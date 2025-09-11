Numbers Protocol (NUM) realiojo laiko kaina yra $ 0.01329. Per pastarąsias 24 valandas NUM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0125 iki aukščiausios $ 0.0136 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NUM kaina yra $ 2.5431169107978384, o žemiausia – $ 0.012652469062093216.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NUM per pastarąją valandą pasikeitė -0.16%, per 24 valandas – +2.54%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.41%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Numbers Protocol (NUM) rinkos informacija
Dabartinė Numbers Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 11.03M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 58.84K. NUM apyvartoje yra 829.63M vienetų, o bendras kiekis siekia 839695317. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.29M
Numbers Protocol (NUM) kainos istorija USD
Stebėkite Numbers Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0003292
+2.54%
30 dienų
$ -0.00492
-27.02%
60 dienų
$ -0.00448
-25.22%
90 dienų
$ -0.00735
-35.62%
Numbers Protocol kainos pokytis šiandien
Šiandien NUM užfiksuotas $ +0.0003292 (+2.54%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Numbers Protocol 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00492 (-27.02%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Numbers Protocol 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NUM rodiklis pasikeitė $ -0.00448 (-25.22% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Numbers Protocol 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00735 (-35.62%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
The vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos.
Numbers Protocol kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Numbers Protocol (NUM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Numbers Protocol (NUM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Numbers Protocol prognozes.
Supratimas apie Numbers Protocol (NUM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NUMišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.