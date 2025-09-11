Daugiau apie NEXO

Nexo kaina(NEXO)

$1.2831
-0.20%1D
Nexo (NEXO) kainos grafikas realiu laiku
Nexo (NEXO) kainos informacija (USD)

$ 1.2569
24 val. žemiausia
$ 1.295
24 val. aukščiausia

$ 1.2569
$ 1.295
$ 4.625207707279189
$ 0.0433327
-0.14%

-0.20%

+1.58%

+1.58%

Nexo (NEXO) realiojo laiko kaina yra $ 1.2827. Per pastarąsias 24 valandas NEXO svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.2569 iki aukščiausios $ 1.295 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NEXO kaina yra $ 4.625207707279189, o žemiausia – $ 0.0433327.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NEXO per pastarąją valandą pasikeitė -0.14%, per 24 valandas – -0.20%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.58%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Nexo (NEXO) rinkos informacija

No.94

$ 828.81M
$ 483.97K
$ 1.28B
646.15M
1,000,000,000
1,000,000,000
64.61%

0.02%

ETH

Dabartinė Nexo rinkos kapitalizacija yra $ 828.81M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 483.97K. NEXO apyvartoje yra 646.15M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.28B

Nexo (NEXO) kainos istorija USD

Stebėkite Nexo kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.002571-0.20%
30 dienų$ -0.0555-4.15%
60 dienų$ +0.0105+0.82%
90 dienų$ +0.0768+6.36%
Nexo kainos pokytis šiandien

Šiandien NEXO užfiksuotas $ -0.002571 (-0.20%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Nexo 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0555 (-4.15%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Nexo 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NEXO rodiklis pasikeitė $ +0.0105 (+0.82% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Nexo 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0768 (+6.36%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Nexo (NEXO) pokyčius?

Peržiūrėkite Nexo kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Nexo (NEXO)

Nexo is a blockchain-based lending protocol that offers banking services for retail users (e.g. lending, borrowing, trading, credit cards, etc.). Users can deposit their crypto assets on the Nexo platform for various benefits such as generating interest payments, and depositing collateral for loans. The NEXO token is used for governance and platform benefits, as well as to receive interest payments.

Nexo galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Nexo investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NEXOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Nexo mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Nexo, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Nexo kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Nexo (NEXO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Nexo (NEXO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Nexo prognozes.

Peržiūrėkite Nexo kainos prognozę dabar!

Nexo (NEXO) Tokenomika

Supratimas apie Nexo (NEXO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NEXOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Nexo (NEXO)

Ieškote, kaip nusipirkti Nexo? Viskas paprasta ir patogu! Nexo lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Nexo

Kiek Nexo(NEXO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NEXO kaina USD valiuta yra 1.2827USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NEXO į USD kaina?
Dabartinė NEXO kaina USD valiuta yra $ 1.2827. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Nexo rinkos kapitalizacija?
NEXO rinkos kapitalizacija yra $ 828.81MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NEXO apyvartoje?
NEXO apyvartoje yra 646.15MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NEXO kaina?
NEXO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.625207707279189USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NEXO kaina?
NEXO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0433327USD.
Kokia yra NEXO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NEXO yra $ 483.97KUSD.
Ar NEXO kaina šiais metais kils?
NEXO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NEXO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
