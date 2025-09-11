Daugiau apie NEBL

NEBL logotipas

NEBL kaina(NEBL)

1 NEBL į USD – tiesioginė kaina:

$0.005237
$0.005237$0.005237
+1.61%1D
USD
NEBL (NEBL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:13:14(UTC+8)

NEBL (NEBL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.004971
$ 0.004971$ 0.004971
24 val. žemiausia
$ 0.005382
$ 0.005382$ 0.005382
24 val. aukščiausia

$ 0.004971
$ 0.004971$ 0.004971

$ 0.005382
$ 0.005382$ 0.005382

$ 64.87310028076172
$ 64.87310028076172$ 64.87310028076172

$ 0.000122058148122637
$ 0.000122058148122637$ 0.000122058148122637

-0.39%

+1.61%

-14.53%

-14.53%

NEBL (NEBL) realiojo laiko kaina yra $ 0.005237. Per pastarąsias 24 valandas NEBL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.004971 iki aukščiausios $ 0.005382 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NEBL kaina yra $ 64.87310028076172, o žemiausia – $ 0.000122058148122637.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NEBL per pastarąją valandą pasikeitė -0.39%, per 24 valandas – +1.61%, o per pastarąsias 7 dienas – -14.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NEBL (NEBL) rinkos informacija

No.3146

$ 109.66K
$ 109.66K$ 109.66K

$ 55.29K
$ 55.29K$ 55.29K

$ 109.66K
$ 109.66K$ 109.66K

20.94M
20.94M 20.94M

20,939,418.2133114
20,939,418.2133114 20,939,418.2133114

NEBL

Dabartinė NEBL rinkos kapitalizacija yra $ 109.66K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.29K. NEBL apyvartoje yra 20.94M vienetų, o bendras kiekis siekia 20939418.2133114. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 109.66K

NEBL (NEBL) kainos istorija USD

Stebėkite NEBL kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00008298+1.61%
30 dienų$ +0.001678+47.14%
60 dienų$ +0.000489+10.29%
90 dienų$ +0.00224+74.74%
NEBL kainos pokytis šiandien

Šiandien NEBL užfiksuotas $ +0.00008298 (+1.61%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

NEBL 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.001678 (+47.14%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

NEBL 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NEBL rodiklis pasikeitė $ +0.000489 (+10.29% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

NEBL 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00224 (+74.74%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir NEBL (NEBL) pokyčius?

Peržiūrėkite NEBL kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra NEBL (NEBL)

Neblio is a distributed, high performance blockchain platform built for Enterprise & Industry 4.0 applications and services.

NEBL galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų NEBL investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NEBLstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie NEBL mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti NEBL, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

NEBL kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NEBL (NEBL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NEBL (NEBL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NEBL prognozes.

Peržiūrėkite NEBL kainos prognozę dabar!

NEBL (NEBL) Tokenomika

Supratimas apie NEBL (NEBL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NEBLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti NEBL (NEBL)

Ieškote, kaip nusipirkti NEBL? Viskas paprasta ir patogu! NEBL lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NEBL į vietos valiutas

1 NEBL(NEBL) į VND
137.811655
1 NEBL(NEBL) į AUD
A$0.00790787
1 NEBL(NEBL) į GBP
0.00382301
1 NEBL(NEBL) į EUR
0.00445145
1 NEBL(NEBL) į USD
$0.005237
1 NEBL(NEBL) į MYR
RM0.02210014
1 NEBL(NEBL) į TRY
0.21623573
1 NEBL(NEBL) į JPY
¥0.769839
1 NEBL(NEBL) į ARS
ARS$7.4601065
1 NEBL(NEBL) į RUB
0.44247413
1 NEBL(NEBL) į INR
0.46206051
1 NEBL(NEBL) į IDR
Rp85.85244528
1 NEBL(NEBL) į KRW
7.28372434
1 NEBL(NEBL) į PHP
0.29950403
1 NEBL(NEBL) į EGP
￡E.0.25205681
1 NEBL(NEBL) į BRL
R$0.0282798
1 NEBL(NEBL) į CAD
C$0.00722706
1 NEBL(NEBL) į BDT
0.6378666
1 NEBL(NEBL) į NGN
7.89891473
1 NEBL(NEBL) į COP
$20.53720972
1 NEBL(NEBL) į ZAR
R.0.09154276
1 NEBL(NEBL) į UAH
0.21618336
1 NEBL(NEBL) į VES
Bs0.816972
1 NEBL(NEBL) į CLP
$5.032757
1 NEBL(NEBL) į PKR
Rs1.48736037
1 NEBL(NEBL) į KZT
2.82316196
1 NEBL(NEBL) į THB
฿0.16648423
1 NEBL(NEBL) į TWD
NT$0.15899532
1 NEBL(NEBL) į AED
د.إ0.01921979
1 NEBL(NEBL) į CHF
Fr0.00413723
1 NEBL(NEBL) į HKD
HK$0.04074386
1 NEBL(NEBL) į AMD
֏2.00111007
1 NEBL(NEBL) į MAD
.د.م0.04729011
1 NEBL(NEBL) į MXN
$0.0974082
1 NEBL(NEBL) į SAR
ريال0.01963875
1 NEBL(NEBL) į PLN
0.01906268
1 NEBL(NEBL) į RON
лв0.02267621
1 NEBL(NEBL) į SEK
kr0.04896595
1 NEBL(NEBL) į BGN
лв0.00874579
1 NEBL(NEBL) į HUF
Ft1.75973674
1 NEBL(NEBL) į CZK
0.10924382
1 NEBL(NEBL) į KWD
د.ك0.001597285
1 NEBL(NEBL) į ILS
0.01738684
1 NEBL(NEBL) į AOA
Kz4.79138367
1 NEBL(NEBL) į BHD
.د.ب0.001974349
1 NEBL(NEBL) į BMD
$0.005237
1 NEBL(NEBL) į DKK
kr0.03341206
1 NEBL(NEBL) į HNL
L0.13726177
1 NEBL(NEBL) į MUR
0.23859772
1 NEBL(NEBL) į NAD
$0.09206646
1 NEBL(NEBL) į NOK
kr0.05200341
1 NEBL(NEBL) į NZD
$0.00879816
1 NEBL(NEBL) į PAB
B/.0.005237
1 NEBL(NEBL) į PGK
K0.02220488
1 NEBL(NEBL) į QAR
ر.ق0.01906268
1 NEBL(NEBL) į RSD
дин.0.52443318

NEBL išteklius

Išsamesnei NEBL analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali NEBL svetainė
Blokuoti naršyklę

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

