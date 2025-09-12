NODE (NODE) realiojo laiko kaina yra $ 0.08514. Per pastarąsias 24 valandas NODE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.08217 iki aukščiausios $ 0.08554 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NODE kaina yra $ 0.12091896440563082, o žemiausia – $ 0.036237660518626376.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NODE per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – +2.46%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
NODE (NODE) rinkos informacija
Dabartinė NODE rinkos kapitalizacija yra $ 11.36M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.27M. NODE apyvartoje yra 133.39M vienetų, o bendras kiekis siekia 658468718. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 85.14M
NODE (NODE) kainos istorija USD
Stebėkite NODE kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0020454
+2.46%
30 dienų
$ -0.01515
-15.11%
60 dienų
$ +0.03992
+88.27%
90 dienų
$ +0.06314
+287.00%
NODE kainos pokytis šiandien
Šiandien NODE užfiksuotas $ +0.0020454 (+2.46%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
NODE 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01515 (-15.11%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
NODE 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NODE rodiklis pasikeitė $ +0.03992 (+88.27% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
NODE 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.06314 (+287.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir NODE (NODE) pokyčius?
NodeOps Network is an AI-powered coordination layer for decentralized Compute, designed to automate deployment, enforcement, and scaling across an open, multi-provider network.
NODE kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos NODE (NODE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NODE (NODE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NODE prognozes.
Supratimas apie NODE (NODE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NODEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti NODE (NODE)
