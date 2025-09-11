Daugiau apie NOMOX

NOMOX Kainos informacija

NOMOX Baltoji knyga

NOMOX Oficiali svetainė

NOMOX Tokenomika

NOMOX Kainų prognozė

NOMOX Istorija

NOMOX pirkimo vadovas

NOMOXvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

NOMOX Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

NOMOEX TOKEN logotipas

NOMOEX TOKEN kaina(NOMOX)

1 NOMOX į USD – tiesioginė kaina:

$0.008041
$0.008041$0.008041
-0.35%1D
USD
NOMOEX TOKEN (NOMOX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:14:23(UTC+8)

NOMOEX TOKEN (NOMOX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.008
$ 0.008$ 0.008
24 val. žemiausia
$ 0.00818
$ 0.00818$ 0.00818
24 val. aukščiausia

$ 0.008
$ 0.008$ 0.008

$ 0.00818
$ 0.00818$ 0.00818

$ 0.05095011158185366
$ 0.05095011158185366$ 0.05095011158185366

$ 0.001947907036370223
$ 0.001947907036370223$ 0.001947907036370223

-0.37%

-0.35%

-0.18%

-0.18%

NOMOEX TOKEN (NOMOX) realiojo laiko kaina yra $ 0.008013. Per pastarąsias 24 valandas NOMOX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.008 iki aukščiausios $ 0.00818 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NOMOX kaina yra $ 0.05095011158185366, o žemiausia – $ 0.001947907036370223.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NOMOX per pastarąją valandą pasikeitė -0.37%, per 24 valandas – -0.35%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NOMOEX TOKEN (NOMOX) rinkos informacija

No.7430

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 539.62K
$ 539.62K$ 539.62K

$ 20.03M
$ 20.03M$ 20.03M

0.00
0.00 0.00

2,500,000,000
2,500,000,000 2,500,000,000

BSC

Dabartinė NOMOEX TOKEN rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 539.62K. NOMOX apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 2500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 20.03M

NOMOEX TOKEN (NOMOX) kainos istorija USD

Stebėkite NOMOEX TOKEN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00002824-0.35%
30 dienų$ +0.000965+13.68%
60 dienų$ -0.00035-4.19%
90 dienų$ +0.001635+25.61%
NOMOEX TOKEN kainos pokytis šiandien

Šiandien NOMOX užfiksuotas $ -0.00002824 (-0.35%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

NOMOEX TOKEN 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000965 (+13.68%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

NOMOEX TOKEN 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NOMOX rodiklis pasikeitė $ -0.00035 (-4.19% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

NOMOEX TOKEN 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.001635 (+25.61%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir NOMOEX TOKEN (NOMOX) pokyčius?

Peržiūrėkite NOMOEX TOKEN kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra NOMOEX TOKEN (NOMOX)

We aim to lead the future of finance; Our vision is a future devoid of exorbitant service fees fortified security measures, and unparalleled performance with scalable products. We are building a one-stop solution for all crypto needs & our mission is to make crypto accessible to everyone in their daily lives.

NOMOEX TOKEN galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų NOMOEX TOKEN investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NOMOXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie NOMOEX TOKEN mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti NOMOEX TOKEN, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

NOMOEX TOKEN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NOMOEX TOKEN (NOMOX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NOMOEX TOKEN (NOMOX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NOMOEX TOKEN prognozes.

Peržiūrėkite NOMOEX TOKEN kainos prognozę dabar!

NOMOEX TOKEN (NOMOX) Tokenomika

Supratimas apie NOMOEX TOKEN (NOMOX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NOMOXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti NOMOEX TOKEN (NOMOX)

Ieškote, kaip nusipirkti NOMOEX TOKEN? Viskas paprasta ir patogu! NOMOEX TOKEN lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NOMOX į vietos valiutas

1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į VND
210.862095
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į AUD
A$0.01209963
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į GBP
0.00584949
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į EUR
0.00681105
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į USD
$0.008013
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į MYR
RM0.03381486
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į TRY
0.33085677
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į JPY
¥1.177911
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į ARS
ARS$11.4145185
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į RUB
0.67701837
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į INR
0.70698699
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į IDR
Rp131.36063472
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į KRW
11.14464066
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į PHP
0.45826347
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į EGP
￡E.0.38566569
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į BRL
R$0.0432702
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į CAD
C$0.01105794
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į BDT
0.9759834
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į NGN
12.08592777
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į COP
$31.42346028
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į ZAR
R.0.14006724
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į UAH
0.33077664
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į VES
Bs1.250028
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į CLP
$7.700493
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į PKR
Rs2.27577213
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į KZT
4.31964804
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į THB
฿0.25473327
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į TWD
NT$0.24327468
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į AED
د.إ0.02940771
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į CHF
Fr0.00633027
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į HKD
HK$0.06234114
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į AMD
֏3.06184743
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į MAD
.د.م0.07235739
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į MXN
$0.1490418
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į SAR
ريال0.03004875
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į PLN
0.02916732
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į RON
лв0.03469629
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į SEK
kr0.07492155
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į BGN
лв0.01338171
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į HUF
Ft2.69252826
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į CZK
0.16715118
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į KWD
د.ك0.002443965
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į ILS
0.02660316
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į AOA
Kz7.33117383
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į BHD
.د.ب0.003020901
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į BMD
$0.008013
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į DKK
kr0.05112294
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į HNL
L0.21002073
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į MUR
0.36507228
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į NAD
$0.14086854
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į NOK
kr0.07956909
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į NZD
$0.01346184
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į PAB
B/.0.008013
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į PGK
K0.03397512
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į QAR
ر.ق0.02916732
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) į RSD
дин.0.80242182

NOMOEX TOKEN išteklius

Išsamesnei NOMOEX TOKEN analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali NOMOEX TOKEN svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NOMOEX TOKEN

Kiek NOMOEX TOKEN(NOMOX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NOMOX kaina USD valiuta yra 0.008013USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NOMOX į USD kaina?
Dabartinė NOMOX kaina USD valiuta yra $ 0.008013. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NOMOEX TOKEN rinkos kapitalizacija?
NOMOX rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NOMOX apyvartoje?
NOMOX apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NOMOX kaina?
NOMOX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.05095011158185366USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NOMOX kaina?
NOMOX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.001947907036370223USD.
Kokia yra NOMOX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NOMOX yra $ 539.62KUSD.
Ar NOMOX kaina šiais metais kils?
NOMOX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NOMOX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:14:23(UTC+8)

NOMOEX TOKEN (NOMOX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

NOMOX-į-USD skaičiuoklė

Suma

NOMOX
NOMOX
USD
USD

1 NOMOX = 0.008012 USD

Prekiauti NOMOX

NOMOXUSDT
$0.008041
$0.008041$0.008041
-0.38%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis