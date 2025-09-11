Nil Token (NIL) realiojo laiko kaina yra $ 0.3173. Per pastarąsias 24 valandas NIL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3122 iki aukščiausios $ 0.3204 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NIL kaina yra $ 0.9515934002951024, o žemiausia – $ 0.24213157208932268.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NIL per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.06%, o per pastarąsias 7 dienas – +22.93%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Nil Token (NIL) rinkos informacija
$ 61.92M
$ 756.17K
$ 317.30M
195.15M
--
1,000,000,000
NILLION
Dabartinė Nil Token rinkos kapitalizacija yra $ 61.92M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 756.17K. NIL apyvartoje yra 195.15M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 317.30M
Nil Token (NIL) kainos istorija USD
Stebėkite Nil Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00019
+0.06%
30 dienų
$ +0.0163
+5.41%
60 dienų
$ +0.0004
+0.12%
90 dienų
$ -0.0106
-3.24%
Nil Token kainos pokytis šiandien
Šiandien NIL užfiksuotas $ +0.00019 (+0.06%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Nil Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0163 (+5.41%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Nil Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NIL rodiklis pasikeitė $ +0.0004 (+0.12% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Nil Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0106 (-3.24%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Nil Token (NIL) pokyčius?
Nillion is a permissionless network that redefines secure decentralized data storage and computation for AI and blockchains. The network creates the novel ability for decentralized AI and blockchains to be able to store and process data without seeing it, unlocking a significant white space. Nillion has a suite of application tools – nilAI, nilVM, and nilDB. The tools allow developers to build private data applications.
Nil Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Nil Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti NILstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Nil Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Nil Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Nil Token kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Nil Token (NIL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Nil Token (NIL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Nil Token prognozes.
Supratimas apie Nil Token (NIL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NILišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Nil Token (NIL)
Ieškote, kaip nusipirkti Nil Token? Viskas paprasta ir patogu! Nil Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.