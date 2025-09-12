Numbers Protocol (NUM) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Numbers Protocol kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek NUM augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Numbers Protocol kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Numbers Protocol kainos prognozė
$0.01364
$0.01364$0.01364
+0.81%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:38:11(UTC+8)

Numbers Protocol Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Numbers Protocol (NUM) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Numbers Protocol galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.01364 prekybos kainą 2025 m.

Numbers Protocol (NUM) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Numbers Protocol galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.014322 prekybos kainą 2026 m.

Numbers Protocol (NUM) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NUM ateities kaina yra $ 0.015038 su 10.25% augimo norma.

Numbers Protocol (NUM) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NUM ateities kaina yra $ 0.015790 su 15.76% augimo norma.

Numbers Protocol (NUM) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NUM 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.016579, o augimo norma – 21.55%.

Numbers Protocol (NUM) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NUM 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.017408, o augimo norma – 27.63%.

Numbers Protocol (NUM) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Numbers Protocol kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.028356 prekybos kainą.

Numbers Protocol (NUM) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Numbers Protocol kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.046189 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.01364
    0.00%
  • 2026
    $ 0.014322
    5.00%
  • 2027
    $ 0.015038
    10.25%
  • 2028
    $ 0.015790
    15.76%
  • 2029
    $ 0.016579
    21.55%
  • 2030
    $ 0.017408
    27.63%
  • 2031
    $ 0.018278
    34.01%
  • 2032
    $ 0.019192
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.020152
    47.75%
  • 2034
    $ 0.021160
    55.13%
  • 2035
    $ 0.022218
    62.89%
  • 2036
    $ 0.023329
    71.03%
  • 2037
    $ 0.024495
    79.59%
  • 2038
    $ 0.025720
    88.56%
  • 2039
    $ 0.027006
    97.99%
  • 2040
    $ 0.028356
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Numbers Protocol kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.01364
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.013641
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.013653
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.013696
    0.41%
Numbers Protocol (NUM) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma NUM kaina yra $0.01364. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Numbers Protocol (NUM) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė NUM, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.013641. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Numbers Protocol (NUM) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė NUM, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.013653. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Numbers Protocol (NUM) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma NUM kaina yra $0.013696. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Numbers Protocol kainų statistika

$ 0.01364
$ 0.01364$ 0.01364

+0.81%

$ 11.32M
$ 11.32M$ 11.32M

829.63M
829.63M 829.63M

$ 55.15K
$ 55.15K$ 55.15K

--

Naujausia NUM kaina yra $ 0.01364. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.81%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 55.15K.
Be to, NUM turi 829.63M apyvartą ir $ 11.32M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Numbers Protocol (NUM)

Bandote įsigyti NUM? Dabar galite NUM įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Numbers Protocol ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti NUM dabar

Numbers Protocol istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Numbers Protocol, dabartinė Numbers Protocol kaina yra 0.01364USD. Apyvartinė Numbers Protocol (NUM) pasiūla yra 0.00 NUM, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $11.32M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0.000089
    $ 0.01367
    $ 0.01294
  • 7 dienos
    -0.04%
    $ -0.000599
    $ 0.01451
    $ 0.0125
  • 30 dienų
    -0.21%
    $ -0.003839
    $ 0.021
    $ 0.0125
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Numbers Protocol kaina pasikeitė $0.000089, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Numbers Protocol buvo prekiaujama aukščiausia $0.01451 ir žemiausia $0.0125. Kainos pokytis buvo -0.04%. Ši naujausia tendencija parodo NUM potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Numbers Protocol įvyko -0.21%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.003839 vertę. Tai rodo, kad NUM artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Numbers Protocol kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą NUM kainų istoriją

Kaip veikia Numbers Protocol (NUM) kainų prognozės modulis?

Numbers Protocol Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NUM kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Numbers Protocol ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NUM būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Numbers Protocol kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NUM ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NUM pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Numbers Protocol potencialą.

Kodėl NUM kainų prognozė yra svarbi?

NUM kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į NUM dabar?
Pagal jūsų prognozes, NUM pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio NUM kainų prognozė?
Remiantis Numbers Protocol (NUM) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama NUM kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 NUM 2026 m.?
1 vieneto Numbers Protocol (NUM) kaina šiandien yra $0.01364. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NUM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama NUM kaina 2027 m.?
Numbers Protocol (NUM) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 NUM kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė NUM kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Numbers Protocol (NUM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė NUM kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Numbers Protocol (NUM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 NUM 2030 m.?
1 vieneto Numbers Protocol (NUM) kaina šiandien yra $0.01364. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NUM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia NUM kainų prognozė 2040 metams?
Numbers Protocol (NUM) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 NUM kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:38:11(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.