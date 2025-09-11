AllianceBlock Nexera (NXRA) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00828
$ 0.00828$ 0.00828
24 val. žemiausia
$ 0.00865
$ 0.00865$ 0.00865
24 val. aukščiausia
$ 0.00828
$ 0.00828$ 0.00828
$ 0.00865
$ 0.00865$ 0.00865
$ 0.28821044968834403
$ 0.28821044968834403$ 0.28821044968834403
$ 0.007350268823197849
$ 0.007350268823197849$ 0.007350268823197849
-1.97%
+0.83%
+4.43%
+4.43%
AllianceBlock Nexera (NXRA) realiojo laiko kaina yra $ 0.00847. Per pastarąsias 24 valandas NXRA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00828 iki aukščiausios $ 0.00865 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NXRA kaina yra $ 0.28821044968834403, o žemiausia – $ 0.007350268823197849.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NXRA per pastarąją valandą pasikeitė -1.97%, per 24 valandas – +0.83%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.43%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
AllianceBlock Nexera (NXRA) rinkos informacija
No.1215
$ 8.87M
$ 8.87M$ 8.87M
$ 7.96K
$ 7.96K$ 7.96K
$ 16.94M
$ 16.94M$ 16.94M
1.05B
1.05B 1.05B
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
1,148,565,277.9922845
1,148,565,277.9922845 1,148,565,277.9922845
52.38%
ETH
Dabartinė AllianceBlock Nexera rinkos kapitalizacija yra $ 8.87M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 7.96K. NXRA apyvartoje yra 1.05B vienetų, o bendras kiekis siekia 1148565277.9922845. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.94M
AllianceBlock Nexera (NXRA) kainos istorija USD
Stebėkite AllianceBlock Nexera kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000697
+0.83%
30 dienų
$ -0.00136
-13.84%
60 dienų
$ -0.00653
-43.54%
90 dienų
$ -0.00168
-16.56%
AllianceBlock Nexera kainos pokytis šiandien
Šiandien NXRA užfiksuotas $ +0.0000697 (+0.83%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
AllianceBlock Nexera 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00136 (-13.84%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
AllianceBlock Nexera 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NXRA rodiklis pasikeitė $ -0.00653 (-43.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
AllianceBlock Nexera 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00168 (-16.56%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AllianceBlock Nexera (NXRA) pokyčius?
Nexera Foundation is empowering the future of finance with cutting-edge open-source innovation. Nexera infrastructure seamlessly incorporates blockchain technology, facilitating on-chain and off-chain operations for simplified digital, financial, and real-world asset management.
The Nexera ($NXRA) token is the utility token at the core of the Nexera infrastructure stack. It facilitates the building of reputation across the Nexera ecosystem, enables participation in governance in the Nexera DAO, unlocks exclusive access within solutions built with Nexera infrastructure, and acts as the medium of exchange for fees, payments and transaction mechanisms.
Nexera Foundation is focused on nurturing the broader ecosystem and DAO and enhancing the utility of the NXRA token. It is committed to promoting community growth and driving innovation in the digital asset space, including the growth and development of current and future key ecosystem partners.
AllianceBlock Nexera galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AllianceBlock Nexera investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti NXRAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie AllianceBlock Nexera mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AllianceBlock Nexera, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
AllianceBlock Nexera kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos AllianceBlock Nexera (NXRA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AllianceBlock Nexera (NXRA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AllianceBlock Nexera prognozes.
Supratimas apie AllianceBlock Nexera (NXRA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NXRAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti AllianceBlock Nexera (NXRA)
Ieškote, kaip nusipirkti AllianceBlock Nexera? Viskas paprasta ir patogu! AllianceBlock Nexera lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.