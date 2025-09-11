Daugiau apie NXRA

NXRA Kainos informacija

NXRA Baltoji knyga

NXRA Oficiali svetainė

NXRA Tokenomika

NXRA Kainų prognozė

NXRA Istorija

NXRA pirkimo vadovas

NXRAvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

NXRA Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

AllianceBlock Nexera logotipas

AllianceBlock Nexera kaina(NXRA)

1 NXRA į USD – tiesioginė kaina:

$0.00847
$0.00847$0.00847
+0.83%1D
USD
AllianceBlock Nexera (NXRA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:43:19(UTC+8)

AllianceBlock Nexera (NXRA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00828
$ 0.00828$ 0.00828
24 val. žemiausia
$ 0.00865
$ 0.00865$ 0.00865
24 val. aukščiausia

$ 0.00828
$ 0.00828$ 0.00828

$ 0.00865
$ 0.00865$ 0.00865

$ 0.28821044968834403
$ 0.28821044968834403$ 0.28821044968834403

$ 0.007350268823197849
$ 0.007350268823197849$ 0.007350268823197849

-1.97%

+0.83%

+4.43%

+4.43%

AllianceBlock Nexera (NXRA) realiojo laiko kaina yra $ 0.00847. Per pastarąsias 24 valandas NXRA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00828 iki aukščiausios $ 0.00865 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NXRA kaina yra $ 0.28821044968834403, o žemiausia – $ 0.007350268823197849.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NXRA per pastarąją valandą pasikeitė -1.97%, per 24 valandas – +0.83%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.43%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AllianceBlock Nexera (NXRA) rinkos informacija

No.1215

$ 8.87M
$ 8.87M$ 8.87M

$ 7.96K
$ 7.96K$ 7.96K

$ 16.94M
$ 16.94M$ 16.94M

1.05B
1.05B 1.05B

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

1,148,565,277.9922845
1,148,565,277.9922845 1,148,565,277.9922845

52.38%

ETH

Dabartinė AllianceBlock Nexera rinkos kapitalizacija yra $ 8.87M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 7.96K. NXRA apyvartoje yra 1.05B vienetų, o bendras kiekis siekia 1148565277.9922845. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.94M

AllianceBlock Nexera (NXRA) kainos istorija USD

Stebėkite AllianceBlock Nexera kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000697+0.83%
30 dienų$ -0.00136-13.84%
60 dienų$ -0.00653-43.54%
90 dienų$ -0.00168-16.56%
AllianceBlock Nexera kainos pokytis šiandien

Šiandien NXRA užfiksuotas $ +0.0000697 (+0.83%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

AllianceBlock Nexera 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00136 (-13.84%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

AllianceBlock Nexera 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NXRA rodiklis pasikeitė $ -0.00653 (-43.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

AllianceBlock Nexera 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00168 (-16.56%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AllianceBlock Nexera (NXRA) pokyčius?

Peržiūrėkite AllianceBlock Nexera kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra AllianceBlock Nexera (NXRA)

Nexera Foundation is empowering the future of finance with cutting-edge open-source innovation. Nexera infrastructure seamlessly incorporates blockchain technology, facilitating on-chain and off-chain operations for simplified digital, financial, and real-world asset management. The Nexera ($NXRA) token is the utility token at the core of the Nexera infrastructure stack. It facilitates the building of reputation across the Nexera ecosystem, enables participation in governance in the Nexera DAO, unlocks exclusive access within solutions built with Nexera infrastructure, and acts as the medium of exchange for fees, payments and transaction mechanisms. Nexera Foundation is focused on nurturing the broader ecosystem and DAO and enhancing the utility of the NXRA token. It is committed to promoting community growth and driving innovation in the digital asset space, including the growth and development of current and future key ecosystem partners.

AllianceBlock Nexera galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AllianceBlock Nexera investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NXRAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie AllianceBlock Nexera mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AllianceBlock Nexera, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

AllianceBlock Nexera kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AllianceBlock Nexera (NXRA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AllianceBlock Nexera (NXRA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AllianceBlock Nexera prognozes.

Peržiūrėkite AllianceBlock Nexera kainos prognozę dabar!

AllianceBlock Nexera (NXRA) Tokenomika

Supratimas apie AllianceBlock Nexera (NXRA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NXRAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti AllianceBlock Nexera (NXRA)

Ieškote, kaip nusipirkti AllianceBlock Nexera? Viskas paprasta ir patogu! AllianceBlock Nexera lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NXRA į vietos valiutas

1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į VND
222.88805
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į AUD
A$0.0127897
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į GBP
0.0062678
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į EUR
0.0071995
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į USD
$0.00847
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į MYR
RM0.0357434
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į TRY
0.3497263
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į JPY
¥1.24509
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į ARS
ARS$12.065515
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į RUB
0.7266413
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į INR
0.747901
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į IDR
Rp138.8524368
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į KRW
11.7965925
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į PHP
0.4849922
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į EGP
￡E.0.4078305
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į BRL
R$0.045738
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į CAD
C$0.0116886
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į BDT
1.031646
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į NGN
12.7752163
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į COP
$33.2156132
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į ZAR
R.0.1485638
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į UAH
0.3496416
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į VES
Bs1.32132
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į CLP
$8.13967
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į PKR
Rs2.4055647
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į KZT
4.5660076
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į THB
฿0.2695154
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į TWD
NT$0.2568951
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į AED
د.إ0.0310849
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į CHF
Fr0.0066913
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į HKD
HK$0.0658966
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į AMD
֏3.2364717
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į MAD
.د.م0.0764841
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į MXN
$0.1577961
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į SAR
ريال0.0317625
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į PLN
0.0308308
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į RON
лв0.0367598
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į SEK
kr0.0792792
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į BGN
лв0.0141449
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į HUF
Ft2.8508326
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į CZK
0.1768536
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į KWD
د.ك0.00258335
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į ILS
0.0282051
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į AOA
Kz7.7209979
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į BHD
.د.ب0.00319319
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į BMD
$0.00847
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į DKK
kr0.0540386
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į HNL
L0.2219987
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į MUR
0.3858932
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į NAD
$0.1489026
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į NOK
kr0.0841918
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į NZD
$0.0142296
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į PAB
B/.0.00847
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į PGK
K0.0359128
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į QAR
ر.ق0.0308308
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) į RSD
дин.0.8487787

AllianceBlock Nexera išteklius

Išsamesnei AllianceBlock Nexera analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali AllianceBlock Nexera svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AllianceBlock Nexera

Kiek AllianceBlock Nexera(NXRA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NXRA kaina USD valiuta yra 0.00847USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NXRA į USD kaina?
Dabartinė NXRA kaina USD valiuta yra $ 0.00847. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AllianceBlock Nexera rinkos kapitalizacija?
NXRA rinkos kapitalizacija yra $ 8.87MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NXRA apyvartoje?
NXRA apyvartoje yra 1.05BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NXRA kaina?
NXRA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.28821044968834403USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NXRA kaina?
NXRA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.007350268823197849USD.
Kokia yra NXRA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NXRA yra $ 7.96KUSD.
Ar NXRA kaina šiais metais kils?
NXRA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NXRA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:43:19(UTC+8)

AllianceBlock Nexera (NXRA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

NXRA-į-USD skaičiuoklė

Suma

NXRA
NXRA
USD
USD

1 NXRA = 0.00847 USD

Prekiauti NXRA

NXRAUSDT
$0.00847
$0.00847$0.00847
-0.58%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis