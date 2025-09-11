Daugiau apie NYM

NYM kaina(NYM)

$0.05093
-0.64%1D
USD
NYM (NYM) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

NYM (NYM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.03%

-0.64%

+0.07%

+0.07%

NYM (NYM) realiojo laiko kaina yra $ 0.05093. Per pastarąsias 24 valandas NYM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.05025 iki aukščiausios $ 0.05143 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NYM kaina yra $ 5.879731269445029, o žemiausia – $ 0.03966313782793887.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NYM per pastarąją valandą pasikeitė +0.03%, per 24 valandas – -0.64%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NYM (NYM) rinkos informacija

No.642

81.71%

ETH

Dabartinė NYM rinkos kapitalizacija yra $ 41.62M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.51K. NYM apyvartoje yra 817.12M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 50.93M

NYM (NYM) kainos istorija USD

Stebėkite NYM kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0003281-0.64%
30 dienų$ -0.00471-8.47%
60 dienų$ +0.00854+20.14%
90 dienų$ +0.01074+26.72%
NYM kainos pokytis šiandien

Šiandien NYM užfiksuotas $ -0.0003281 (-0.64%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

NYM 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00471 (-8.47%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

NYM 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NYM rodiklis pasikeitė $ +0.00854 (+20.14% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

NYM 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01074 (+26.72%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir NYM (NYM) pokyčius?

Peržiūrėkite NYM kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra NYM (NYM)

NYM is the native token of the Nym mixnet. It is a utility token that rewards mixnodes for mixing traffic and providing privacy for users of the Nym network. Users will use NYM tokens to access the mixnet and send their data through it. The fees, collected in NYM, go to a reward pool which is distributed to mixnodes. Mixnodes are rewarded based on their performance and the amount of NYM bonded to their node. People can delegate NYM to mixnodes as a bond signaling reputation for that node and earn a share of the mixnode rewards. This supports decentralization and encourages the mixnet to have a high quality of service by involving the broader community in the process of selecting nodes.

NYM galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų NYM investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NYMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie NYM mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti NYM, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

NYM kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NYM (NYM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NYM (NYM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NYM prognozes.

Peržiūrėkite NYM kainos prognozę dabar!

NYM (NYM) Tokenomika

Supratimas apie NYM (NYM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NYMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti NYM (NYM)

Ieškote, kaip nusipirkti NYM? Viskas paprasta ir patogu! NYM lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NYM į vietos valiutas

1 NYM(NYM) į VND
1 NYM(NYM) į AUD
1 NYM(NYM) į GBP
1 NYM(NYM) į EUR
1 NYM(NYM) į USD
1 NYM(NYM) į MYR
1 NYM(NYM) į TRY
1 NYM(NYM) į JPY
1 NYM(NYM) į ARS
1 NYM(NYM) į RUB
1 NYM(NYM) į INR
1 NYM(NYM) į IDR
1 NYM(NYM) į KRW
1 NYM(NYM) į PHP
1 NYM(NYM) į EGP
1 NYM(NYM) į BRL
1 NYM(NYM) į CAD
1 NYM(NYM) į BDT
1 NYM(NYM) į NGN
1 NYM(NYM) į COP
1 NYM(NYM) į ZAR
1 NYM(NYM) į UAH
1 NYM(NYM) į VES
1 NYM(NYM) į CLP
1 NYM(NYM) į PKR
1 NYM(NYM) į KZT
1 NYM(NYM) į THB
1 NYM(NYM) į TWD
1 NYM(NYM) į AED
1 NYM(NYM) į CHF
1 NYM(NYM) į HKD
1 NYM(NYM) į AMD
1 NYM(NYM) į MAD
1 NYM(NYM) į MXN
1 NYM(NYM) į SAR
1 NYM(NYM) į PLN
1 NYM(NYM) į RON
1 NYM(NYM) į SEK
1 NYM(NYM) į BGN
1 NYM(NYM) į HUF
1 NYM(NYM) į CZK
1 NYM(NYM) į KWD
1 NYM(NYM) į ILS
1 NYM(NYM) į AOA
1 NYM(NYM) į BHD
1 NYM(NYM) į BMD
1 NYM(NYM) į DKK
1 NYM(NYM) į HNL
1 NYM(NYM) į MUR
1 NYM(NYM) į NAD
1 NYM(NYM) į NOK
1 NYM(NYM) į NZD
1 NYM(NYM) į PAB
1 NYM(NYM) į PGK
1 NYM(NYM) į QAR
1 NYM(NYM) į RSD
NYM išteklius

Išsamesnei NYM analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali NYM svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NYM

Kiek NYM(NYM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NYM kaina USD valiuta yra 0.05093USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NYM į USD kaina?
Dabartinė NYM kaina USD valiuta yra $ 0.05093. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NYM rinkos kapitalizacija?
NYM rinkos kapitalizacija yra $ 41.62MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NYM apyvartoje?
NYM apyvartoje yra 817.12MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NYM kaina?
NYM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 5.879731269445029USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NYM kaina?
NYM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.03966313782793887USD.
Kokia yra NYM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NYM yra $ 57.51KUSD.
Ar NYM kaina šiais metais kils?
NYM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NYM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

NYM (NYM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

