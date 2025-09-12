NYM (NYM) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite NYM kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek NYM augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte NYM kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

NYM kainos prognozė
$0.05134
+0.92%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:04:42(UTC+8)

NYM Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

NYM (NYM) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, NYM galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.05134 prekybos kainą 2025 m.

NYM (NYM) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, NYM galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.053907 prekybos kainą 2026 m.

NYM (NYM) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NYM ateities kaina yra $ 0.056602 su 10.25% augimo norma.

NYM (NYM) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NYM ateities kaina yra $ 0.059432 su 15.76% augimo norma.

NYM (NYM) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NYM 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.062404, o augimo norma – 21.55%.

NYM (NYM) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NYM 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.065524, o augimo norma – 27.63%.

NYM (NYM) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. NYM kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.106732 prekybos kainą.

NYM (NYM) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. NYM kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.173855 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.05134
    0.00%
  • 2026
    $ 0.053907
    5.00%
  • 2027
    $ 0.056602
    10.25%
  • 2028
    $ 0.059432
    15.76%
  • 2029
    $ 0.062404
    21.55%
  • 2030
    $ 0.065524
    27.63%
  • 2031
    $ 0.068800
    34.01%
  • 2032
    $ 0.072240
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.075852
    47.75%
  • 2034
    $ 0.079645
    55.13%
  • 2035
    $ 0.083627
    62.89%
  • 2036
    $ 0.087808
    71.03%
  • 2037
    $ 0.092199
    79.59%
  • 2038
    $ 0.096809
    88.56%
  • 2039
    $ 0.101649
    97.99%
  • 2040
    $ 0.106732
    107.89%
Trumpalaikės NYM kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.05134
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.051347
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.051389
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.051550
    0.41%
NYM (NYM) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma NYM kaina yra $0.05134. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

NYM (NYM) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė NYM, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.051347. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

NYM (NYM) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė NYM, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.051389. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

NYM (NYM) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma NYM kaina yra $0.051550. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė NYM kainų statistika

$ 0.05134
+0.92%

$ 41.95M
817.12M
$ 59.50K
--

Naujausia NYM kaina yra $ 0.05134. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.92%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 59.50K.
Be to, NYM turi 817.12M apyvartą ir $ 41.95M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti NYM (NYM)

Bandote įsigyti NYM? Dabar galite NYM įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti NYM ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti NYM dabar

NYM istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje NYM, dabartinė NYM kaina yra 0.05134USD. Apyvartinė NYM (NYM) pasiūla yra 0.00 NYM, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $41.95M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0.000219
    $ 0.05147
    $ 0.05075
  • 7 dienos
    0.03%
    $ 0.001729
    $ 0.05176
    $ 0.049
  • 30 dienų
    -0.06%
    $ -0.003300
    $ 0.05999
    $ 0.04813
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas NYM kaina pasikeitė $0.000219, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas NYM buvo prekiaujama aukščiausia $0.05176 ir žemiausia $0.049. Kainos pokytis buvo 0.03%. Ši naujausia tendencija parodo NYM potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį NYM įvyko -0.06%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.003300 vertę. Tai rodo, kad NYM artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą NYM kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą NYM kainų istoriją

Kaip veikia NYM (NYM) kainų prognozės modulis?

NYM Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NYM kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius NYM ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NYM būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti NYM kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NYM ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NYM pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą NYM potencialą.

Kodėl NYM kainų prognozė yra svarbi?

NYM kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į NYM dabar?
Pagal jūsų prognozes, NYM pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio NYM kainų prognozė?
Remiantis NYM (NYM) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama NYM kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 NYM 2026 m.?
1 vieneto NYM (NYM) kaina šiandien yra $0.05134. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NYM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama NYM kaina 2027 m.?
NYM (NYM) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 NYM kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė NYM kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, NYM (NYM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė NYM kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, NYM (NYM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 NYM 2030 m.?
1 vieneto NYM (NYM) kaina šiandien yra $0.05134. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NYM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia NYM kainų prognozė 2040 metams?
NYM (NYM) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 NYM kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:04:42(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.