.00
$ 220.15K
$ 21.75M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

Dabartinė Obi Real Estate rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 220.15K. OBICOIN apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 21.75M

Obi Real Estate (OBICOIN) kainos istorija USD

Stebėkite Obi Real Estate kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0004494+2.11%
30 dienų$ +0.0099+83.54%
60 dienų$ +0.01067+96.29%
90 dienų$ +0.01136+109.33%
Obi Real Estate kainos pokytis šiandien

Šiandien OBICOIN užfiksuotas $ +0.0004494 (+2.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Obi Real Estate 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0099 (+83.54%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Obi Real Estate 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OBICOIN rodiklis pasikeitė $ +0.01067 (+96.29% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Obi Real Estate 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01136 (+109.33%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Obi Real Estate (OBICOIN) pokyčius?

Peržiūrėkite Obi Real Estate kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Obi Real Estate (OBICOIN)

OBICOIN, the world's first utility real estate token by OBI Labs, is set to revolutionize the market with its launch on an innovative exchange. This token caps at 1 billion, making it a deflationary asset in the vast trillion-dollar real estate industry, attracting investors with its scarcity. The OBI ecosystem fosters a mutually beneficial environment for all stakeholders. Property owners enjoy zero commission fees, widening profit margins. Buyers have access to a more extensive property selection, and OBI Operators can tap into various income streams. This symbiotic setup democratizes real estate, empowering the community and enhancing user experience. OBICOIN stands as a key innovator in the sector, redefining property transactions and ownership, aligning with the contemporary needs of a dynamic real estate world.

Obi Real Estate galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Obi Real Estate investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti OBICOINstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Obi Real Estate mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Obi Real Estate, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Obi Real Estate kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Obi Real Estate (OBICOIN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Obi Real Estate (OBICOIN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Obi Real Estate prognozes.

Peržiūrėkite Obi Real Estate kainos prognozę dabar!

Obi Real Estate (OBICOIN) Tokenomika

Supratimas apie Obi Real Estate (OBICOIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OBICOINišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Obi Real Estate (OBICOIN)

Ieškote, kaip nusipirkti Obi Real Estate? Viskas paprasta ir patogu! Obi Real Estate lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Išsamesnei Obi Real Estate analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Obi Real Estate

Kiek Obi Real Estate(OBICOIN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OBICOIN kaina USD valiuta yra 0.02175USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OBICOIN į USD kaina?
Dabartinė OBICOIN kaina USD valiuta yra $ 0.02175. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Obi Real Estate rinkos kapitalizacija?
OBICOIN rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OBICOIN apyvartoje?
OBICOIN apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OBICOIN kaina?
OBICOIN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.13685233270173522USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OBICOIN kaina?
OBICOIN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.008366536663117779USD.
Kokia yra OBICOIN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OBICOIN yra $ 220.15KUSD.
Ar OBICOIN kaina šiais metais kils?
OBICOIN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OBICOIN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Obi Real Estate (OBICOIN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
