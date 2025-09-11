Daugiau apie LUNA

LUNA Kainos informacija

LUNA Baltoji knyga

LUNA Oficiali svetainė

LUNA Tokenomika

LUNA Kainų prognozė

LUNA Istorija

LUNA pirkimo vadovas

LUNAvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

LUNA Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Terra logotipas

Terra kaina(LUNA)

1 LUNA į USD – tiesioginė kaina:

$0.1544
$0.1544$0.1544
+0.65%1D
USD
Terra (LUNA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:47:08(UTC+8)

Terra (LUNA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.1492
$ 0.1492$ 0.1492
24 val. žemiausia
$ 0.1552
$ 0.1552$ 0.1552
24 val. aukščiausia

$ 0.1492
$ 0.1492$ 0.1492

$ 0.1552
$ 0.1552$ 0.1552

$ 19.543333500985746
$ 19.543333500985746$ 19.543333500985746

$ 0.1273692149726897
$ 0.1273692149726897$ 0.1273692149726897

0.00%

+0.65%

+6.70%

+6.70%

Terra (LUNA) realiojo laiko kaina yra $ 0.1544. Per pastarąsias 24 valandas LUNA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1492 iki aukščiausios $ 0.1552 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LUNA kaina yra $ 19.543333500985746, o žemiausia – $ 0.1273692149726897.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LUNA per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.65%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Terra (LUNA) rinkos informacija

No.357

$ 109.62M
$ 109.62M$ 109.62M

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

$ 183.23M
$ 183.23M$ 183.23M

709.98M
709.98M 709.98M

--
----

1,186,707,049
1,186,707,049 1,186,707,049

LUNA2

Dabartinė Terra rinkos kapitalizacija yra $ 109.62M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.08M. LUNA apyvartoje yra 709.98M vienetų, o bendras kiekis siekia 1186707049. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 183.23M

Terra (LUNA) kainos istorija USD

Stebėkite Terra kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000997+0.65%
30 dienų$ -0.0037-2.35%
60 dienų$ -0.0159-9.34%
90 dienų$ -0.0022-1.41%
Terra kainos pokytis šiandien

Šiandien LUNA užfiksuotas $ +0.000997 (+0.65%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Terra 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0037 (-2.35%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Terra 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LUNA rodiklis pasikeitė $ -0.0159 (-9.34% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Terra 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0022 (-1.41%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Terra (LUNA) pokyčius?

Peržiūrėkite Terra kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Terra (LUNA)

The new Terra network will inherit the deep developer pool and passionate LUNAtic community that made Terra Classic the 2nd largest smart contract blockchain behind Ethereum.

Terra galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Terra investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti LUNAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Terra mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Terra, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Terra kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Terra (LUNA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Terra (LUNA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Terra prognozes.

Peržiūrėkite Terra kainos prognozę dabar!

Terra (LUNA) Tokenomika

Supratimas apie Terra (LUNA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LUNAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Terra (LUNA)

Ieškote, kaip nusipirkti Terra? Viskas paprasta ir patogu! Terra lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

LUNA į vietos valiutas

1 Terra(LUNA) į VND
4,063.036
1 Terra(LUNA) į AUD
A$0.233144
1 Terra(LUNA) į GBP
0.112712
1 Terra(LUNA) į EUR
0.13124
1 Terra(LUNA) į USD
$0.1544
1 Terra(LUNA) į MYR
RM0.651568
1 Terra(LUNA) į TRY
6.375176
1 Terra(LUNA) į JPY
¥22.6968
1 Terra(LUNA) į ARS
ARS$219.9428
1 Terra(LUNA) į RUB
13.17032
1 Terra(LUNA) į INR
13.642784
1 Terra(LUNA) į IDR
Rp2,531.147136
1 Terra(LUNA) į KRW
214.742608
1 Terra(LUNA) į PHP
8.828592
1 Terra(LUNA) į EGP
￡E.7.443624
1 Terra(LUNA) į BRL
R$0.83376
1 Terra(LUNA) į CAD
C$0.213072
1 Terra(LUNA) į BDT
18.80592
1 Terra(LUNA) į NGN
232.879976
1 Terra(LUNA) į COP
$605.488864
1 Terra(LUNA) į ZAR
R.2.706632
1 Terra(LUNA) į UAH
6.373632
1 Terra(LUNA) į VES
Bs24.0864
1 Terra(LUNA) į CLP
$148.3784
1 Terra(LUNA) į PKR
Rs43.851144
1 Terra(LUNA) į KZT
83.233952
1 Terra(LUNA) į THB
฿4.913008
1 Terra(LUNA) į TWD
NT$4.682952
1 Terra(LUNA) į AED
د.إ0.566648
1 Terra(LUNA) į CHF
Fr0.121976
1 Terra(LUNA) į HKD
HK$1.201232
1 Terra(LUNA) į AMD
֏58.997784
1 Terra(LUNA) į MAD
.د.م1.394232
1 Terra(LUNA) į MXN
$2.876472
1 Terra(LUNA) į SAR
ريال0.579
1 Terra(LUNA) į PLN
0.562016
1 Terra(LUNA) į RON
лв0.668552
1 Terra(LUNA) į SEK
kr1.44364
1 Terra(LUNA) į BGN
лв0.257848
1 Terra(LUNA) į HUF
Ft51.86296
1 Terra(LUNA) į CZK
3.223872
1 Terra(LUNA) į KWD
د.ك0.047092
1 Terra(LUNA) į ILS
0.514152
1 Terra(LUNA) į AOA
Kz140.746408
1 Terra(LUNA) į BHD
.د.ب0.0582088
1 Terra(LUNA) į BMD
$0.1544
1 Terra(LUNA) į DKK
kr0.985072
1 Terra(LUNA) į HNL
L4.046824
1 Terra(LUNA) į MUR
7.034464
1 Terra(LUNA) į NAD
$2.714352
1 Terra(LUNA) į NOK
kr1.533192
1 Terra(LUNA) į NZD
$0.259392
1 Terra(LUNA) į PAB
B/.0.1544
1 Terra(LUNA) į PGK
K0.654656
1 Terra(LUNA) į QAR
ر.ق0.562016
1 Terra(LUNA) į RSD
дин.15.466248

Terra išteklius

Išsamesnei Terra analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Terra svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Terra

Kiek Terra(LUNA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LUNA kaina USD valiuta yra 0.1544USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LUNA į USD kaina?
Dabartinė LUNA kaina USD valiuta yra $ 0.1544. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Terra rinkos kapitalizacija?
LUNA rinkos kapitalizacija yra $ 109.62MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LUNA apyvartoje?
LUNA apyvartoje yra 709.98MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LUNA kaina?
LUNA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 19.543333500985746USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LUNA kaina?
LUNA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.1273692149726897USD.
Kokia yra LUNA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LUNA yra $ 1.08MUSD.
Ar LUNA kaina šiais metais kils?
LUNA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LUNA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:47:08(UTC+8)

Terra (LUNA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

LUNA-į-USD skaičiuoklė

Suma

LUNA
LUNA
USD
USD

1 LUNA = 0.1544 USD

Prekiauti LUNA

LUNAUSDT
$0.1544
$0.1544$0.1544
+0.58%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis