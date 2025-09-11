NOTAI (NOTAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.00000804. Per pastarąsias 24 valandas NOTAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000071 iki aukščiausios $ 0.00001099 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NOTAI kaina yra $ 0.000359593602777345, o žemiausia – $ 0.000006564033412972.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NOTAI per pastarąją valandą pasikeitė -18.96%, per 24 valandas – -0.98%, o per pastarąsias 7 dienas – -13.92%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
NOTAI (NOTAI) rinkos informacija
$ 475.03K
$ 24.54K
$ 804.00K
59.08B
100,000,000,000
100,000,000,000
59.08%
BSC
Dabartinė NOTAI rinkos kapitalizacija yra $ 475.03K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 24.54K. NOTAI apyvartoje yra 59.08B vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 804.00K
NOTAI (NOTAI) kainos istorija USD
Stebėkite NOTAI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000000796
-0.98%
30 dienų
$ -0.00000283
-26.04%
60 dienų
$ -0.00000193
-19.36%
90 dienų
$ -0.00000242
-23.14%
NOTAI kainos pokytis šiandien
Šiandien NOTAI užfiksuotas $ -0.0000000796 (-0.98%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
NOTAI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000283 (-26.04%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
NOTAI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NOTAI rodiklis pasikeitė $ -0.00000193 (-19.36% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
NOTAI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00000242 (-23.14%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir NOTAI (NOTAI) pokyčius?
NOTAI — The first AI-based SuperApp built on Telegram. Targeting 950M+ users with the only AI-focused App within the TON ecosystem.
NOTAI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų NOTAI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti NOTAI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
NOTAI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos NOTAI (NOTAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NOTAI (NOTAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NOTAI prognozes.
Supratimas apie NOTAI (NOTAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NOTAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti NOTAI (NOTAI)
Ieškote, kaip nusipirkti NOTAI? Viskas paprasta ir patogu! NOTAI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.