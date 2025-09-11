Daugiau apie NST

Ninja Squad Token kaina(NST)

1 NST į USD – tiesioginė kaina:

-0.65%1D
USD
Ninja Squad Token (NST) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:43:04(UTC+8)

Ninja Squad Token (NST) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.84%

-0.65%

+2.75%

+2.75%

Ninja Squad Token (NST) realiojo laiko kaina yra $ 3.323. Per pastarąsias 24 valandas NST svyravo nuo žemiausios kainos $ 3.222 iki aukščiausios $ 3.423 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NST kaina yra $ 8.523302329087459, o žemiausia – $ 0.07183488544969323.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NST per pastarąją valandą pasikeitė -0.84%, per 24 valandas – -0.65%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.75%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Ninja Squad Token (NST) rinkos informacija

No.3926

0.00%

ARB

Dabartinė Ninja Squad Token rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 116.21K. NST apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 33.23M

Ninja Squad Token (NST) kainos istorija USD

Stebėkite Ninja Squad Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.02175-0.65%
30 dienų$ +0.115+3.58%
60 dienų$ +0.417+14.34%
90 dienų$ +0.702+26.78%
Ninja Squad Token kainos pokytis šiandien

Šiandien NST užfiksuotas $ -0.02175 (-0.65%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Ninja Squad Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.115 (+3.58%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Ninja Squad Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NST rodiklis pasikeitė $ +0.417 (+14.34% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Ninja Squad Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.702 (+26.78%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Ninja Squad Token (NST) pokyčius?

Peržiūrėkite Ninja Squad Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Ninja Squad Token (NST)

Key to Web3 Analytics, Education, News & Trader Ecosystem.

Ninja Squad Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Ninja Squad Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NSTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Ninja Squad Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Ninja Squad Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Ninja Squad Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Ninja Squad Token (NST) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ninja Squad Token (NST) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ninja Squad Token prognozes.

Peržiūrėkite Ninja Squad Token kainos prognozę dabar!

Ninja Squad Token (NST) Tokenomika

Supratimas apie Ninja Squad Token (NST) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NSTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Ninja Squad Token (NST)

Ieškote, kaip nusipirkti Ninja Squad Token? Viskas paprasta ir patogu! Ninja Squad Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NST į vietos valiutas

Ninja Squad Token išteklius

Išsamesnei Ninja Squad Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Ninja Squad Token svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Ninja Squad Token

Kiek Ninja Squad Token(NST) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NST kaina USD valiuta yra 3.323USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NST į USD kaina?
Dabartinė NST kaina USD valiuta yra $ 3.323. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Ninja Squad Token rinkos kapitalizacija?
NST rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NST apyvartoje?
NST apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NST kaina?
NST pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 8.523302329087459USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NST kaina?
NST pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.07183488544969323USD.
Kokia yra NST prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NST yra $ 116.21KUSD.
Ar NST kaina šiais metais kils?
NST šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NST kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:43:04(UTC+8)

Ninja Squad Token (NST) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

