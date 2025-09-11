Daugiau apie NIL

NIL Kainos informacija

NIL Baltoji knyga

NIL Oficiali svetainė

NIL Tokenomika

NIL Kainų prognozė

NIL Istorija

NIL pirkimo vadovas

NILvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

NIL Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Nil Token logotipas

Nil Token kaina(NIL)

1 NIL į USD – tiesioginė kaina:

$0.3173
$0.3173$0.3173
+0.06%1D
USD
Nil Token (NIL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:40:20(UTC+8)

Nil Token (NIL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.3122
$ 0.3122$ 0.3122
24 val. žemiausia
$ 0.3204
$ 0.3204$ 0.3204
24 val. aukščiausia

$ 0.3122
$ 0.3122$ 0.3122

$ 0.3204
$ 0.3204$ 0.3204

$ 0.9515934002951024
$ 0.9515934002951024$ 0.9515934002951024

$ 0.24213157208932268
$ 0.24213157208932268$ 0.24213157208932268

0.00%

+0.06%

+22.93%

+22.93%

Nil Token (NIL) realiojo laiko kaina yra $ 0.3173. Per pastarąsias 24 valandas NIL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3122 iki aukščiausios $ 0.3204 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NIL kaina yra $ 0.9515934002951024, o žemiausia – $ 0.24213157208932268.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NIL per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.06%, o per pastarąsias 7 dienas – +22.93%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Nil Token (NIL) rinkos informacija

No.515

$ 61.92M
$ 61.92M$ 61.92M

$ 756.17K
$ 756.17K$ 756.17K

$ 317.30M
$ 317.30M$ 317.30M

195.15M
195.15M 195.15M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

NILLION

Dabartinė Nil Token rinkos kapitalizacija yra $ 61.92M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 756.17K. NIL apyvartoje yra 195.15M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 317.30M

Nil Token (NIL) kainos istorija USD

Stebėkite Nil Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00019+0.06%
30 dienų$ +0.0163+5.41%
60 dienų$ +0.0004+0.12%
90 dienų$ -0.0106-3.24%
Nil Token kainos pokytis šiandien

Šiandien NIL užfiksuotas $ +0.00019 (+0.06%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Nil Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0163 (+5.41%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Nil Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NIL rodiklis pasikeitė $ +0.0004 (+0.12% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Nil Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0106 (-3.24%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Nil Token (NIL) pokyčius?

Peržiūrėkite Nil Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Nil Token (NIL)

Nillion is a permissionless network that redefines secure decentralized data storage and computation for AI and blockchains. The network creates the novel ability for decentralized AI and blockchains to be able to store and process data without seeing it, unlocking a significant white space. Nillion has a suite of application tools – nilAI, nilVM, and nilDB. The tools allow developers to build private data applications.

Nil Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Nil Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NILstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Nil Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Nil Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Nil Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Nil Token (NIL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Nil Token (NIL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Nil Token prognozes.

Peržiūrėkite Nil Token kainos prognozę dabar!

Nil Token (NIL) Tokenomika

Supratimas apie Nil Token (NIL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NILišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Nil Token (NIL)

Ieškote, kaip nusipirkti Nil Token? Viskas paprasta ir patogu! Nil Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NIL į vietos valiutas

1 Nil Token(NIL) į VND
8,349.7495
1 Nil Token(NIL) į AUD
A$0.479123
1 Nil Token(NIL) į GBP
0.231629
1 Nil Token(NIL) į EUR
0.269705
1 Nil Token(NIL) į USD
$0.3173
1 Nil Token(NIL) į MYR
RM1.339006
1 Nil Token(NIL) į TRY
13.094971
1 Nil Token(NIL) į JPY
¥46.6431
1 Nil Token(NIL) į ARS
ARS$451.99385
1 Nil Token(NIL) į RUB
26.808677
1 Nil Token(NIL) į INR
27.960476
1 Nil Token(NIL) į IDR
Rp5,201.638512
1 Nil Token(NIL) į KRW
441.307186
1 Nil Token(NIL) į PHP
18.143214
1 Nil Token(NIL) į EGP
￡E.15.277995
1 Nil Token(NIL) į BRL
R$1.71342
1 Nil Token(NIL) į CAD
C$0.437874
1 Nil Token(NIL) į BDT
38.64714
1 Nil Token(NIL) į NGN
478.580417
1 Nil Token(NIL) į COP
$1,244.310988
1 Nil Token(NIL) į ZAR
R.5.546404
1 Nil Token(NIL) į UAH
13.098144
1 Nil Token(NIL) į VES
Bs49.4988
1 Nil Token(NIL) į CLP
$304.9253
1 Nil Token(NIL) į PKR
Rs90.116373
1 Nil Token(NIL) į KZT
171.050084
1 Nil Token(NIL) į THB
฿10.083794
1 Nil Token(NIL) į TWD
NT$9.623709
1 Nil Token(NIL) į AED
د.إ1.164491
1 Nil Token(NIL) į CHF
Fr0.250667
1 Nil Token(NIL) į HKD
HK$2.468594
1 Nil Token(NIL) į AMD
֏121.243503
1 Nil Token(NIL) į MAD
.د.م2.865219
1 Nil Token(NIL) į MXN
$5.898607
1 Nil Token(NIL) į SAR
ريال1.189875
1 Nil Token(NIL) į PLN
1.154972
1 Nil Token(NIL) į RON
лв1.373909
1 Nil Token(NIL) į SEK
kr2.963582
1 Nil Token(NIL) į BGN
лв0.529891
1 Nil Token(NIL) į HUF
Ft106.619146
1 Nil Token(NIL) į CZK
6.615705
1 Nil Token(NIL) į KWD
د.ك0.0967765
1 Nil Token(NIL) į ILS
1.053436
1 Nil Token(NIL) į AOA
Kz290.300943
1 Nil Token(NIL) į BHD
.د.ب0.1196221
1 Nil Token(NIL) į BMD
$0.3173
1 Nil Token(NIL) į DKK
kr2.024374
1 Nil Token(NIL) į HNL
L8.316433
1 Nil Token(NIL) į MUR
14.43715
1 Nil Token(NIL) į NAD
$5.578134
1 Nil Token(NIL) į NOK
kr3.150789
1 Nil Token(NIL) į NZD
$0.533064
1 Nil Token(NIL) į PAB
B/.0.3173
1 Nil Token(NIL) į PGK
K1.345352
1 Nil Token(NIL) į QAR
ر.ق1.154972
1 Nil Token(NIL) į RSD
дин.31.777595

Nil Token išteklius

Išsamesnei Nil Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Nil Token svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Nil Token

Kiek Nil Token(NIL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NIL kaina USD valiuta yra 0.3173USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NIL į USD kaina?
Dabartinė NIL kaina USD valiuta yra $ 0.3173. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Nil Token rinkos kapitalizacija?
NIL rinkos kapitalizacija yra $ 61.92MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NIL apyvartoje?
NIL apyvartoje yra 195.15MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NIL kaina?
NIL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.9515934002951024USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NIL kaina?
NIL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.24213157208932268USD.
Kokia yra NIL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NIL yra $ 756.17KUSD.
Ar NIL kaina šiais metais kils?
NIL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NIL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:40:20(UTC+8)

Nil Token (NIL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

NIL-į-USD skaičiuoklė

Suma

NIL
NIL
USD
USD

1 NIL = 0.3173 USD

Prekiauti NIL

NILUSDC
$0.3173
$0.3173$0.3173
-0.03%
NILUSDT
$0.3173
$0.3173$0.3173
+0.12%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis