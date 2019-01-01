ORBOFI (OBI) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieORBOFI (OBI), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

ORBOFI (OBI) Informacija

Orbofi AI is the ultimate and most used AI-generated content engine in web3, for games, apps, and every online community. Orbofi empowers consumers and developers to create onchain AI-generated content ( 2D, 3D, sounds etc..) , and create finetuned AI models in a few clicks that can be monetized. Orofi AI powers the entire production of AI-generated assets and finetuned AI models in web3.

Oficiali svetainė:
https://www.orbofi.com/
Baltoji knyga:
https://wiki.orbofi.com/learn
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0xbb3a8fd6ec4bf0fdc6cd2739b1e41192d12b1873

ORBOFI (OBI) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius ORBOFI (OBI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 572.01K
$ 572.01K$ 572.01K
Bendra pasiūla:
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 1.12B
$ 1.12B$ 1.12B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M
Visų laikų rekordas:
$ 0.1055
$ 0.1055$ 0.1055
Visų laikų minimumas:
$ 0.000369650979778474
$ 0.000369650979778474$ 0.000369650979778474
Dabartinė kaina:
$ 0.0005111
$ 0.0005111$ 0.0005111

ORBOFI (OBI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti ORBOFI (OBI) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų OBI tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek OBI tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate OBI tokenomiką, galite peržiūrėti OBI tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.