Ninja Squad Token (NST) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieNinja Squad Token (NST), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Ninja Squad Token (NST) Informacija

Key to Web3 Analytics, Education, News & Trader Ecosystem.

Oficiali svetainė:
https://ninjatraders.io/
Baltoji knyga:
https://ninja-squad.gitbook.io/whitepaper
Blokų naršyklė:
https://solscan.io/token/G7iK3prSzAA4vzcJWvsLUEsdCqzR7PnMzJV61vSdFSNW

Ninja Squad Token (NST) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Ninja Squad Token (NST) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00
Bendra pasiūla:
$ 10.00M
$ 10.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 34.20M
$ 34.20M
Visų laikų rekordas:
$ 8.8
$ 8.8
Visų laikų minimumas:
$ 0.07183488544969323
$ 0.07183488544969323
Dabartinė kaina:
$ 3.42
$ 3.42

Ninja Squad Token (NST) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Ninja Squad Token (NST) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų NST tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek NST tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate NST tokenomiką, galite peržiūrėti NST tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti NST

Norite įtraukti Ninja Squad Token (NST) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius NST pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Ninja Squad Token (NST) Kainų istorija

NST kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

NST kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda NST? Mūsų NST kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.