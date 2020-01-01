NEAR (NEAR) Tokenomika
NEAR (NEAR) Informacija
NEAR Protocol is the blockchain for AI. A high-performance, AI-native platform built to power the next generation of decentralized applications and intelligent agents. It provides the infrastructure AI needs to transact, operate, and interact across Web2 and Web3. NEAR combines three core elements: User-Owned AI, which ensures agents act in users’ best interests; Intents and Chain Abstraction, which eliminate blockchain complexity for seamless, goal-driven transactions across chains; and a sharded blockchain architecture that delivers the scalability, speed, and low-cost execution needed for real-world AI and Web3 use. This integrated stack makes NEAR the foundation for building secure, user-owned, AI-native applications at internet scale.
NEAR (NEAR) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius NEAR (NEAR) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Išsami NEAR tokeno struktūra (NEAR)
Išsamiau aptarkite, kaip išduodami, paskirstomi ir atrakinami NEAR tokenai. Šiame skyriuje pabrėžiami pagrindiniai tokeno ekonominės struktūros aspektai: naudingumas, paskatos ir teisių įgijimas.
NEAR Protocol’s token economics are designed to balance network security, incentivize participation, and support ecosystem growth. Below is a comprehensive breakdown of the key mechanisms: issuance, allocation, usage/incentives, locking, and unlocking.
Issuance Mechanism
- Initial Supply: NEAR launched with an initial supply of 1 billion tokens at its Token Generation Event (TGE) in April 2020.
- Annual Inflation: The protocol employs a fixed ~5% annual inflation rate, resulting in a total supply of approximately 1.23 billion NEAR as of December 2024.
- Distribution of New Tokens:
- 90% of new tokens from inflation are distributed as staking rewards to validators and delegators.
- 10% are allocated to the protocol treasury.
- Deflationary Mechanism: All transaction fees are burned, introducing a deflationary pressure that can offset inflation as network usage increases.
- Dynamic Adjustment: The actual inflation rate can vary based on network activity and staking participation, with the goal of maximizing security while minimizing inflation.
Allocation Mechanism
The initial allocation of NEAR tokens was distributed across various stakeholders and ecosystem initiatives. The table below summarizes the main allocations:
|Allocation Category
|Amount (NEAR)
|% of Initial Supply
|Community Grants & Programs
|172,000,000
|17.2%
|Operations Grants
|114,000,000
|11.4%
|Foundation Endowment
|100,000,000
|10.0%
|Early Ecosystem
|117,000,000
|11.7%
|Pre-seed Round
|21,600,000
|2.16%
|Venture/Private Rounds
|~10,900,000
|~1.09%
|Other (Treasury, etc.)
|Remainder
|-
- Ecosystem Grants: Managed by third-party partners (e.g., Aurora, Proximity Labs, Mintbase) and the NEAR Community Treasury.
- Treasury: As of December 2024, the NEAR Community Treasury holds ~3.49 million NEAR (~0.29% of total supply).
Usage and Incentive Mechanism
- Staking: NEAR is a Proof-of-Stake (PoS) network. Validators and delegators stake NEAR to secure the network and earn rewards.
- Validator Selection: Determined by a “seat price” auction mechanism, dynamically set by the total staked NEAR.
- Rewards: Distributed per epoch (about twice daily).
- Transaction Fees: Paid in NEAR for all network operations (transactions, smart contract deployment, storage).
- Fee Distribution: 70% of transaction fees are burned; 30% go to smart contract creators involved in the transaction.
- Smart Contract Incentives: Developers earn NEAR when users interact with their contracts.
- Governance (Future): A proposal is under discussion to introduce vote-escrowed NEAR (veNEAR), granting governance power and additional rewards to those who lock their tokens.
Locking Mechanism
- Staking Lock: Tokens staked for validation are locked for the duration of the staking period.
- veNEAR (Proposed):
- Users can lock NEAR for veNEAR, a non-transferable governance token.
- Lock duration ranges from 3 to 48 months.
- Voting power increases with longer lock duration (e.g., 1 NEAR locked for 12 months = 1.5 veNEAR; for 48 months = 3 veNEAR).
- veNEAR holders are eligible for additional NEAR rewards, sourced from the protocol treasury.
Unlocking Time
- Staking Unlock: Unstaking NEAR typically requires a waiting period (unstaking delay), after which tokens become liquid.
- veNEAR Unlock (Proposed):
- Minimum lock: 3 months
- Maximum lock: 48 months
- Tokens become available after the lock period ends.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|5% annual inflation, 90% to validators/delegators, 10% to treasury, fees burned
|Allocation
|Community, operations, foundation, early ecosystem, investors, grants, treasury
|Usage/Incentives
|Staking, transaction fees, smart contract rewards, governance (future veNEAR)
|Locking
|Staking lock, proposed veNEAR lock (3–48 months, boosts voting power and rewards)
|Unlocking
|Unstaking delay for staked NEAR; veNEAR unlocks after lock period (3–48 months)
Additional Notes
- Ecosystem Support: NEAR has dedicated significant resources to ecosystem growth, including an $800 million funding initiative for grants, startups, and regional development.
- Governance Evolution: The protocol is moving toward more decentralized capital allocation and governance, with DAOs and community-driven treasuries playing a larger role.
- Sustainability: The combination of inflation, fee burning, and staking incentives is designed to ensure long-term sustainability and security for the network.
For further details, you can explore the official NEAR Protocol documentation and economics blog posts.
NEAR (NEAR) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti NEAR (NEAR) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų NEAR tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek NEAR tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate NEAR tokenomiką, galite peržiūrėti NEAR tokeno kainą realiuoju laiku!
Kaip pirkti NEAR
Norite įtraukti NEAR (NEAR) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius NEAR pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.
NEAR (NEAR) Kainų istorija
NEAR kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.
NEAR kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda NEAR? Mūsų NEAR kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.