LayerNet logotipas

LayerNet kaina(NET)

1 NET į USD – tiesioginė kaina:

LayerNet (NET) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:39:02(UTC+8)

LayerNet (NET) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

LayerNet (NET) realiojo laiko kaina yra $ 0.00009068. Per pastarąsias 24 valandas NET svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00009068 iki aukščiausios $ 0.000095 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NET kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NET per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -4.44%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.95%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

LayerNet (NET) rinkos informacija

SOL

Dabartinė LayerNet rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 43.45. NET apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 800000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 72.54K

LayerNet (NET) kainos istorija USD

Stebėkite LayerNet kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000042133-4.44%
30 dienų$ +0.00000103+1.14%
60 dienų$ -0.00004055-30.90%
90 dienų$ -0.00002452-21.29%
LayerNet kainos pokytis šiandien

Šiandien NET užfiksuotas $ -0.0000042133 (-4.44%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

LayerNet 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00000103 (+1.14%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

LayerNet 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NET rodiklis pasikeitė $ -0.00004055 (-30.90% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

LayerNet 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00002452 (-21.29%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir LayerNet (NET) pokyčius?

Peržiūrėkite LayerNet kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra LayerNet (NET)

LayerNet is building the gaming layer on Telegram.

LayerNet galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų LayerNet investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NETstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie LayerNet mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti LayerNet, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

LayerNet kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos LayerNet (NET) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų LayerNet (NET) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes LayerNet prognozes.

Peržiūrėkite LayerNet kainos prognozę dabar!

LayerNet (NET) Tokenomika

Supratimas apie LayerNet (NET) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NETišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti LayerNet (NET)

Ieškote, kaip nusipirkti LayerNet? Viskas paprasta ir patogu! LayerNet lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

LayerNet išteklius

Išsamesnei LayerNet analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali LayerNet svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie LayerNet

Kiek LayerNet(NET) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NET kaina USD valiuta yra 0.00009068USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NET į USD kaina?
Dabartinė NET kaina USD valiuta yra $ 0.00009068. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra LayerNet rinkos kapitalizacija?
NET rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NET apyvartoje?
NET apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NET kaina?
NET pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NET kaina?
NET pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra NET prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NET yra $ 43.45USD.
Ar NET kaina šiais metais kils?
NET šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NET kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:39:02(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

