Numeraire (NMR) realiojo laiko kaina yra $ 19.402. Per pastarąsias 24 valandas NMR svyravo nuo žemiausios kainos $ 15.652 iki aukščiausios $ 21.677 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NMR kaina yra $ 168.48800659179688, o žemiausia – $ 1.92766.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NMR per pastarąją valandą pasikeitė -3.87%, per 24 valandas – +20.47%, o per pastarąsias 7 dienas – +51.66%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Numeraire (NMR) rinkos informacija
Dabartinė Numeraire rinkos kapitalizacija yra $ 147.12M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 12.31M. NMR apyvartoje yra 7.58M vienetų, o bendras kiekis siekia 10662855.87147048. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 213.42M
Numeraire (NMR) kainos istorija USD
Stebėkite Numeraire kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +3.29148
+20.47%
30 dienų
$ +10.765
+124.63%
60 dienų
$ +11.209
+136.81%
90 dienų
$ +11.936
+159.87%
Numeraire kainos pokytis šiandien
Šiandien NMR užfiksuotas $ +3.29148 (+20.47%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Numeraire 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +10.765 (+124.63%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Numeraire 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NMR rodiklis pasikeitė $ +11.209 (+136.81% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Numeraire 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +11.936 (+159.87%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Numeraire (NMR) pokyčius?
Numeraire is an ERC20 Ethereum token. The source code to Numeraire’s smart contract is publicly available. The Ethereum smart contract dictates there will never be more than 21 million Numeraire minted.
