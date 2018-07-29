NIM

Nimiq is a secure and censorship-resistant payment protocol, native to the web. By combining multiple payment networks via cross-chain atomic swaps, Nimiq is becoming the most widely accepted crypto in the world.

VardasNIM

ReitingasNo.1210

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.00%

Cirkuliuojantis kiekis13,467,429,717.55033

Maksimali pasiūla21,000,000,000

Bendra pasiūla13,467,429,717.55033

Cirkuliacijos norma0.6413%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.03470170125365257,2018-07-29

Mažiausia kaina0.000283365354978,2020-01-02

Vieša blokų grandinėNIMIQ

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

Loading...