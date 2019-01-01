Nodewaves (NWS) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieNodewaves (NWS), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Nodewaves (NWS) Informacija

Nodewaves Nodes are the individual computers spread across the globe that support the Nodewaves Ecosystem. When you purchase a Node license, you can download and run a node on your personal Mac or Windows computer which will open up opportunities to receive rewards, exclusive NFTs, and will help the Nodewaves Ecosystem grow.

Oficiali svetainė:
https://nodewaves.com/
Blokų naršyklė:
https://polygonscan.com/token/0x13646e0e2d768d31b75d1a1e375e3e17f18567f2

Nodewaves (NWS) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Nodewaves (NWS) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 0.00
Bendra pasiūla:
$ 10.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 0.00
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 10.96M
Visų laikų rekordas:
$ 0.004719
Visų laikų minimumas:
$ 0.000289416887258501
Dabartinė kaina:
$ 0.001096
Nodewaves (NWS) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Nodewaves (NWS) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų NWS tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek NWS tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate NWS tokenomiką, galite peržiūrėti NWS tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti NWS

Norite įtraukti Nodewaves (NWS) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius NWS pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Nodewaves (NWS) Kainų istorija

NWS kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

NWS kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda NWS? Mūsų NWS kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Kodėl verta rinktis MEXC?

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.