AllianceBlock Nexera (NXRA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite AllianceBlock Nexera kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek NXRA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte AllianceBlock Nexera kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

AllianceBlock Nexera kainos prognozė
$0.0083
$0.0083
-0.59%
USD
Faktinis
Prognozė
AllianceBlock Nexera Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

AllianceBlock Nexera (NXRA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, AllianceBlock Nexera galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.0083 prekybos kainą 2025 m.

AllianceBlock Nexera (NXRA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, AllianceBlock Nexera galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.008715 prekybos kainą 2026 m.

AllianceBlock Nexera (NXRA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NXRA ateities kaina yra $ 0.009150 su 10.25% augimo norma.

AllianceBlock Nexera (NXRA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NXRA ateities kaina yra $ 0.009608 su 15.76% augimo norma.

AllianceBlock Nexera (NXRA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NXRA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.010088, o augimo norma – 21.55%.

AllianceBlock Nexera (NXRA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NXRA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.010593, o augimo norma – 27.63%.

AllianceBlock Nexera (NXRA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. AllianceBlock Nexera kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.017255 prekybos kainą.

AllianceBlock Nexera (NXRA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. AllianceBlock Nexera kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.028106 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.0083
    0.00%
  • 2026
    $ 0.008715
    5.00%
  • 2027
    $ 0.009150
    10.25%
  • 2028
    $ 0.009608
    15.76%
  • 2029
    $ 0.010088
    21.55%
  • 2030
    $ 0.010593
    27.63%
  • 2031
    $ 0.011122
    34.01%
  • 2032
    $ 0.011678
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.012262
    47.75%
  • 2034
    $ 0.012876
    55.13%
  • 2035
    $ 0.013519
    62.89%
  • 2036
    $ 0.014195
    71.03%
  • 2037
    $ 0.014905
    79.59%
  • 2038
    $ 0.015650
    88.56%
  • 2039
    $ 0.016433
    97.99%
  • 2040
    $ 0.017255
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės AllianceBlock Nexera kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.0083
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.008301
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.008307
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.008334
    0.41%
AllianceBlock Nexera (NXRA) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma NXRA kaina yra $0.0083. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

AllianceBlock Nexera (NXRA) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė NXRA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.008301. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

AllianceBlock Nexera (NXRA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė NXRA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.008307. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

AllianceBlock Nexera (NXRA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma NXRA kaina yra $0.008334. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė AllianceBlock Nexera kainų statistika

$ 0.0083
$ 0.0083

-0.59%

$ 8.70M
$ 8.70M

1.05B
1.05B

$ 14.66K
$ 14.66K

--

Naujausia NXRA kaina yra $ 0.0083. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.59%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 14.66K.
Be to, NXRA turi 1.05B apyvartą ir $ 8.70M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti AllianceBlock Nexera (NXRA)

Bandote įsigyti NXRA? Dabar galite NXRA įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti AllianceBlock Nexera ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti NXRA dabar

AllianceBlock Nexera istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje AllianceBlock Nexera, dabartinė AllianceBlock Nexera kaina yra 0.0083USD. Apyvartinė AllianceBlock Nexera (NXRA) pasiūla yra 0.00 NXRA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $8.70M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.01%
    $ -0.000149
    $ 0.00845
    $ 0.00781
  • 7 dienos
    0.03%
    $ 0.000219
    $ 0.00871
    $ 0.00751
  • 30 dienų
    -0.06%
    $ -0.000569
    $ 0.0121
    $ 0.00745
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas AllianceBlock Nexera kaina pasikeitė $-0.000149, atspindinti -0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas AllianceBlock Nexera buvo prekiaujama aukščiausia $0.00871 ir žemiausia $0.00751. Kainos pokytis buvo 0.03%. Ši naujausia tendencija parodo NXRA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį AllianceBlock Nexera įvyko -0.06%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000569 vertę. Tai rodo, kad NXRA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą AllianceBlock Nexera kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą NXRA kainų istoriją

Kaip veikia AllianceBlock Nexera (NXRA) kainų prognozės modulis?

AllianceBlock Nexera Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NXRA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius AllianceBlock Nexera ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NXRA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti AllianceBlock Nexera kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NXRA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NXRA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą AllianceBlock Nexera potencialą.

Kodėl NXRA kainų prognozė yra svarbi?

NXRA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į NXRA dabar?
Pagal jūsų prognozes, NXRA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio NXRA kainų prognozė?
Remiantis AllianceBlock Nexera (NXRA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama NXRA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 NXRA 2026 m.?
1 vieneto AllianceBlock Nexera (NXRA) kaina šiandien yra $0.0083. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NXRA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama NXRA kaina 2027 m.?
AllianceBlock Nexera (NXRA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 NXRA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė NXRA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, AllianceBlock Nexera (NXRA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė NXRA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, AllianceBlock Nexera (NXRA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 NXRA 2030 m.?
1 vieneto AllianceBlock Nexera (NXRA) kaina šiandien yra $0.0083. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NXRA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia NXRA kainų prognozė 2040 metams?
AllianceBlock Nexera (NXRA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 NXRA kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.