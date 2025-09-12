Daugiau apie NODE

$0.08519
+2.46%1D
NODE (NODE) kainos grafikas realiu laiku
NODE (NODE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.08217
24 val. žemiausia
$ 0.08554
24 val. aukščiausia

$ 0.08217
$ 0.08554
$ 0.12091896440563082
$ 0.036237660518626376
+0.02%

+2.46%

-5.06%

-5.06%

NODE (NODE) realiojo laiko kaina yra $ 0.08514. Per pastarąsias 24 valandas NODE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.08217 iki aukščiausios $ 0.08554 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NODE kaina yra $ 0.12091896440563082, o žemiausia – $ 0.036237660518626376.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NODE per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – +2.46%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NODE (NODE) rinkos informacija

No.1122

$ 11.36M
$ 2.27M
$ 85.14M
133.39M
1,000,000,000
658,468,718
13.33%

Dabartinė NODE rinkos kapitalizacija yra $ 11.36M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.27M. NODE apyvartoje yra 133.39M vienetų, o bendras kiekis siekia 658468718. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 85.14M

NODE (NODE) kainos istorija USD

Stebėkite NODE kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0020454+2.46%
30 dienų$ -0.01515-15.11%
60 dienų$ +0.03992+88.27%
90 dienų$ +0.06314+287.00%
NODE kainos pokytis šiandien

Šiandien NODE užfiksuotas $ +0.0020454 (+2.46%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

NODE 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01515 (-15.11%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

NODE 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NODE rodiklis pasikeitė $ +0.03992 (+88.27% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

NODE 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.06314 (+287.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir NODE (NODE) pokyčius?

Peržiūrėkite NODE kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra NODE (NODE)

NodeOps Network is an AI-powered coordination layer for decentralized Compute, designed to automate deployment, enforcement, and scaling across an open, multi-provider network.

NODE galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų NODE investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NODEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie NODE mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti NODE, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

NODE kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NODE (NODE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NODE (NODE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NODE prognozes.

Peržiūrėkite NODE kainos prognozę dabar!

NODE (NODE) Tokenomika

Supratimas apie NODE (NODE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NODEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti NODE (NODE)

Ieškote, kaip nusipirkti NODE? Viskas paprasta ir patogu! NODE lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NODE į vietos valiutas

Išsamesnei NODE analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali NODE svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NODE

Kiek NODE(NODE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NODE kaina USD valiuta yra 0.08514USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NODE į USD kaina?
Dabartinė NODE kaina USD valiuta yra $ 0.08514. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NODE rinkos kapitalizacija?
NODE rinkos kapitalizacija yra $ 11.36MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NODE apyvartoje?
NODE apyvartoje yra 133.39MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NODE kaina?
NODE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.12091896440563082USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NODE kaina?
NODE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.036237660518626376USD.
Kokia yra NODE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NODE yra $ 2.27MUSD.
Ar NODE kaina šiais metais kils?
NODE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NODE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
NODE (NODE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8) | Tipas | Informacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

