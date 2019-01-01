NODE (NODE) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieNODE (NODE), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
NODE (NODE) Informacija

NodeOps Network is an AI-powered coordination layer for decentralized Compute, designed to automate deployment, enforcement, and scaling across an open, multi-provider network.

Oficiali svetainė:
https://nodeops.network/
Baltoji knyga:
https://docs.nodeops.network/Learn
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0xc0d2af6d32240494742ae486b9b73ec6dcc54aa1

NODE (NODE) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius NODE (NODE) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 11.05M
Bendra pasiūla:
$ 658.47M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 133.39M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 82.83M
Visų laikų rekordas:
$ 0.42601
Visų laikų minimumas:
$ 0.036237660518626376
Dabartinė kaina:
$ 0.08283
NODE (NODE) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti NODE (NODE) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų NODE tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek NODE tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate NODE tokenomiką, galite peržiūrėti NODE tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

