dYdX logotipas

dYdX kaina(DYDX)

1 DYDX į USD – tiesioginė kaina:

$0.6398
$0.6398
+0.36%1D
USD
dYdX (DYDX) kainos grafikas realiu laiku
dYdX (DYDX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.6255
24 val. žemiausia
$ 0.6482
24 val. aukščiausia

$ 0.6255
$ 0.6482
$ 4.52847355533478
$ 0.41678738699944223
-0.36%

+0.36%

+9.66%

+9.66%

dYdX (DYDX) realiojo laiko kaina yra $ 0.6398. Per pastarąsias 24 valandas DYDX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.6255 iki aukščiausios $ 0.6482 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DYDX kaina yra $ 4.52847355533478, o žemiausia – $ 0.41678738699944223.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DYDX per pastarąją valandą pasikeitė -0.36%, per 24 valandas – +0.36%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.66%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

dYdX (DYDX) rinkos informacija

No.121

$ 500.71M
$ 269.70K
$ 639.80M
782.60M
1,000,000,000
958,342,745
78.26%

0.01%

NONE

Dabartinė dYdX rinkos kapitalizacija yra $ 500.71M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 269.70K. DYDX apyvartoje yra 782.60M vienetų, o bendras kiekis siekia 958342745. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 639.80M

dYdX (DYDX) kainos istorija USD

Stebėkite dYdX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.002295+0.36%
30 dienų$ +0.0048+0.75%
60 dienų$ +0.0332+5.47%
90 dienų$ +0.1331+26.26%
dYdX kainos pokytis šiandien

Šiandien DYDX užfiksuotas $ +0.002295 (+0.36%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

dYdX 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0048 (+0.75%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

dYdX 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DYDX rodiklis pasikeitė $ +0.0332 (+5.47% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

dYdX 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1331 (+26.26%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir dYdX (DYDX) pokyčius?

Peržiūrėkite dYdX kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra dYdX (DYDX)

DeFi trading platform dYdX is launching a governance token. DYDX enables a robust ecosystem around governance, rewards, and staking — each designed to drive future growth and decentralization of dYdX, resulting in a better experience for users.

dYdX galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų dYdX investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DYDXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie dYdX mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti dYdX, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

dYdX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos dYdX (DYDX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų dYdX (DYDX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes dYdX prognozes.

Peržiūrėkite dYdX kainos prognozę dabar!

dYdX (DYDX) Tokenomika

Supratimas apie dYdX (DYDX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DYDXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti dYdX (DYDX)

Ieškote, kaip nusipirkti dYdX? Viskas paprasta ir patogu! dYdX lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

dYdX išteklius

Išsamesnei dYdX analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali dYdX svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie dYdX

Kiek dYdX(DYDX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DYDX kaina USD valiuta yra 0.6398USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DYDX į USD kaina?
Dabartinė DYDX kaina USD valiuta yra $ 0.6398. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra dYdX rinkos kapitalizacija?
DYDX rinkos kapitalizacija yra $ 500.71MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DYDX apyvartoje?
DYDX apyvartoje yra 782.60MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DYDX kaina?
DYDX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.52847355533478USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DYDX kaina?
DYDX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.41678738699944223USD.
Kokia yra DYDX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DYDX yra $ 269.70KUSD.
Ar DYDX kaina šiais metais kils?
DYDX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DYDX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

