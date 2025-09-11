Daugiau apie NOTAI

NOTAI logotipas

NOTAI kaina(NOTAI)

1 NOTAI į USD – tiesioginė kaina:

$0.00000804
$0.00000804$0.00000804
-0.98%1D
USD
NOTAI (NOTAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:41:10(UTC+8)

NOTAI (NOTAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0000071
$ 0.0000071$ 0.0000071
24 val. žemiausia
$ 0.00001099
$ 0.00001099$ 0.00001099
24 val. aukščiausia

$ 0.0000071
$ 0.0000071$ 0.0000071

$ 0.00001099
$ 0.00001099$ 0.00001099

$ 0.000359593602777345
$ 0.000359593602777345$ 0.000359593602777345

$ 0.000006564033412972
$ 0.000006564033412972$ 0.000006564033412972

-18.96%

-0.98%

-13.92%

-13.92%

NOTAI (NOTAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.00000804. Per pastarąsias 24 valandas NOTAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000071 iki aukščiausios $ 0.00001099 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NOTAI kaina yra $ 0.000359593602777345, o žemiausia – $ 0.000006564033412972.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NOTAI per pastarąją valandą pasikeitė -18.96%, per 24 valandas – -0.98%, o per pastarąsias 7 dienas – -13.92%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NOTAI (NOTAI) rinkos informacija

No.2463

$ 475.03K
$ 475.03K$ 475.03K

$ 24.54K
$ 24.54K$ 24.54K

$ 804.00K
$ 804.00K$ 804.00K

59.08B
59.08B 59.08B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

59.08%

BSC

Dabartinė NOTAI rinkos kapitalizacija yra $ 475.03K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 24.54K. NOTAI apyvartoje yra 59.08B vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 804.00K

NOTAI (NOTAI) kainos istorija USD

Stebėkite NOTAI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000000796-0.98%
30 dienų$ -0.00000283-26.04%
60 dienų$ -0.00000193-19.36%
90 dienų$ -0.00000242-23.14%
NOTAI kainos pokytis šiandien

Šiandien NOTAI užfiksuotas $ -0.0000000796 (-0.98%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

NOTAI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000283 (-26.04%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

NOTAI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NOTAI rodiklis pasikeitė $ -0.00000193 (-19.36% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

NOTAI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00000242 (-23.14%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir NOTAI (NOTAI) pokyčius?

Peržiūrėkite NOTAI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra NOTAI (NOTAI)

NOTAI — The first AI-based SuperApp built on Telegram. Targeting 950M+ users with the only AI-focused App within the TON ecosystem.

NOTAI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų NOTAI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NOTAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie NOTAI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti NOTAI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

NOTAI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NOTAI (NOTAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NOTAI (NOTAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NOTAI prognozes.

Peržiūrėkite NOTAI kainos prognozę dabar!

NOTAI (NOTAI) Tokenomika

Supratimas apie NOTAI (NOTAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NOTAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti NOTAI (NOTAI)

Ieškote, kaip nusipirkti NOTAI? Viskas paprasta ir patogu! NOTAI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NOTAI į vietos valiutas

1 NOTAI(NOTAI) į VND
0.2115726
1 NOTAI(NOTAI) į AUD
A$0.0000121404
1 NOTAI(NOTAI) į GBP
0.0000058692
1 NOTAI(NOTAI) į EUR
0.000006834
1 NOTAI(NOTAI) į USD
$0.00000804
1 NOTAI(NOTAI) į MYR
RM0.0000339288
1 NOTAI(NOTAI) į TRY
0.0003318108
1 NOTAI(NOTAI) į JPY
¥0.00118188
1 NOTAI(NOTAI) į ARS
ARS$0.01145298
1 NOTAI(NOTAI) į RUB
0.0006792996
1 NOTAI(NOTAI) į INR
0.0007084848
1 NOTAI(NOTAI) į IDR
Rp0.1318032576
1 NOTAI(NOTAI) į KRW
0.0111821928
1 NOTAI(NOTAI) į PHP
0.0004597272
1 NOTAI(NOTAI) į EGP
￡E.0.000387126
1 NOTAI(NOTAI) į BRL
R$0.000043416
1 NOTAI(NOTAI) į CAD
C$0.0000110952
1 NOTAI(NOTAI) į BDT
0.000979272
1 NOTAI(NOTAI) į NGN
0.0121266516
1 NOTAI(NOTAI) į COP
$0.0315293424
1 NOTAI(NOTAI) į ZAR
R.0.0001405392
1 NOTAI(NOTAI) į UAH
0.0003318912
1 NOTAI(NOTAI) į VES
Bs0.00125424
1 NOTAI(NOTAI) į CLP
$0.00772644
1 NOTAI(NOTAI) į PKR
Rs0.0022834404
1 NOTAI(NOTAI) į KZT
0.0043342032
1 NOTAI(NOTAI) į THB
฿0.0002555112
1 NOTAI(NOTAI) į TWD
NT$0.0002438532
1 NOTAI(NOTAI) į AED
د.إ0.0000295068
1 NOTAI(NOTAI) į CHF
Fr0.0000063516
1 NOTAI(NOTAI) į HKD
HK$0.0000625512
1 NOTAI(NOTAI) į AMD
֏0.0030721644
1 NOTAI(NOTAI) į MAD
.د.م0.0000726012
1 NOTAI(NOTAI) į MXN
$0.0001494636
1 NOTAI(NOTAI) į SAR
ريال0.00003015
1 NOTAI(NOTAI) į PLN
0.0000292656
1 NOTAI(NOTAI) į RON
лв0.0000348132
1 NOTAI(NOTAI) į SEK
kr0.0000750936
1 NOTAI(NOTAI) į BGN
лв0.0000134268
1 NOTAI(NOTAI) į HUF
Ft0.0027016008
1 NOTAI(NOTAI) į CZK
0.000167634
1 NOTAI(NOTAI) į KWD
د.ك0.0000024522
1 NOTAI(NOTAI) į ILS
0.0000266928
1 NOTAI(NOTAI) į AOA
Kz0.0073558764
1 NOTAI(NOTAI) į BHD
.د.ب0.00000303108
1 NOTAI(NOTAI) į BMD
$0.00000804
1 NOTAI(NOTAI) į DKK
kr0.0000512952
1 NOTAI(NOTAI) į HNL
L0.0002107284
1 NOTAI(NOTAI) į MUR
0.00036582
1 NOTAI(NOTAI) į NAD
$0.0001413432
1 NOTAI(NOTAI) į NOK
kr0.0000798372
1 NOTAI(NOTAI) į NZD
$0.0000135072
1 NOTAI(NOTAI) į PAB
B/.0.00000804
1 NOTAI(NOTAI) į PGK
K0.0000340896
1 NOTAI(NOTAI) į QAR
ر.ق0.0000292656
1 NOTAI(NOTAI) į RSD
дин.0.0008050452

NOTAI išteklius

Išsamesnei NOTAI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali NOTAI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NOTAI

Kiek NOTAI(NOTAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NOTAI kaina USD valiuta yra 0.00000804USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NOTAI į USD kaina?
Dabartinė NOTAI kaina USD valiuta yra $ 0.00000804. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NOTAI rinkos kapitalizacija?
NOTAI rinkos kapitalizacija yra $ 475.03KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NOTAI apyvartoje?
NOTAI apyvartoje yra 59.08BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NOTAI kaina?
NOTAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000359593602777345USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NOTAI kaina?
NOTAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000006564033412972USD.
Kokia yra NOTAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NOTAI yra $ 24.54KUSD.
Ar NOTAI kaina šiais metais kils?
NOTAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NOTAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:41:10(UTC+8)

NOTAI (NOTAI) svarbiausios industrijos naujienos

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

NOTAI-į-USD skaičiuoklė

Suma

NOTAI
NOTAI
USD
USD

1 NOTAI = 0.00000803 USD

Prekiauti NOTAI

NOTAIUSDT
$0.00000804
$0.00000804$0.00000804
-0.98%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis