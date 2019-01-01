Notcoin (NOT) Tokenomika
Notcoin (NOT) Informacija
Notcoin started as a viral Telegram game that onboarded many users into web3 through a tap-to-earn mining mechanic.
Notcoin (NOT) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Notcoin (NOT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Išsami Notcoin tokeno struktūra (NOT)
Išsamiau aptarkite, kaip išduodami, paskirstomi ir atrakinami NOT tokenai. Šiame skyriuje pabrėžiami pagrindiniai tokeno ekonominės struktūros aspektai: naudingumas, paskatos ir teisių įgijimas.
Overview
Based on the latest available data, Notcoin's token economics are characterized by a structured allocation and unlocking schedule, with a focus on long-term ecosystem growth, community incentives, and project stability. The following sections detail the mechanisms for issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking, as well as the timeline for token release.
Issuance Mechanism
- Initial Coin Offering (ICO): The largest immediate allocation (33% of total supply) is distributed during the ICO phase, providing significant initial liquidity and community participation.
- Progressive Unlocking: The remaining tokens are unlocked in phases, following a linear or staggered release schedule over several years (mid-2025 to mid-2029), ensuring a gradual increase in circulating supply and minimizing the risk of sudden market shocks.
Allocation Mechanism
|Category
|Allocation (%)
|Unlocking Approach
|Initial Coin Offering (ICO)
|33%
|Immediate at ICO
|Team
|20%
|Gradual, standard vesting
|Existing Investors
|13%
|Gradual, vested
|Community & Ecosystem Initiatives
|24%
|Phased, ecosystem development
|Ecosystem Fund
|2.4%
|For partnerships/development
|Livestreaming
|3%
|For platform promotion
|Foundation
|2%
|Locked for sustainability
|Liquidity & Exchanges
|2.6%
|For liquidity/trading
- Key Points:
- Team and Investors: Slow unlocking to prevent large token dumps and ensure long-term commitment.
- Community & Ecosystem: Significant allocation to foster growth and incentivize participation.
- Liquidity & Exchanges: Reserved for market operations and trading support.
Usage and Incentive Mechanism
- Ecosystem Growth: Tokens allocated to community and ecosystem initiatives are used to incentivize user participation, development, and platform adoption.
- Team and Investors: Vesting schedules align incentives for long-term contribution and project success.
- Liquidity: Tokens reserved for exchanges ensure healthy market activity and price discovery.
- Foundation and Livestreaming: Support ongoing operations, marketing, and platform sustainability.
Locking Mechanism
- Vesting Schedules: Team and investor tokens are subject to standard vesting periods, with gradual unlocking over several years.
- Foundation and Ecosystem Funds: Locked for extended periods to ensure resources for future development and stability.
- Progressive Unlocking: All categories (except ICO) follow a phased release, with tokens becoming available according to a predetermined schedule.
Unlocking Time
- Timeline: Token unlocking occurs from mid-2025 through mid-2029.
- Linear/Staggered Release: The percentage of unlocked tokens grows steadily, reaching 100% by 2029.
- Immediate Unlock: Only the ICO allocation (33%) is unlocked at launch; all other categories are released over time.
Summary Table: Notcoin Tokenomics
|Mechanism
|Details
|Issuance
|ICO (33% immediate), remainder unlocked linearly/staggered over 4 years
|Allocation
|Team (20%), Investors (13%), Community/Ecosystem (24%), Foundation, Liquidity, etc.
|Usage/Incentives
|Ecosystem growth, team retention, liquidity, platform promotion, foundation operations
|Locking
|Vesting for team/investors, long-term locks for foundation/ecosystem, phased unlocks
|Unlocking Time
|Mid-2025 to mid-2029, 100% unlocked by 2029
Analysis and Implications
- Stability and Growth: The vesting and unlocking schedule is designed to minimize market volatility and align incentives for all stakeholders.
- Community Focus: A large portion of tokens is dedicated to ecosystem and community initiatives, supporting long-term adoption and engagement.
- Risk Mitigation: Slow release for team and investors reduces the risk of sudden sell-offs, protecting token value.
- Transparency: The clear allocation and unlocking timeline provide predictability for investors and participants.
Limitations
- No Specific Unlock Dates: While the overall schedule is clear, exact dates for each category's unlocks are not specified in the available data.
- No Detailed Usage Breakdown: Specifics on how community and ecosystem tokens are distributed or used are not detailed.
Conclusion
Notcoin's token economics reflect a balanced approach, prioritizing ecosystem development, long-term commitment, and market stability. The structured allocation and unlocking mechanisms are designed to foster sustainable growth, incentivize participation, and protect token value over time.
Notcoin (NOT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Notcoin (NOT) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų NOT tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek NOT tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate NOT tokenomiką, galite peržiūrėti NOT tokeno kainą realiuoju laiku!
Kaip pirkti NOT
Norite įtraukti Notcoin (NOT) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius NOT pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.
Notcoin (NOT) Kainų istorija
NOT kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.
NOT kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda NOT? Mūsų NOT kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.
Pirkti Notcoin (NOT)
Suma
1 NOT = 0.002033 USD