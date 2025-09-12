Nil Token (NIL) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Nil Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek NIL augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Nil Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Nil Token kainos prognozė
$0.3176
+0.34%
USD
Faktinis
Prognozė
Nil Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Nil Token (NIL) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Nil Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.3176 prekybos kainą 2025 m.

Nil Token (NIL) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Nil Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.33348 prekybos kainą 2026 m.

Nil Token (NIL) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NIL ateities kaina yra $ 0.350154 su 10.25% augimo norma.

Nil Token (NIL) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NIL ateities kaina yra $ 0.367661 su 15.76% augimo norma.

Nil Token (NIL) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NIL 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.386044, o augimo norma – 21.55%.

Nil Token (NIL) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NIL 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.405347, o augimo norma – 27.63%.

Nil Token (NIL) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Nil Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.660267 prekybos kainą.

Nil Token (NIL) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Nil Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 1.0755 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.3176
    0.00%
  • 2026
    $ 0.33348
    5.00%
  • 2027
    $ 0.350154
    10.25%
  • 2028
    $ 0.367661
    15.76%
  • 2029
    $ 0.386044
    21.55%
  • 2030
    $ 0.405347
    27.63%
  • 2031
    $ 0.425614
    34.01%
  • 2032
    $ 0.446895
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.469239
    47.75%
  • 2034
    $ 0.492701
    55.13%
  • 2035
    $ 0.517336
    62.89%
  • 2036
    $ 0.543203
    71.03%
  • 2037
    $ 0.570363
    79.59%
  • 2038
    $ 0.598882
    88.56%
  • 2039
    $ 0.628826
    97.99%
  • 2040
    $ 0.660267
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Nil Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.3176
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.317643
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.317904
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.318905
    0.41%
Nil Token (NIL) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma NIL kaina yra $0.3176. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Nil Token (NIL) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė NIL, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.317643. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Nil Token (NIL) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė NIL, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.317904. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Nil Token (NIL) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma NIL kaina yra $0.318905. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Nil Token kainų statistika

$ 0.3176
+0.34%

$ 62.00M
195.15M
$ 719.29K
--

Naujausia NIL kaina yra $ 0.3176. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.34%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 719.29K.
Be to, NIL turi 195.15M apyvartą ir $ 62.00M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Nil Token (NIL)

Bandote įsigyti NIL? Dabar galite NIL įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Nil Token ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti NIL dabar

Nil Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Nil Token, dabartinė Nil Token kaina yra 0.3177USD. Apyvartinė Nil Token (NIL) pasiūla yra 0.00 NIL, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $62.00M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0.002199
    $ 0.3263
    $ 0.3124
  • 7 dienos
    0.19%
    $ 0.049999
    $ 0.333
    $ 0.265
  • 30 dienų
    -0.00%
    $ -0.002099
    $ 0.3332
    $ 0.2501
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Nil Token kaina pasikeitė $0.002199, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Nil Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.333 ir žemiausia $0.265. Kainos pokytis buvo 0.19%. Ši naujausia tendencija parodo NIL potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Nil Token įvyko -0.00%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.002099 vertę. Tai rodo, kad NIL artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Nil Token kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą NIL kainų istoriją

Kaip veikia Nil Token (NIL) kainų prognozės modulis?

Nil Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NIL kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Nil Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NIL būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Nil Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NIL ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NIL pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Nil Token potencialą.

Kodėl NIL kainų prognozė yra svarbi?

NIL kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į NIL dabar?
Pagal jūsų prognozes, NIL pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio NIL kainų prognozė?
Remiantis Nil Token (NIL) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama NIL kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 NIL 2026 m.?
1 vieneto Nil Token (NIL) kaina šiandien yra $0.3176. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NIL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama NIL kaina 2027 m.?
Nil Token (NIL) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 NIL kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė NIL kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Nil Token (NIL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė NIL kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Nil Token (NIL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 NIL 2030 m.?
1 vieneto Nil Token (NIL) kaina šiandien yra $0.3176. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NIL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia NIL kainų prognozė 2040 metams?
Nil Token (NIL) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 NIL kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:35:46(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.