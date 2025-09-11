ORBOFI (OBI) realiojo laiko kaina yra $ 0.0004447. Per pastarąsias 24 valandas OBI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0003992 iki aukščiausios $ 0.0006789 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OBI kaina yra $ 0.0798735346925323, o žemiausia – $ 0.000369650979778474.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OBI per pastarąją valandą pasikeitė -0.83%, per 24 valandas – -0.75%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.43%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ORBOFI (OBI) rinkos informacija
No.2465
$ 497.70K
$ 497.70K
$ 62.49K
$ 62.49K
$ 889.40K
$ 889.40K
1.12B
1.12B
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
55.95%
BSC
Dabartinė ORBOFI rinkos kapitalizacija yra $ 497.70K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 62.49K. OBI apyvartoje yra 1.12B vienetų, o bendras kiekis siekia 2000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 889.40K
ORBOFI (OBI) kainos istorija USD
Stebėkite ORBOFI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000003388
-0.75%
30 dienų
$ -0.0002303
-34.12%
60 dienų
$ -0.0002653
-37.37%
90 dienų
$ -0.0005663
-56.02%
ORBOFI kainos pokytis šiandien
Šiandien OBI užfiksuotas $ -0.000003388 (-0.75%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ORBOFI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0002303 (-34.12%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ORBOFI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OBI rodiklis pasikeitė $ -0.0002653 (-37.37% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ORBOFI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0005663 (-56.02%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ORBOFI (OBI) pokyčius?
Orbofi AI is the ultimate and most used AI-generated content engine in web3, for games, apps, and every online community. Orbofi empowers consumers and developers to create onchain AI-generated content ( 2D, 3D, sounds etc..) , and create finetuned AI models in a few clicks that can be monetized. Orofi AI powers the entire production of AI-generated assets and finetuned AI models in web3.
ORBOFI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos ORBOFI (OBI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ORBOFI (OBI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ORBOFI prognozes.
Supratimas apie ORBOFI (OBI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OBIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti ORBOFI (OBI)
