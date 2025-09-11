Nexo (NEXO) realiojo laiko kaina yra $ 1.2827. Per pastarąsias 24 valandas NEXO svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.2569 iki aukščiausios $ 1.295 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NEXO kaina yra $ 4.625207707279189, o žemiausia – $ 0.0433327.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NEXO per pastarąją valandą pasikeitė -0.14%, per 24 valandas – -0.20%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.58%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Nexo (NEXO) rinkos informacija
Dabartinė Nexo rinkos kapitalizacija yra $ 828.81M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 483.97K. NEXO apyvartoje yra 646.15M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.28B
Nexo (NEXO) kainos istorija USD
Stebėkite Nexo kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.002571
-0.20%
30 dienų
$ -0.0555
-4.15%
60 dienų
$ +0.0105
+0.82%
90 dienų
$ +0.0768
+6.36%
Nexo kainos pokytis šiandien
Šiandien NEXO užfiksuotas $ -0.002571 (-0.20%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Nexo 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0555 (-4.15%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Nexo 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NEXO rodiklis pasikeitė $ +0.0105 (+0.82% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Nexo 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0768 (+6.36%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Nexo (NEXO) pokyčius?
Nexo is a blockchain-based lending protocol that offers banking services for retail users (e.g. lending, borrowing, trading, credit cards, etc.). Users can deposit their crypto assets on the Nexo platform for various benefits such as generating interest payments, and depositing collateral for loans. The NEXO token is used for governance and platform benefits, as well as to receive interest payments.
Nexo kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Nexo (NEXO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Nexo (NEXO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Nexo prognozes.
Supratimas apie Nexo (NEXO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NEXOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
