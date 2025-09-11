Daugiau apie NRG

Energi logotipas

Energi kaina(NRG)

1 NRG į USD – tiesioginė kaina:

$0.03745
+1.73%1D
USD
Energi (NRG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:41:40(UTC+8)

Energi (NRG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.03627
24 val. žemiausia
$ 0.03748
24 val. aukščiausia

$ 0.03627
$ 0.03748
$ 9.8980176742
$ 0.022841577272082456
+0.08%

+1.73%

+0.24%

+0.24%

Energi (NRG) realiojo laiko kaina yra $ 0.03745. Per pastarąsias 24 valandas NRG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03627 iki aukščiausios $ 0.03748 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NRG kaina yra $ 9.8980176742, o žemiausia – $ 0.022841577272082456.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NRG per pastarąją valandą pasikeitė +0.08%, per 24 valandas – +1.73%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.24%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Energi (NRG) rinkos informacija

No.1587

$ 3.71M
$ 54.59K
$ 3.71M
99.05M
99,046,291.90068492
NRG

Dabartinė Energi rinkos kapitalizacija yra $ 3.71M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.59K. NRG apyvartoje yra 99.05M vienetų, o bendras kiekis siekia 99046291.90068492. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.71M

Energi (NRG) kainos istorija USD

Stebėkite Energi kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0006369+1.73%
30 dienų$ +0.0016+4.46%
60 dienų$ -0.00623-14.27%
90 dienų$ -0.01766-32.05%
Energi kainos pokytis šiandien

Šiandien NRG užfiksuotas $ +0.0006369 (+1.73%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Energi 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0016 (+4.46%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Energi 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NRG rodiklis pasikeitė $ -0.00623 (-14.27% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Energi 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01766 (-32.05%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Energi (NRG) pokyčius?

Peržiūrėkite Energi kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Energi (NRG)

Energi has an advanced governance DAO allowing asset protection and asset recovery, with no successful theft for 3 years. We are focused on providing DeFi and NFT infrastructure

Energi galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Energi investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NRGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Energi mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Energi, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Energi kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Energi (NRG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Energi (NRG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Energi prognozes.

Peržiūrėkite Energi kainos prognozę dabar!

Energi (NRG) Tokenomika

Supratimas apie Energi (NRG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NRGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Energi (NRG)

Ieškote, kaip nusipirkti Energi? Viskas paprasta ir patogu! Energi lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NRG į vietos valiutas

1 Energi(NRG) į VND
985.49675
1 Energi(NRG) į AUD
A$0.0565495
1 Energi(NRG) į GBP
0.0273385
1 Energi(NRG) į EUR
0.0318325
1 Energi(NRG) į USD
$0.03745
1 Energi(NRG) į MYR
RM0.158039
1 Energi(NRG) į TRY
1.5455615
1 Energi(NRG) į JPY
¥5.50515
1 Energi(NRG) į ARS
ARS$53.347525
1 Energi(NRG) į RUB
3.1641505
1 Energi(NRG) į INR
3.300094
1 Energi(NRG) į IDR
Rp613.934328
1 Energi(NRG) į KRW
52.086209
1 Energi(NRG) į PHP
2.141391
1 Energi(NRG) į EGP
￡E.1.8032175
1 Energi(NRG) į BRL
R$0.20223
1 Energi(NRG) į CAD
C$0.051681
1 Energi(NRG) į BDT
4.56141
1 Energi(NRG) į NGN
56.4854605
1 Energi(NRG) į COP
$146.862422
1 Energi(NRG) į ZAR
R.0.654626
1 Energi(NRG) į UAH
1.545936
1 Energi(NRG) į VES
Bs5.8422
1 Energi(NRG) į CLP
$35.98945
1 Energi(NRG) į PKR
Rs10.6361745
1 Energi(NRG) į KZT
20.188546
1 Energi(NRG) į THB
฿1.190161
1 Energi(NRG) į TWD
NT$1.1358585
1 Energi(NRG) į AED
د.إ0.1374415
1 Energi(NRG) į CHF
Fr0.0295855
1 Energi(NRG) į HKD
HK$0.291361
1 Energi(NRG) į AMD
֏14.3100195
1 Energi(NRG) į MAD
.د.م0.3381735
1 Energi(NRG) į MXN
$0.6961955
1 Energi(NRG) į SAR
ريال0.1404375
1 Energi(NRG) į PLN
0.136318
1 Energi(NRG) į RON
лв0.1621585
1 Energi(NRG) į SEK
kr0.349783
1 Energi(NRG) į BGN
лв0.0625415
1 Energi(NRG) į HUF
Ft12.583949
1 Energi(NRG) į CZK
0.7808325
1 Energi(NRG) į KWD
د.ك0.01142225
1 Energi(NRG) į ILS
0.124334
1 Energi(NRG) į AOA
Kz34.2633795
1 Energi(NRG) į BHD
.د.ب0.01411865
1 Energi(NRG) į BMD
$0.03745
1 Energi(NRG) į DKK
kr0.238931
1 Energi(NRG) į HNL
L0.9815645
1 Energi(NRG) į MUR
1.703975
1 Energi(NRG) į NAD
$0.658371
1 Energi(NRG) į NOK
kr0.3718785
1 Energi(NRG) į NZD
$0.062916
1 Energi(NRG) į PAB
B/.0.03745
1 Energi(NRG) į PGK
K0.158788
1 Energi(NRG) į QAR
ر.ق0.136318
1 Energi(NRG) į RSD
дин.3.7498685

Energi išteklius

Išsamesnei Energi analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Energi svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Energi

Kiek Energi(NRG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NRG kaina USD valiuta yra 0.03745USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NRG į USD kaina?
Dabartinė NRG kaina USD valiuta yra $ 0.03745. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Energi rinkos kapitalizacija?
NRG rinkos kapitalizacija yra $ 3.71MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NRG apyvartoje?
NRG apyvartoje yra 99.05MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NRG kaina?
NRG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 9.8980176742USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NRG kaina?
NRG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.022841577272082456USD.
Kokia yra NRG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NRG yra $ 54.59KUSD.
Ar NRG kaina šiais metais kils?
NRG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NRG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:41:40(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

NRG-į-USD skaičiuoklė

Suma

NRG
NRG
USD
USD

1 NRG = 0.03744 USD

Prekiauti NRG

NRGUSDT
$0.03745
$0.03745$0.03745
+1.73%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis