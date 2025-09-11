Daugiau apie NEAR

NEAR Kainos informacija

NEAR Baltoji knyga

NEAR Oficiali svetainė

NEAR Tokenomika

NEAR Kainų prognozė

NEAR Istorija

NEAR pirkimo vadovas

NEARvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

NEAR Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

NEAR logotipas

NEAR kaina(NEAR)

1 NEAR į USD – tiesioginė kaina:

$2.739
$2.739$2.739
+1.40%1D
USD
NEAR (NEAR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:38:04(UTC+8)

NEAR (NEAR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 2.644
$ 2.644$ 2.644
24 val. žemiausia
$ 2.772
$ 2.772$ 2.772
24 val. aukščiausia

$ 2.644
$ 2.644$ 2.644

$ 2.772
$ 2.772$ 2.772

$ 20.41834471901754
$ 20.41834471901754$ 20.41834471901754

$ 0.52596364
$ 0.52596364$ 0.52596364

+0.07%

+1.40%

+12.11%

+12.11%

NEAR (NEAR) realiojo laiko kaina yra $ 2.74. Per pastarąsias 24 valandas NEAR svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.644 iki aukščiausios $ 2.772 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NEAR kaina yra $ 20.41834471901754, o žemiausia – $ 0.52596364.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NEAR per pastarąją valandą pasikeitė +0.07%, per 24 valandas – +1.40%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NEAR (NEAR) rinkos informacija

No.38

$ 3.42B
$ 3.42B$ 3.42B

$ 5.66M
$ 5.66M$ 5.66M

$ 3.48B
$ 3.48B$ 3.48B

1.25B
1.25B 1.25B

1,270,265,124
1,270,265,124 1,270,265,124

0.08%

NEAR

Dabartinė NEAR rinkos kapitalizacija yra $ 3.42B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 5.66M. NEAR apyvartoje yra 1.25B vienetų, o bendras kiekis siekia 1270265124. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.48B

NEAR (NEAR) kainos istorija USD

Stebėkite NEAR kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.03782+1.40%
30 dienų$ +0.123+4.70%
60 dienų$ +0.252+10.12%
90 dienų$ +0.494+21.99%
NEAR kainos pokytis šiandien

Šiandien NEAR užfiksuotas $ +0.03782 (+1.40%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

NEAR 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.123 (+4.70%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

NEAR 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NEAR rodiklis pasikeitė $ +0.252 (+10.12% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

NEAR 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.494 (+21.99%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir NEAR (NEAR) pokyčius?

Peržiūrėkite NEAR kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra NEAR (NEAR)

NEAR Protocol is the blockchain for AI. A high-performance, AI-native platform built to power the next generation of decentralized applications and intelligent agents. It provides the infrastructure AI needs to transact, operate, and interact across Web2 and Web3. NEAR combines three core elements: User-Owned AI, which ensures agents act in users’ best interests; Intents and Chain Abstraction, which eliminate blockchain complexity for seamless, goal-driven transactions across chains; and a sharded blockchain architecture that delivers the scalability, speed, and low-cost execution needed for real-world AI and Web3 use. This integrated stack makes NEAR the foundation for building secure, user-owned, AI-native applications at internet scale.

NEAR galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų NEAR investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NEARstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie NEAR mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti NEAR, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

NEAR kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NEAR (NEAR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NEAR (NEAR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NEAR prognozes.

Peržiūrėkite NEAR kainos prognozę dabar!

NEAR (NEAR) Tokenomika

Supratimas apie NEAR (NEAR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NEARišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti NEAR (NEAR)

Ieškote, kaip nusipirkti NEAR? Viskas paprasta ir patogu! NEAR lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NEAR į vietos valiutas

1 NEAR(NEAR) į VND
72,103.1
1 NEAR(NEAR) į AUD
A$4.1374
1 NEAR(NEAR) į GBP
2.0002
1 NEAR(NEAR) į EUR
2.329
1 NEAR(NEAR) į USD
$2.74
1 NEAR(NEAR) į MYR
RM11.5628
1 NEAR(NEAR) į TRY
113.1072
1 NEAR(NEAR) į JPY
¥402.78
1 NEAR(NEAR) į ARS
ARS$3,903.13
1 NEAR(NEAR) į RUB
231.53
1 NEAR(NEAR) į INR
241.4488
1 NEAR(NEAR) į IDR
Rp44,918.0256
1 NEAR(NEAR) į KRW
3,810.8468
1 NEAR(NEAR) į PHP
156.7554
1 NEAR(NEAR) į EGP
￡E.131.794
1 NEAR(NEAR) į BRL
R$14.796
1 NEAR(NEAR) į CAD
C$3.7812
1 NEAR(NEAR) į BDT
333.732
1 NEAR(NEAR) į NGN
4,132.7146
1 NEAR(NEAR) į COP
$10,745.0744
1 NEAR(NEAR) į ZAR
R.47.9226
1 NEAR(NEAR) į UAH
113.1072
1 NEAR(NEAR) į VES
Bs427.44
1 NEAR(NEAR) į CLP
$2,633.14
1 NEAR(NEAR) į PKR
Rs778.1874
1 NEAR(NEAR) į KZT
1,477.0792
1 NEAR(NEAR) į THB
฿87.1046
1 NEAR(NEAR) į TWD
NT$83.159
1 NEAR(NEAR) į AED
د.إ10.0558
1 NEAR(NEAR) į CHF
Fr2.1646
1 NEAR(NEAR) į HKD
HK$21.3172
1 NEAR(NEAR) į AMD
֏1,046.9814
1 NEAR(NEAR) į MAD
.د.م24.7422
1 NEAR(NEAR) į MXN
$50.9366
1 NEAR(NEAR) į SAR
ريال10.275
1 NEAR(NEAR) į PLN
9.9736
1 NEAR(NEAR) į RON
лв11.8642
1 NEAR(NEAR) į SEK
kr25.619
1 NEAR(NEAR) į BGN
лв4.5758
1 NEAR(NEAR) į HUF
Ft920.6948
1 NEAR(NEAR) į CZK
57.1564
1 NEAR(NEAR) į KWD
د.ك0.8357
1 NEAR(NEAR) į ILS
9.0968
1 NEAR(NEAR) į AOA
Kz2,506.8534
1 NEAR(NEAR) į BHD
.د.ب1.03298
1 NEAR(NEAR) į BMD
$2.74
1 NEAR(NEAR) į DKK
kr17.4812
1 NEAR(NEAR) į HNL
L71.8154
1 NEAR(NEAR) į MUR
124.67
1 NEAR(NEAR) į NAD
$48.1692
1 NEAR(NEAR) į NOK
kr27.2082
1 NEAR(NEAR) į NZD
$4.6032
1 NEAR(NEAR) į PAB
B/.2.74
1 NEAR(NEAR) į PGK
K11.6176
1 NEAR(NEAR) į QAR
ر.ق9.9736
1 NEAR(NEAR) į RSD
дин.274.411

NEAR išteklius

Išsamesnei NEAR analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali NEAR svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NEAR

Kiek NEAR(NEAR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NEAR kaina USD valiuta yra 2.74USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NEAR į USD kaina?
Dabartinė NEAR kaina USD valiuta yra $ 2.74. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NEAR rinkos kapitalizacija?
NEAR rinkos kapitalizacija yra $ 3.42BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NEAR apyvartoje?
NEAR apyvartoje yra 1.25BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NEAR kaina?
NEAR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 20.41834471901754USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NEAR kaina?
NEAR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.52596364USD.
Kokia yra NEAR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NEAR yra $ 5.66MUSD.
Ar NEAR kaina šiais metais kils?
NEAR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NEAR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:38:04(UTC+8)

NEAR (NEAR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

NEAR-į-USD skaičiuoklė

Suma

NEAR
NEAR
USD
USD

1 NEAR = 2.74 USD

Prekiauti NEAR

NEARUSDC
$2.739
$2.739$2.739
+1.29%
NEARUSDT
$2.739
$2.739$2.739
+1.33%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis