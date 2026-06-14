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Šiandienos tiesioginė PolySwarm kaina yra 0.006115 EUR.NCT Rinkos kapitalizacija yra 11,529,837.28193 EUR. Stebėkite NCT į EURkainų atnaujinimus realiuoju laiku, tiesioginius grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 valandų apyvartą ir dar daugiau Lietuva!Šiandienos tiesioginė PolySwarm kaina yra 0.006115 EUR.NCT Rinkos kapitalizacija yra 11,529,837.28193 EUR. Stebėkite NCT į EURkainų atnaujinimus realiuoju laiku, tiesioginius grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 valandų apyvartą ir dar daugiau Lietuva!

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PolySwarm kaina(NCT)

1 NCT į EUR – tiesioginė kaina:

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1D
EUR
PolySwarm (NCT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2026-06-14 14:33:30(UTC+8)

PolySwarm kaina šiandien

Šiandienos PolySwarm (NCT) tiesioginė kaina yra € 0.006115, o per pastarąsias 24 valandas ji pasikeitė 0.00%. Dabartinis NCT į EUR konversijos rodiklis yra € 0.006115 už NCT.

PolySwarm šiuo metu pagal rinkos kapitalizaciją užima #921 vietą € 11.53M, o apyvartoje yra 1.89B NCT. Per pastarąsias 24 valandas NCT prekyba svyravo tarp € 0.005924 (žemiausios) ir € 0.006161 (aukščiausios), atspindėdama rinkos aktyvumą. Visų laikų aukščiausia kaina yra € 0.149145323800184582, o visų laikų žemiausia – € 0.0005357284.

Trumpalaikiai rezultatai rodo, kaip NCT judėjo +0.03% per pastarąją valandą ir -1.47% per pastarąsias 7 dienas. Per pastarąją dieną bendra prekybos apimtis pasiekė € 55.42K.

PolySwarm (NCT) rinkos informacija

No.921

€ 11.53M
€ 11.53M€ 11.53M

€ 55.42K
€ 55.42K€ 55.42K

€ 11.53M
€ 11.53M€ 11.53M

1.89B
1.89B 1.89B

1,885,913,076
1,885,913,076 1,885,913,076

1,885,913,076
1,885,913,076 1,885,913,076

99.97%

ETH

Dabartinė PolySwarm rinkos kapitalizacija yra € 11.53M, o 24 valandų prekybos apimtis – € 55.42K. NCT apyvartoje yra 1.89B vienetų, o bendras kiekis siekia 1885913076. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra € 11.53M

PolySwarm Kainų istorija EUR

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
€ 0.005924
€ 0.005924€ 0.005924
24 val. žemiausia
€ 0.006161
€ 0.006161€ 0.006161
24 val. aukščiausia

€ 0.005924
€ 0.005924€ 0.005924

€ 0.006161
€ 0.006161€ 0.006161

€ 0.149145323800184582
€ 0.149145323800184582€ 0.149145323800184582

€ 0.0005357284
€ 0.0005357284€ 0.0005357284

+0.03%

--

-1.47%

-1.47%

PolySwarm (NCT) kainos istorija EUR

Stebėkite PolySwarm kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (EUR)Keisti (%)
Šiandien----
30 dienų€ -0.002176-26.25%
60 dienų€ +0.00011+1.83%
90 dienų€ -0.000833-11.99%
PolySwarm kainos pokytis šiandien

Šiandien NCT užfiksuotas -- (--) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

PolySwarm 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko € -0.002176 (-26.25%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

PolySwarm 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NCT rodiklis pasikeitė € +0.00011 (+1.83% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

PolySwarm 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito € -0.000833 (-11.99%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir PolySwarm (NCT) pokyčius?

Peržiūrėkite PolySwarm kainų istorijos puslapį dabar.

Kainos prognozė PolySwarm

PolySwarm (NCT) Kainų prognozė 2030 m. (po 4 metų)
Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NCT 2030 m. tikslinė kaina yra € --, o augimo norma – 0.00%.
PolySwarm (NCT) Kainų prognozė 2040 m. (po 14 metų)

2040 m. PolySwarm kaina galėtų išaugti 0.00%. Ji gali pasiekti € -- prekybos kainą.

MEXC įrankiai
Norėdami gauti realaus laiko scenarijų prognozes ir labiau suasmenintą analizę, vartotojai gali naudoti MEXC kainų prognozavimo įrankį ir dirbtinio intelekto rinkos įžvalgas.
Atsakomybės apribojimas: Šie scenarijai yra iliustraciniai ir edukaciniai; kriptovaliutos yra nepastovios – prieš priimdami sprendimus atlikite savo tyrimą (DYOR).
Norite sužinoti, kokia PolySwarm kaina bus po 2026 – 2027? Apsilankykite mūsų NCT kainų prognozavimo puslapyje, kuriame rasite 2026 – 2027 metų kainų prognozes, spustelėdami PolySwarm Kainų prognozavimas.

Kaip pirkti ir investuoti PolySwarm Lietuva

Pasiruošę pradėti su PolySwarm? NCT pirkimas MEXC platformoje yra greitas ir patogus pradedantiesiems. Prekiauti galite pradėti iš karto, kai atliksite pirmąjį pirkimą. Norėdami sužinoti daugiau, peržiūrėkite mūsų išsamų pirkimo vadovąPolySwarm. Žemiau pateikiama trumpa 5 žingsnių apžvalga, padėsianti jums pradėti savo PolySwarm (NCT) pirkimo kelionę.

1 žingsnis

Užsiregistruokite paskyroje ir užpildykite KYC

Pirmiausia užsiregistruokite paskyrą ir užpildykite KYC MEXC. Tai galite padaryti oficialioje MEXC svetainėje arba MEXC programėlėje naudodami savo telefono numerį arba el. pašto adresą.
2 žingsnis

Pridėkite USDT, USDC arba USDE prie savo piniginės

USDT, USDC ir USDE palengvina prekybą MEXC. Galite nusipirkti USDT, USDC ir USDE per banko pervedimą, OTC arba P2P prekybą.
3 žingsnis

Eikite į Spot prekybos puslapį

MEXC svetainėje spustelėkite Spot viršutinėje juostoje ir ieškokite pageidaujamų tokenų.
4 veiksmas

Pasirinkite savo tokenus

Turėdami daugiau nei -- tokenų, galite lengvai nusipirkti Bitcoin, Ethereum ir populiarių tokenų.
5 veiksmas

Užbaikite pirkimą

Įveskite tokenų ar ekvivalento sumą vietine valiuta. Spustelėkite Pirkti ir PolySwarm bus akimirksniu įskaityti į jūsų piniginę.
Kaip pirkti PolySwarm (NCT) vadovas

Ką galite daryti su PolySwarm

PolySwarm nuosavybė leidžia jums atverti daugiau galimybių, susijusių su pirkimu ir laikymu. Galite prekiauti BTC šimtuose rinkų, gauti pasyvų atlygį naudodamiesi lanksčiais statymo ir taupymo produktais arba pasinaudoti profesionaliais prekybos įrankiais, kad padidintumėte savo turtą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalus, patyręs investuotojas, MEXC leidžia lengvai maksimaliai padidinti savo kriptovaliutų potencialą. Žemiau pateikiami keturi geriausi būdai, kaip galite maksimaliai išnaudoti savo Bitcoin tokenus

  • Susipažinkite su MEXC Spot rinka

    Susipažinkite su MEXC Spot rinka

    Prekiaukite daugiau nei 2,800 tokenais su itin mažais mokesčiais.

    Ateities sandoriai

    Ateities sandoriai

    Prekiaukite su iki 500 kartų didesniu svertu ir dideliu likvidumu.

  • MEXC „Launchpool“

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    MEXC išankstinė rinka

    MEXC išankstinė rinka

    Pirkite ir parduokite naujus tokenus prieš juos oficialiai įtraukiant į sąrašą.

Prekyba MEXC su itin mažais mokesčiais

Pirkimas PolySwarm (NCT) MEXC svetainėje reiškia didesnę vertę už savo pinigus. Būdama viena iš mažiausius mokesčius taikančių kriptovaliutų platformų rinkoje, MEXC padeda sumažinti išlaidas nuo pat pirmosios prekybos.

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Teikėjas
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Pirkėjas

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Be to, galite prekiauti pasirinktais Spot tokenais be jokių mokesčių per MEXC „Zero Fee Fest“.

Kas yra PolySwarm (NCT)

PolySwarm (NCT) is a cybersecurity company that helps users, enterprises and corporate security teams detect and gather intelligence on new and emerging malware.

PolySwarm išteklius

Išsamesnei PolySwarm analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali PolySwarm svetainė
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Kategorija :

CybersecurityEthereum EcosystemMade in USA

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie PolySwarm

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2026-06-14 14:33:30(UTC+8)

PolySwarm (NCT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
02-11 14:20:00Sektoriaus naujienos
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21On-chain duomenys
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Sektoriaus naujienos
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Sektoriaus naujienos
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Sektoriaus naujienos
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Naršyti daugiau apie PolySwarm

NCT USDT (Ateities sandorių prekyba)

Galimos ilgos arba trumpos NCT pozicijos su svertu. Išbandykite NCTUSDT ateities sandorių prekybą MEXC platformoje ir pasinaudokite rinkos svyravimais.

Prekyba PolySwarm (NCT) Rinkos MEXC

Naršykite Spot ir ateities sandorių rinkas, stebėkite tiesioginę PolySwarm kainą, apimtį ir prekiaukite tiesiogiai.

Poros
Kaina
24 val. pokytis
24 val. apimtis
NCT/USDT
€0.00525632
€0.00525632€0.00525632
0.00%
0.00% (USDT)

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Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

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1 NCT = 0.0052589 EUR