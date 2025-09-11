Nimiq (NIM) realiojo laiko kaina yra $ 0.000751. Per pastarąsias 24 valandas NIM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000719 iki aukščiausios $ 0.000767 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NIM kaina yra $ 0.03470170125365257, o žemiausia – $ 0.000283365354978.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NIM per pastarąją valandą pasikeitė +0.13%, per 24 valandas – +3.44%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Nimiq (NIM) rinkos informacija
$ 10.05M
$ 3.74K
$ 15.77M
13.39B
21,000,000,000
13,387,569,349.77524
63.75%
NIMIQ
Dabartinė Nimiq rinkos kapitalizacija yra $ 10.05M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.74K. NIM apyvartoje yra 13.39B vienetų, o bendras kiekis siekia 13387569349.77524. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 15.77M
Nimiq (NIM) kainos istorija USD
Stebėkite Nimiq kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00002498
+3.44%
30 dienų
$ +0.000046
+6.52%
60 dienų
$ +0.00014
+22.91%
90 dienų
$ -0.000144
-16.09%
Nimiq kainos pokytis šiandien
Šiandien NIM užfiksuotas $ +0.00002498 (+3.44%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Nimiq 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000046 (+6.52%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Nimiq 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NIM rodiklis pasikeitė $ +0.00014 (+22.91% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Nimiq 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000144 (-16.09%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Nimiq (NIM) pokyčius?
Nimiq is a secure and censorship-resistant payment protocol, native to the web. By combining multiple payment networks via cross-chain atomic swaps, Nimiq is becoming the most widely accepted crypto in the world.
Nimiq galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Nimiq investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti NIMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Nimiq mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Nimiq, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Nimiq kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Nimiq (NIM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Nimiq (NIM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Nimiq prognozes.
Supratimas apie Nimiq (NIM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NIMišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Nimiq (NIM)
Ieškote, kaip nusipirkti Nimiq? Viskas paprasta ir patogu! Nimiq lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.