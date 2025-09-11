Daugiau apie NWS

Nodewaves kaina(NWS)

$0.001273
-0.23%1D
Nodewaves (NWS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:43:28(UTC+8)

Nodewaves (NWS) kainos informacija (USD)

$ 0.00127
24 val. žemiausia
$ 0.0013
24 val. aukščiausia

$ 0.00127
$ 0.0013
$ 1.0450571959780026
$ 0.000289416887258501
0.00%

-0.22%

+10.88%

+10.88%

Nodewaves (NWS) realiojo laiko kaina yra $ 0.001273. Per pastarąsias 24 valandas NWS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00127 iki aukščiausios $ 0.0013 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NWS kaina yra $ 1.0450571959780026, o žemiausia – $ 0.000289416887258501.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NWS per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.22%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.88%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Nodewaves (NWS) rinkos informacija

No.5107

$ 0.00
$ 7.88K
$ 12.73M
0.00
10,000,000,000
10,000,000,000
0.00%

MATIC

Dabartinė Nodewaves rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 7.88K. NWS apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.73M

Nodewaves (NWS) kainos istorija USD

Stebėkite Nodewaves kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00000293-0.22%
30 dienų$ +0.000158+14.17%
60 dienų$ -0.000152-10.67%
90 dienų$ -0.000794-38.42%
Nodewaves kainos pokytis šiandien

Šiandien NWS užfiksuotas $ -0.00000293 (-0.22%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Nodewaves 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000158 (+14.17%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Nodewaves 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NWS rodiklis pasikeitė $ -0.000152 (-10.67% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Nodewaves 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000794 (-38.42%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Nodewaves (NWS) pokyčius?

Peržiūrėkite Nodewaves kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Nodewaves (NWS)

Nodewaves Nodes are the individual computers spread across the globe that support the Nodewaves Ecosystem. When you purchase a Node license, you can download and run a node on your personal Mac or Windows computer which will open up opportunities to receive rewards, exclusive NFTs, and will help the Nodewaves Ecosystem grow.

Nodewaves galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Nodewaves investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NWSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Nodewaves mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Nodewaves, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Nodewaves kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Nodewaves (NWS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Nodewaves (NWS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Nodewaves prognozes.

Peržiūrėkite Nodewaves kainos prognozę dabar!

Nodewaves (NWS) Tokenomika

Supratimas apie Nodewaves (NWS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NWSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Nodewaves (NWS)

Ieškote, kaip nusipirkti Nodewaves? Viskas paprasta ir patogu! Nodewaves lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NWS į vietos valiutas

1 Nodewaves(NWS) į VND
33.498995
1 Nodewaves(NWS) į AUD
A$0.00192223
1 Nodewaves(NWS) į GBP
0.00092929
1 Nodewaves(NWS) į EUR
0.00108205
1 Nodewaves(NWS) į USD
$0.001273
1 Nodewaves(NWS) į MYR
RM0.00537206
1 Nodewaves(NWS) į TRY
0.05253671
1 Nodewaves(NWS) į JPY
¥0.187131
1 Nodewaves(NWS) į ARS
ARS$1.8133885
1 Nodewaves(NWS) į RUB
0.10755577
1 Nodewaves(NWS) į INR
0.11217676
1 Nodewaves(NWS) į IDR
Rp20.86884912
1 Nodewaves(NWS) į KRW
1.77051386
1 Nodewaves(NWS) į PHP
0.07279014
1 Nodewaves(NWS) į EGP
￡E.0.06129495
1 Nodewaves(NWS) į BRL
R$0.0068742
1 Nodewaves(NWS) į CAD
C$0.00175674
1 Nodewaves(NWS) į BDT
0.1550514
1 Nodewaves(NWS) į NGN
1.92005317
1 Nodewaves(NWS) į COP
$4.99214588
1 Nodewaves(NWS) į ZAR
R.0.02225204
1 Nodewaves(NWS) į UAH
0.05254944
1 Nodewaves(NWS) į VES
Bs0.198588
1 Nodewaves(NWS) į CLP
$1.223353
1 Nodewaves(NWS) į PKR
Rs0.36154473
1 Nodewaves(NWS) į KZT
0.68624884
1 Nodewaves(NWS) į THB
฿0.04045594
1 Nodewaves(NWS) į TWD
NT$0.03861009
1 Nodewaves(NWS) į AED
د.إ0.00467191
1 Nodewaves(NWS) į CHF
Fr0.00100567
1 Nodewaves(NWS) į HKD
HK$0.00990394
1 Nodewaves(NWS) į AMD
֏0.48642603
1 Nodewaves(NWS) į MAD
.د.م0.01149519
1 Nodewaves(NWS) į MXN
$0.02366507
1 Nodewaves(NWS) į SAR
ريال0.00477375
1 Nodewaves(NWS) į PLN
0.00463372
1 Nodewaves(NWS) į RON
лв0.00551209
1 Nodewaves(NWS) į SEK
kr0.01188982
1 Nodewaves(NWS) į BGN
лв0.00212591
1 Nodewaves(NWS) į HUF
Ft0.42775346
1 Nodewaves(NWS) į CZK
0.02654205
1 Nodewaves(NWS) į KWD
د.ك0.000388265
1 Nodewaves(NWS) į ILS
0.00422636
1 Nodewaves(NWS) į AOA
Kz1.16468043
1 Nodewaves(NWS) į BHD
.د.ب0.000479921
1 Nodewaves(NWS) į BMD
$0.001273
1 Nodewaves(NWS) į DKK
kr0.00812174
1 Nodewaves(NWS) į HNL
L0.03336533
1 Nodewaves(NWS) į MUR
0.0579215
1 Nodewaves(NWS) į NAD
$0.02237934
1 Nodewaves(NWS) į NOK
kr0.01264089
1 Nodewaves(NWS) į NZD
$0.00213864
1 Nodewaves(NWS) į PAB
B/.0.001273
1 Nodewaves(NWS) į PGK
K0.00539752
1 Nodewaves(NWS) į QAR
ر.ق0.00463372
1 Nodewaves(NWS) į RSD
дин.0.12746549

Nodewaves išteklius

Išsamesnei Nodewaves analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Nodewaves svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Nodewaves

Kiek Nodewaves(NWS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NWS kaina USD valiuta yra 0.001273USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NWS į USD kaina?
Dabartinė NWS kaina USD valiuta yra $ 0.001273. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Nodewaves rinkos kapitalizacija?
NWS rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NWS apyvartoje?
NWS apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NWS kaina?
NWS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.0450571959780026USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NWS kaina?
NWS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000289416887258501USD.
Kokia yra NWS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NWS yra $ 7.88KUSD.
Ar NWS kaina šiais metais kils?
NWS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NWS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:43:28(UTC+8)

Nodewaves (NWS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

