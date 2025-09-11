NFT (NFT) realiojo laiko kaina yra $ 0.000000442. Per pastarąsias 24 valandas NFT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000004405 iki aukščiausios $ 0.0000004469 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NFT kaina yra $ 0.00000764, o žemiausia – $ 0.000000288884040432.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NFT per pastarąją valandą pasikeitė -0.14%, per 24 valandas – -0.13%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
NFT (NFT) rinkos informacija
Dabartinė NFT rinkos kapitalizacija yra $ 442.00M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 79.71K. NFT apyvartoje yra 999.99T vienetų, o bendras kiekis siekia 999990000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 442.00M
NFT (NFT) kainos istorija USD
Stebėkite NFT kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000000000575
-0.13%
30 dienų
$ -0.0000000304
-6.44%
60 dienų
$ -0.0000000102
-2.26%
90 dienų
$ +0.0000000324
+7.91%
NFT kainos pokytis šiandien
Šiandien NFT užfiksuotas $ -0.000000000575 (-0.13%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
NFT 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000000304 (-6.44%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
NFT 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NFT rodiklis pasikeitė $ -0.0000000102 (-2.26% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
NFT 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000000324 (+7.91%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir NFT (NFT) pokyčius?
APENFT Fund was born with the mission to register world-class artworks as NFTs on-chain. It is built on top of TRON, one of the world's top three public chains, and is powered by the world's largest distributed data storage system BitTorrent.
NFT kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos NFT (NFT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NFT (NFT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NFT prognozes.
Supratimas apie NFT (NFT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NFTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti NFT (NFT)
