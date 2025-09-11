Ninja Squad Token (NST) realiojo laiko kaina yra $ 3.323. Per pastarąsias 24 valandas NST svyravo nuo žemiausios kainos $ 3.222 iki aukščiausios $ 3.423 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NST kaina yra $ 8.523302329087459, o žemiausia – $ 0.07183488544969323.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NST per pastarąją valandą pasikeitė -0.84%, per 24 valandas – -0.65%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.75%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Ninja Squad Token (NST) rinkos informacija
$ 0.00$ 0.00
$ 116.21K$ 116.21K
$ 33.23M$ 33.23M
0.00 0.00
10,000,000 10,000,000
10,000,000 10,000,000
0.00%
ARB
Dabartinė Ninja Squad Token rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 116.21K. NST apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 33.23M
Ninja Squad Token (NST) kainos istorija USD
Stebėkite Ninja Squad Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.02175
-0.65%
30 dienų
$ +0.115
+3.58%
60 dienų
$ +0.417
+14.34%
90 dienų
$ +0.702
+26.78%
Ninja Squad Token kainos pokytis šiandien
Šiandien NST užfiksuotas $ -0.02175 (-0.65%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Ninja Squad Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.115 (+3.58%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Ninja Squad Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NST rodiklis pasikeitė $ +0.417 (+14.34% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Ninja Squad Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.702 (+26.78%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Ninja Squad Token (NST) pokyčius?
Ninja Squad Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Ninja Squad Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti NSTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Ninja Squad Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Ninja Squad Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Ninja Squad Token kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Ninja Squad Token (NST) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ninja Squad Token (NST) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ninja Squad Token prognozes.
Supratimas apie Ninja Squad Token (NST) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NSTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Ninja Squad Token (NST)
Ieškote, kaip nusipirkti Ninja Squad Token? Viskas paprasta ir patogu! Ninja Squad Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.