Neutron (NTRN) kainos grafikas realiu laiku
Neutron (NTRN) kainos informacija (USD)

Neutron (NTRN) realiojo laiko kaina yra $ 0.09871. Per pastarąsias 24 valandas NTRN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.09559 iki aukščiausios $ 0.09996 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NTRN kaina yra $ 1.9946665643531243, o žemiausia – $ 0.07503218366777537.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NTRN per pastarąją valandą pasikeitė +0.26%, per 24 valandas – -0.54%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Neutron (NTRN) rinkos informacija

Dabartinė Neutron rinkos kapitalizacija yra $ 60.15M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 481.14K. NTRN apyvartoje yra 609.33M vienetų, o bendras kiekis siekia 999744832.997711. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 98.71M

Neutron (NTRN) kainos istorija USD

Stebėkite Neutron kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0005459-0.54%
30 dienų$ +0.01182+13.60%
60 dienų$ -0.00427-4.15%
90 dienų$ +0.00485+5.16%
Neutron kainos pokytis šiandien

Šiandien NTRN užfiksuotas $ -0.0005459 (-0.54%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Neutron 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.01182 (+13.60%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Neutron 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NTRN rodiklis pasikeitė $ -0.00427 (-4.15% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Neutron 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00485 (+5.16%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Neutron (NTRN) pokyčius?

Peržiūrėkite Neutron kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Neutron (NTRN)

Neutron allows developers to easily build cross-chain applications over Inter-Blockchain Communication Protocol (IBC) and provides DeFi dApps with the full economic security of the Cosmos Hub.

Neutron galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Neutron investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NTRNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Neutron mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Neutron, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Neutron kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Neutron (NTRN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Neutron (NTRN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Neutron prognozes.

Peržiūrėkite Neutron kainos prognozę dabar!

Neutron (NTRN) Tokenomika

Supratimas apie Neutron (NTRN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NTRNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Neutron (NTRN)

Ieškote, kaip nusipirkti Neutron? Viskas paprasta ir patogu! Neutron lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Išsamesnei Neutron analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Neutron svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Neutron

Kiek Neutron(NTRN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NTRN kaina USD valiuta yra 0.09871USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NTRN į USD kaina?
Dabartinė NTRN kaina USD valiuta yra $ 0.09871. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Neutron rinkos kapitalizacija?
NTRN rinkos kapitalizacija yra $ 60.15MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NTRN apyvartoje?
NTRN apyvartoje yra 609.33MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NTRN kaina?
NTRN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.9946665643531243USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NTRN kaina?
NTRN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.07503218366777537USD.
Kokia yra NTRN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NTRN yra $ 481.14KUSD.
Ar NTRN kaina šiais metais kils?
NTRN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NTRN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
