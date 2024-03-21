NFE

Edu3Labs combines education and blockchain technology to create a platform where content creators, learners, and NFE token holders can all benefit. Edu3Labs is a new and innovative way to make learning more engaging and rewarding for everyone.

ReitingasNo.2932

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.03%

Cirkuliuojantis kiekis104,375,043.61457054

Maksimali pasiūla900,000,000

Bendra pasiūla899,599,999.28

Cirkuliacijos norma0.1159%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.35603402476610446,2024-03-21

Mažiausia kaina0.00068463368763056,2025-06-13

Vieša blokų grandinėBSC

