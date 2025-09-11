NetMind (NMT) realiojo laiko kaina yra $ 0.429. Per pastarąsias 24 valandas NMT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.418 iki aukščiausios $ 0.457 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NMT kaina yra $ 16.059792486345472, o žemiausia – $ 0.010377713935542331.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NMT per pastarąją valandą pasikeitė +0.23%, per 24 valandas – -0.22%, o per pastarąsias 7 dienas – +16.57%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
NetMind (NMT) rinkos informacija
No.1036
$ 14.35M
$ 14.35M$ 14.35M
$ 216.67K
$ 216.67K$ 216.67K
$ 63.31M
$ 63.31M$ 63.31M
33.45M
33.45M 33.45M
147,571,163
147,571,163 147,571,163
143,967,010.2
143,967,010.2 143,967,010.2
22.66%
BSC
Dabartinė NetMind rinkos kapitalizacija yra $ 14.35M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 216.67K. NMT apyvartoje yra 33.45M vienetų, o bendras kiekis siekia 143967010.2. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 63.31M
NetMind (NMT) kainos istorija USD
Stebėkite NetMind kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00099
-0.22%
30 dienų
$ +0.016
+3.87%
60 dienų
$ -0.084
-16.38%
90 dienų
$ -0.213
-33.18%
NetMind kainos pokytis šiandien
Šiandien NMT užfiksuotas $ -0.00099 (-0.22%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
NetMind 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.016 (+3.87%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
NetMind 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NMT rodiklis pasikeitė $ -0.084 (-16.38% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
NetMind 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.213 (-33.18%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir NetMind (NMT) pokyčius?
Netmind is building the decentralized infrastructure and interconnected ecosystem that will underpin the future of Artificial General Intelligence (AGI). The Netmind platform has four core layers:
1. Computation: Experience the power of a world-class decentralized computing network, where anyone can contribute their GPUs to fuel the AI revolution.
2. Inference: Deploy your models effortlessly with our on-demand inference service, offering a diverse range of AI model APIs to meet your needs.
3. Agency: Create and deploy sophisticated multi-agent systems that can tackle complex tasks and drive innovation.
4. Training & Consulting: Customize and fine-tune your models using our proprietary LLM and MOE systems, supported by expert consulting services tailored to your unique requirements.
NetMind galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų NetMind investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti NMTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie NetMind mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti NetMind, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
NetMind kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos NetMind (NMT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NetMind (NMT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NetMind prognozes.
Supratimas apie NetMind (NMT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NMTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti NetMind (NMT)
Ieškote, kaip nusipirkti NetMind? Viskas paprasta ir patogu! NetMind lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.