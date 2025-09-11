Edu3Labs (NFE) realiojo laiko kaina yra $ 0.0013486. Per pastarąsias 24 valandas NFE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0012755 iki aukščiausios $ 0.001437 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NFE kaina yra $ 0.35603402476610446, o žemiausia – $ 0.00068463368763056.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NFE per pastarąją valandą pasikeitė +0.08%, per 24 valandas – +3.48%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.45%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Edu3Labs (NFE) rinkos informacija
Dabartinė Edu3Labs rinkos kapitalizacija yra $ 140.76K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 46.45K. NFE apyvartoje yra 104.38M vienetų, o bendras kiekis siekia 899599999.28. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.21M
Edu3Labs (NFE) kainos istorija USD
Stebėkite Edu3Labs kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000045377
+3.48%
30 dienų
$ +0.000637
+89.51%
60 dienų
$ +0.0004266
+46.26%
90 dienų
$ +0.0004766
+54.65%
Edu3Labs kainos pokytis šiandien
Šiandien NFE užfiksuotas $ +0.000045377 (+3.48%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Edu3Labs 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000637 (+89.51%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Edu3Labs 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NFE rodiklis pasikeitė $ +0.0004266 (+46.26% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Edu3Labs 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0004766 (+54.65%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Edu3Labs (NFE) pokyčius?
Edu3Labs combines education and blockchain technology to create a platform where content creators, learners, and NFE token holders can all benefit. Edu3Labs is a new and innovative way to make learning more engaging and rewarding for everyone.
Edu3Labs galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Edu3Labs investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti NFEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Edu3Labs mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Edu3Labs, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Edu3Labs kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Edu3Labs (NFE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Edu3Labs (NFE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Edu3Labs prognozes.
Supratimas apie Edu3Labs (NFE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NFEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Edu3Labs (NFE)
Ieškote, kaip nusipirkti Edu3Labs? Viskas paprasta ir patogu! Edu3Labs lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
