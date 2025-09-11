NOMOEX TOKEN (NOMOX) realiojo laiko kaina yra $ 0.008013. Per pastarąsias 24 valandas NOMOX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.008 iki aukščiausios $ 0.00818 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NOMOX kaina yra $ 0.05095011158185366, o žemiausia – $ 0.001947907036370223.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NOMOX per pastarąją valandą pasikeitė -0.37%, per 24 valandas – -0.35%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
NOMOEX TOKEN (NOMOX) rinkos informacija
$ 539.62K
$ 20.03M
2,500,000,000
BSC
Dabartinė NOMOEX TOKEN rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 539.62K. NOMOX apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 2500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 20.03M
NOMOEX TOKEN (NOMOX) kainos istorija USD
Stebėkite NOMOEX TOKEN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00002824
-0.35%
30 dienų
$ +0.000965
+13.68%
60 dienų
$ -0.00035
-4.19%
90 dienų
$ +0.001635
+25.61%
NOMOEX TOKEN kainos pokytis šiandien
Šiandien NOMOX užfiksuotas $ -0.00002824 (-0.35%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
NOMOEX TOKEN 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000965 (+13.68%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
NOMOEX TOKEN 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NOMOX rodiklis pasikeitė $ -0.00035 (-4.19% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
NOMOEX TOKEN 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.001635 (+25.61%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir NOMOEX TOKEN (NOMOX) pokyčius?
We aim to lead the future of finance; Our vision is a future devoid of exorbitant service fees fortified security measures, and unparalleled performance with scalable products. We are building a one-stop solution for all crypto needs & our mission is to make crypto accessible to everyone in their daily lives.
NOMOEX TOKEN galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų NOMOEX TOKEN investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti NOMOXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie NOMOEX TOKEN mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti NOMOEX TOKEN, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
NOMOEX TOKEN kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos NOMOEX TOKEN (NOMOX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NOMOEX TOKEN (NOMOX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NOMOEX TOKEN prognozes.
Supratimas apie NOMOEX TOKEN (NOMOX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NOMOXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti NOMOEX TOKEN (NOMOX)
Ieškote, kaip nusipirkti NOMOEX TOKEN? Viskas paprasta ir patogu! NOMOEX TOKEN lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.