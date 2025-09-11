Daugiau apie NMT

NetMind logotipas

NetMind kaina(NMT)

1 NMT į USD – tiesioginė kaina:

NetMind (NMT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:14:08(UTC+8)

NetMind (NMT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.23%

-0.22%

+16.57%

+16.57%

NetMind (NMT) realiojo laiko kaina yra $ 0.429. Per pastarąsias 24 valandas NMT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.418 iki aukščiausios $ 0.457 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NMT kaina yra $ 16.059792486345472, o žemiausia – $ 0.010377713935542331.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NMT per pastarąją valandą pasikeitė +0.23%, per 24 valandas – -0.22%, o per pastarąsias 7 dienas – +16.57%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NetMind (NMT) rinkos informacija

No.1036

22.66%

BSC

Dabartinė NetMind rinkos kapitalizacija yra $ 14.35M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 216.67K. NMT apyvartoje yra 33.45M vienetų, o bendras kiekis siekia 143967010.2. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 63.31M

NetMind (NMT) kainos istorija USD

Stebėkite NetMind kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00099-0.22%
30 dienų$ +0.016+3.87%
60 dienų$ -0.084-16.38%
90 dienų$ -0.213-33.18%
NetMind kainos pokytis šiandien

Šiandien NMT užfiksuotas $ -0.00099 (-0.22%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

NetMind 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.016 (+3.87%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

NetMind 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NMT rodiklis pasikeitė $ -0.084 (-16.38% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

NetMind 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.213 (-33.18%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir NetMind (NMT) pokyčius?

Peržiūrėkite NetMind kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra NetMind (NMT)

Netmind is building the decentralized infrastructure and interconnected ecosystem that will underpin the future of Artificial General Intelligence (AGI). The Netmind platform has four core layers: 1. Computation: Experience the power of a world-class decentralized computing network, where anyone can contribute their GPUs to fuel the AI revolution. 2. Inference: Deploy your models effortlessly with our on-demand inference service, offering a diverse range of AI model APIs to meet your needs. 3. Agency: Create and deploy sophisticated multi-agent systems that can tackle complex tasks and drive innovation. 4. Training & Consulting: Customize and fine-tune your models using our proprietary LLM and MOE systems, supported by expert consulting services tailored to your unique requirements.

NetMind galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.

Taip pat galite:
- Patikrinti NMTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie NetMind mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti NetMind, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

NetMind kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NetMind (NMT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NetMind (NMT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NetMind prognozes.

Peržiūrėkite NetMind kainos prognozę dabar!

NetMind (NMT) Tokenomika

Supratimas apie NetMind (NMT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NMTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti NetMind (NMT)

Ieškote, kaip nusipirkti NetMind? Viskas paprasta ir patogu! NetMind lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NMT į vietos valiutas

1 NetMind(NMT) į VND
11,289.135
1 NetMind(NMT) į AUD
A$0.64779
1 NetMind(NMT) į GBP
0.31317
1 NetMind(NMT) į EUR
0.36465
1 NetMind(NMT) į USD
$0.429
1 NetMind(NMT) į MYR
RM1.81038
1 NetMind(NMT) į TRY
17.71341
1 NetMind(NMT) į JPY
¥63.063
1 NetMind(NMT) į ARS
ARS$611.1105
1 NetMind(NMT) į RUB
36.24621
1 NetMind(NMT) į INR
37.85067
1 NetMind(NMT) į IDR
Rp7,032.78576
1 NetMind(NMT) į KRW
596.66178
1 NetMind(NMT) į PHP
24.53451
1 NetMind(NMT) į EGP
￡E.20.64777
1 NetMind(NMT) į BRL
R$2.3166
1 NetMind(NMT) į CAD
C$0.59202
1 NetMind(NMT) į BDT
52.2522
1 NetMind(NMT) į NGN
647.05641
1 NetMind(NMT) į COP
$1,682.34924
1 NetMind(NMT) į ZAR
R.7.49892
1 NetMind(NMT) į UAH
17.70912
1 NetMind(NMT) į VES
Bs66.924
1 NetMind(NMT) į CLP
$412.269
1 NetMind(NMT) į PKR
Rs121.84029
1 NetMind(NMT) į KZT
231.26532
1 NetMind(NMT) į THB
฿13.63791
1 NetMind(NMT) į TWD
NT$13.02444
1 NetMind(NMT) į AED
د.إ1.57443
1 NetMind(NMT) į CHF
Fr0.33891
1 NetMind(NMT) į HKD
HK$3.33762
1 NetMind(NMT) į AMD
֏163.92519
1 NetMind(NMT) į MAD
.د.م3.87387
1 NetMind(NMT) į MXN
$7.9794
1 NetMind(NMT) į SAR
ريال1.60875
1 NetMind(NMT) į PLN
1.56156
1 NetMind(NMT) į RON
лв1.85757
1 NetMind(NMT) į SEK
kr4.01115
1 NetMind(NMT) į BGN
лв0.71643
1 NetMind(NMT) į HUF
Ft144.15258
1 NetMind(NMT) į CZK
8.94894
1 NetMind(NMT) į KWD
د.ك0.130845
1 NetMind(NMT) į ILS
1.42428
1 NetMind(NMT) į AOA
Kz392.49639
1 NetMind(NMT) į BHD
.د.ب0.161733
1 NetMind(NMT) į BMD
$0.429
1 NetMind(NMT) į DKK
kr2.73702
1 NetMind(NMT) į HNL
L11.24409
1 NetMind(NMT) į MUR
19.54524
1 NetMind(NMT) į NAD
$7.54182
1 NetMind(NMT) į NOK
kr4.25997
1 NetMind(NMT) į NZD
$0.72072
1 NetMind(NMT) į PAB
B/.0.429
1 NetMind(NMT) į PGK
K1.81896
1 NetMind(NMT) į QAR
ر.ق1.56156
1 NetMind(NMT) į RSD
дин.42.96006

NetMind išteklius

Išsamesnei NetMind analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali NetMind svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NetMind

Kiek NetMind(NMT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NMT kaina USD valiuta yra 0.429USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NMT į USD kaina?
Dabartinė NMT kaina USD valiuta yra $ 0.429. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NetMind rinkos kapitalizacija?
NMT rinkos kapitalizacija yra $ 14.35MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NMT apyvartoje?
NMT apyvartoje yra 33.45MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NMT kaina?
NMT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 16.059792486345472USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NMT kaina?
NMT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.010377713935542331USD.
Kokia yra NMT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NMT yra $ 216.67KUSD.
Ar NMT kaina šiais metais kils?
NMT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NMT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
NetMind (NMT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

