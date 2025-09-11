Daugiau apie NUM

Numbers Protocol logotipas

Numbers Protocol kaina(NUM)

1 NUM į USD – tiesioginė kaina:

$0.01329
$0.01329$0.01329
+2.54%1D
USD
Numbers Protocol (NUM) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 13:15:16(UTC+8)

Numbers Protocol (NUM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0125
$ 0.0125$ 0.0125
24 val. žemiausia
$ 0.0136
$ 0.0136$ 0.0136
24 val. aukščiausia

$ 0.0125
$ 0.0125$ 0.0125

$ 0.0136
$ 0.0136$ 0.0136

$ 2.5431169107978384
$ 2.5431169107978384$ 2.5431169107978384

$ 0.012652469062093216
$ 0.012652469062093216$ 0.012652469062093216

-0.16%

+2.54%

-6.41%

-6.41%

Numbers Protocol (NUM) realiojo laiko kaina yra $ 0.01329. Per pastarąsias 24 valandas NUM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0125 iki aukščiausios $ 0.0136 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NUM kaina yra $ 2.5431169107978384, o žemiausia – $ 0.012652469062093216.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NUM per pastarąją valandą pasikeitė -0.16%, per 24 valandas – +2.54%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.41%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Numbers Protocol (NUM) rinkos informacija

No.1128

$ 11.03M
$ 11.03M$ 11.03M

$ 58.84K
$ 58.84K$ 58.84K

$ 13.29M
$ 13.29M$ 13.29M

829.63M
829.63M 829.63M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

839,695,317
839,695,317 839,695,317

82.96%

BSC

Dabartinė Numbers Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 11.03M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 58.84K. NUM apyvartoje yra 829.63M vienetų, o bendras kiekis siekia 839695317. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.29M

Numbers Protocol (NUM) kainos istorija USD

Stebėkite Numbers Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0003292+2.54%
30 dienų$ -0.00492-27.02%
60 dienų$ -0.00448-25.22%
90 dienų$ -0.00735-35.62%
Numbers Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien NUM užfiksuotas $ +0.0003292 (+2.54%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Numbers Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00492 (-27.02%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Numbers Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NUM rodiklis pasikeitė $ -0.00448 (-25.22% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Numbers Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00735 (-35.62%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Numbers Protocol (NUM) pokyčius?

Peržiūrėkite Numbers Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Numbers Protocol (NUM)

The vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos.

Numbers Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Numbers Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NUMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Numbers Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Numbers Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Numbers Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Numbers Protocol (NUM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Numbers Protocol (NUM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Numbers Protocol prognozes.

Peržiūrėkite Numbers Protocol kainos prognozę dabar!

Numbers Protocol (NUM) Tokenomika

Supratimas apie Numbers Protocol (NUM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NUMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Numbers Protocol (NUM)

Ieškote, kaip nusipirkti Numbers Protocol? Viskas paprasta ir patogu! Numbers Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NUM į vietos valiutas

Numbers Protocol išteklius

Išsamesnei Numbers Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Numbers Protocol svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Numbers Protocol

Kiek Numbers Protocol(NUM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NUM kaina USD valiuta yra 0.01329USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NUM į USD kaina?
Dabartinė NUM kaina USD valiuta yra $ 0.01329. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Numbers Protocol rinkos kapitalizacija?
NUM rinkos kapitalizacija yra $ 11.03MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NUM apyvartoje?
NUM apyvartoje yra 829.63MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NUM kaina?
NUM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.5431169107978384USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NUM kaina?
NUM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.012652469062093216USD.
Kokia yra NUM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NUM yra $ 58.84KUSD.
Ar NUM kaina šiais metais kils?
NUM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NUM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 13:15:16(UTC+8)

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

