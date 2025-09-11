NYM (NYM) realiojo laiko kaina yra $ 0.05093. Per pastarąsias 24 valandas NYM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.05025 iki aukščiausios $ 0.05143 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NYM kaina yra $ 5.879731269445029, o žemiausia – $ 0.03966313782793887.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NYM per pastarąją valandą pasikeitė +0.03%, per 24 valandas – -0.64%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
NYM (NYM) rinkos informacija
No.642
$ 41.62M
$ 41.62M$ 41.62M
$ 57.51K
$ 57.51K$ 57.51K
$ 50.93M
$ 50.93M$ 50.93M
817.12M
817.12M 817.12M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
81.71%
ETH
Dabartinė NYM rinkos kapitalizacija yra $ 41.62M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.51K. NYM apyvartoje yra 817.12M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 50.93M
NYM (NYM) kainos istorija USD
Stebėkite NYM kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0003281
-0.64%
30 dienų
$ -0.00471
-8.47%
60 dienų
$ +0.00854
+20.14%
90 dienų
$ +0.01074
+26.72%
NYM kainos pokytis šiandien
Šiandien NYM užfiksuotas $ -0.0003281 (-0.64%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
NYM 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00471 (-8.47%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
NYM 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NYM rodiklis pasikeitė $ +0.00854 (+20.14% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
NYM 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01074 (+26.72%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir NYM (NYM) pokyčius?
NYM is the native token of the Nym mixnet. It is a utility token that rewards mixnodes for mixing traffic and providing privacy for users of the Nym network. Users will use NYM tokens to access the mixnet and send their data through it. The fees, collected in NYM, go to a reward pool which is distributed to mixnodes. Mixnodes are rewarded based on their performance and the amount of NYM bonded to their node. People can delegate NYM to mixnodes as a bond signaling reputation for that node and earn a share of the mixnode rewards. This supports decentralization and encourages the mixnet to have a high quality of service by involving the broader community in the process of selecting nodes.
NYM galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų NYM investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti NYMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie NYM mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti NYM, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
NYM kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos NYM (NYM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NYM (NYM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NYM prognozes.
Supratimas apie NYM (NYM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NYMišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti NYM (NYM)
Ieškote, kaip nusipirkti NYM? Viskas paprasta ir patogu! NYM lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.