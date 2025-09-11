Daugiau apie NMR

NMR Kainos informacija

NMR Baltoji knyga

NMR Oficiali svetainė

NMR Tokenomika

NMR Kainų prognozė

NMR Istorija

NMR pirkimo vadovas

NMRvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

NMR Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Numeraire logotipas

Numeraire kaina(NMR)

1 NMR į USD – tiesioginė kaina:

$19.371
$19.371$19.371
+20.47%1D
USD
Numeraire (NMR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:42:55(UTC+8)

Numeraire (NMR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 15.652
$ 15.652$ 15.652
24 val. žemiausia
$ 21.677
$ 21.677$ 21.677
24 val. aukščiausia

$ 15.652
$ 15.652$ 15.652

$ 21.677
$ 21.677$ 21.677

$ 168.48800659179688
$ 168.48800659179688$ 168.48800659179688

$ 1.92766
$ 1.92766$ 1.92766

-3.87%

+20.47%

+51.66%

+51.66%

Numeraire (NMR) realiojo laiko kaina yra $ 19.402. Per pastarąsias 24 valandas NMR svyravo nuo žemiausios kainos $ 15.652 iki aukščiausios $ 21.677 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NMR kaina yra $ 168.48800659179688, o žemiausia – $ 1.92766.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NMR per pastarąją valandą pasikeitė -3.87%, per 24 valandas – +20.47%, o per pastarąsias 7 dienas – +51.66%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Numeraire (NMR) rinkos informacija

No.332

$ 147.12M
$ 147.12M$ 147.12M

$ 12.31M
$ 12.31M$ 12.31M

$ 213.42M
$ 213.42M$ 213.42M

7.58M
7.58M 7.58M

11,000,000
11,000,000 11,000,000

10,662,855.87147048
10,662,855.87147048 10,662,855.87147048

68.93%

ETH

Dabartinė Numeraire rinkos kapitalizacija yra $ 147.12M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 12.31M. NMR apyvartoje yra 7.58M vienetų, o bendras kiekis siekia 10662855.87147048. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 213.42M

Numeraire (NMR) kainos istorija USD

Stebėkite Numeraire kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +3.29148+20.47%
30 dienų$ +10.765+124.63%
60 dienų$ +11.209+136.81%
90 dienų$ +11.936+159.87%
Numeraire kainos pokytis šiandien

Šiandien NMR užfiksuotas $ +3.29148 (+20.47%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Numeraire 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +10.765 (+124.63%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Numeraire 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NMR rodiklis pasikeitė $ +11.209 (+136.81% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Numeraire 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +11.936 (+159.87%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Numeraire (NMR) pokyčius?

Peržiūrėkite Numeraire kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Numeraire (NMR)

Numeraire is an ERC20 Ethereum token. The source code to Numeraire’s smart contract is publicly available. The Ethereum smart contract dictates there will never be more than 21 million Numeraire minted.

Numeraire galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Numeraire investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NMRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Numeraire mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Numeraire, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Numeraire kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Numeraire (NMR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Numeraire (NMR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Numeraire prognozes.

Peržiūrėkite Numeraire kainos prognozę dabar!

Numeraire (NMR) Tokenomika

Supratimas apie Numeraire (NMR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NMRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Numeraire (NMR)

Ieškote, kaip nusipirkti Numeraire? Viskas paprasta ir patogu! Numeraire lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NMR į vietos valiutas

1 Numeraire(NMR) į VND
510,563.63
1 Numeraire(NMR) į AUD
A$29.29702
1 Numeraire(NMR) į GBP
14.35748
1 Numeraire(NMR) į EUR
16.4917
1 Numeraire(NMR) į USD
$19.402
1 Numeraire(NMR) į MYR
RM81.87644
1 Numeraire(NMR) į TRY
801.10858
1 Numeraire(NMR) į JPY
¥2,852.094
1 Numeraire(NMR) į ARS
ARS$27,638.149
1 Numeraire(NMR) į RUB
1,664.49758
1 Numeraire(NMR) į INR
1,713.1966
1 Numeraire(NMR) į IDR
Rp318,065.52288
1 Numeraire(NMR) į KRW
27,022.1355
1 Numeraire(NMR) į PHP
1,110.95852
1 Numeraire(NMR) į EGP
￡E.934.2063
1 Numeraire(NMR) į BRL
R$104.7708
1 Numeraire(NMR) į CAD
C$26.77476
1 Numeraire(NMR) į BDT
2,363.1636
1 Numeraire(NMR) į NGN
29,263.84258
1 Numeraire(NMR) į COP
$76,086.10712
1 Numeraire(NMR) į ZAR
R.340.31108
1 Numeraire(NMR) į UAH
800.91456
1 Numeraire(NMR) į VES
Bs3,026.712
1 Numeraire(NMR) į CLP
$18,645.322
1 Numeraire(NMR) į PKR
Rs5,510.36202
1 Numeraire(NMR) į KZT
10,459.23016
1 Numeraire(NMR) į THB
฿617.37164
1 Numeraire(NMR) į TWD
NT$588.46266
1 Numeraire(NMR) į AED
د.إ71.20534
1 Numeraire(NMR) į CHF
Fr15.32758
1 Numeraire(NMR) į HKD
HK$150.94756
1 Numeraire(NMR) į AMD
֏7,413.69822
1 Numeraire(NMR) į MAD
.د.م175.20006
1 Numeraire(NMR) į MXN
$361.45926
1 Numeraire(NMR) į SAR
ريال72.7575
1 Numeraire(NMR) į PLN
70.62328
1 Numeraire(NMR) į RON
лв84.20468
1 Numeraire(NMR) į SEK
kr181.60272
1 Numeraire(NMR) į BGN
лв32.40134
1 Numeraire(NMR) į HUF
Ft6,530.32516
1 Numeraire(NMR) į CZK
405.11376
1 Numeraire(NMR) į KWD
د.ك5.91761
1 Numeraire(NMR) į ILS
64.60866
1 Numeraire(NMR) į AOA
Kz17,686.28114
1 Numeraire(NMR) į BHD
.د.ب7.314554
1 Numeraire(NMR) į BMD
$19.402
1 Numeraire(NMR) į DKK
kr123.78476
1 Numeraire(NMR) į HNL
L508.52642
1 Numeraire(NMR) į MUR
883.95512
1 Numeraire(NMR) į NAD
$341.08716
1 Numeraire(NMR) į NOK
kr192.85588
1 Numeraire(NMR) į NZD
$32.59536
1 Numeraire(NMR) į PAB
B/.19.402
1 Numeraire(NMR) į PGK
K82.26448
1 Numeraire(NMR) į QAR
ر.ق70.62328
1 Numeraire(NMR) į RSD
дин.1,944.27442

Numeraire išteklius

Išsamesnei Numeraire analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Numeraire svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Numeraire

Kiek Numeraire(NMR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NMR kaina USD valiuta yra 19.402USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NMR į USD kaina?
Dabartinė NMR kaina USD valiuta yra $ 19.402. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Numeraire rinkos kapitalizacija?
NMR rinkos kapitalizacija yra $ 147.12MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NMR apyvartoje?
NMR apyvartoje yra 7.58MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NMR kaina?
NMR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 168.48800659179688USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NMR kaina?
NMR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 1.92766USD.
Kokia yra NMR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NMR yra $ 12.31MUSD.
Ar NMR kaina šiais metais kils?
NMR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NMR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:42:55(UTC+8)

Numeraire (NMR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

NMR-į-USD skaičiuoklė

Suma

NMR
NMR
USD
USD

1 NMR = 19.402 USD

Prekiauti NMR

NMRUSDT
$19.371
$19.371$19.371
+20.46%
NMRETH
$0.004367
$0.004367$0.004367
+19.70%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis