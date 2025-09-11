Daugiau apie NC

NC Kainos informacija

NC Baltoji knyga

NC Oficiali svetainė

NC Tokenomika

NC Kainų prognozė

NC Istorija

NC pirkimo vadovas

NCvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

NC Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Node Pay logotipas

Node Pay kaina(NC)

1 NC į USD – tiesioginė kaina:

$0.01871
$0.01871$0.01871
-1.42%1D
USD
Node Pay (NC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:37:41(UTC+8)

Node Pay (NC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01861
$ 0.01861$ 0.01861
24 val. žemiausia
$ 0.01929
$ 0.01929$ 0.01929
24 val. aukščiausia

$ 0.01861
$ 0.01861$ 0.01861

$ 0.01929
$ 0.01929$ 0.01929

$ 0.4781783640298408
$ 0.4781783640298408$ 0.4781783640298408

$ 0.017991677025894173
$ 0.017991677025894173$ 0.017991677025894173

-0.48%

-1.42%

-1.43%

-1.43%

Node Pay (NC) realiojo laiko kaina yra $ 0.01871. Per pastarąsias 24 valandas NC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01861 iki aukščiausios $ 0.01929 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NC kaina yra $ 0.4781783640298408, o žemiausia – $ 0.017991677025894173.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NC per pastarąją valandą pasikeitė -0.48%, per 24 valandas – -1.42%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.43%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Node Pay (NC) rinkos informacija

No.1638

$ 3.32M
$ 3.32M$ 3.32M

$ 69.30K
$ 69.30K$ 69.30K

$ 18.71M
$ 18.71M$ 18.71M

177.47M
177.47M 177.47M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,995,169.1402713
999,995,169.1402713 999,995,169.1402713

17.74%

SOL

Dabartinė Node Pay rinkos kapitalizacija yra $ 3.32M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 69.30K. NC apyvartoje yra 177.47M vienetų, o bendras kiekis siekia 999995169.1402713. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 18.71M

Node Pay (NC) kainos istorija USD

Stebėkite Node Pay kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0002695-1.42%
30 dienų$ -0.00215-10.31%
60 dienų$ -0.00044-2.30%
90 dienų$ -0.01037-35.67%
Node Pay kainos pokytis šiandien

Šiandien NC užfiksuotas $ -0.0002695 (-1.42%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Node Pay 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00215 (-10.31%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Node Pay 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NC rodiklis pasikeitė $ -0.00044 (-2.30% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Node Pay 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01037 (-35.67%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Node Pay (NC) pokyčius?

Peržiūrėkite Node Pay kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Node Pay (NC)

Nodepay is an AI infrastructure platform specializing in real time data retrieval and reinforcement learning to optimize inference.Nodepay allows everyday users to provide unused internet bandwidth to power its network.

Node Pay galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Node Pay investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Node Pay mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Node Pay, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Node Pay kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Node Pay (NC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Node Pay (NC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Node Pay prognozes.

Peržiūrėkite Node Pay kainos prognozę dabar!

Node Pay (NC) Tokenomika

Supratimas apie Node Pay (NC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Node Pay (NC)

Ieškote, kaip nusipirkti Node Pay? Viskas paprasta ir patogu! Node Pay lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NC į vietos valiutas

1 Node Pay(NC) į VND
492.35365
1 Node Pay(NC) į AUD
A$0.0282521
1 Node Pay(NC) į GBP
0.0136583
1 Node Pay(NC) į EUR
0.0159035
1 Node Pay(NC) į USD
$0.01871
1 Node Pay(NC) į MYR
RM0.0789562
1 Node Pay(NC) į TRY
0.7723488
1 Node Pay(NC) į JPY
¥2.75037
1 Node Pay(NC) į ARS
ARS$26.652395
1 Node Pay(NC) į RUB
1.580995
1 Node Pay(NC) į INR
1.6487252
1 Node Pay(NC) į IDR
Rp306.7212624
1 Node Pay(NC) į KRW
26.0222422
1 Node Pay(NC) į PHP
1.0703991
1 Node Pay(NC) į EGP
￡E.0.899951
1 Node Pay(NC) į BRL
R$0.101034
1 Node Pay(NC) į CAD
C$0.0258198
1 Node Pay(NC) į BDT
2.278878
1 Node Pay(NC) į NGN
28.2201059
1 Node Pay(NC) į COP
$73.3723876
1 Node Pay(NC) į ZAR
R.0.3272379
1 Node Pay(NC) į UAH
0.7723488
1 Node Pay(NC) į VES
Bs2.91876
1 Node Pay(NC) į CLP
$17.98031
1 Node Pay(NC) į PKR
Rs5.3138271
1 Node Pay(NC) į KZT
10.0861868
1 Node Pay(NC) į THB
฿0.5947909
1 Node Pay(NC) į TWD
NT$0.5678485
1 Node Pay(NC) į AED
د.إ0.0686657
1 Node Pay(NC) į CHF
Fr0.0147809
1 Node Pay(NC) į HKD
HK$0.1455638
1 Node Pay(NC) į AMD
֏7.1492781
1 Node Pay(NC) į MAD
.د.م0.1689513
1 Node Pay(NC) į MXN
$0.3478189
1 Node Pay(NC) į SAR
ريال0.0701625
1 Node Pay(NC) į PLN
0.0681044
1 Node Pay(NC) į RON
лв0.0810143
1 Node Pay(NC) į SEK
kr0.1749385
1 Node Pay(NC) į BGN
лв0.0312457
1 Node Pay(NC) į HUF
Ft6.2869342
1 Node Pay(NC) į CZK
0.3902906
1 Node Pay(NC) į KWD
د.ك0.00570655
1 Node Pay(NC) į ILS
0.0621172
1 Node Pay(NC) į AOA
Kz17.1179661
1 Node Pay(NC) į BHD
.د.ب0.00705367
1 Node Pay(NC) į BMD
$0.01871
1 Node Pay(NC) į DKK
kr0.1193698
1 Node Pay(NC) į HNL
L0.4903891
1 Node Pay(NC) į MUR
0.851305
1 Node Pay(NC) į NAD
$0.3289218
1 Node Pay(NC) į NOK
kr0.1857903
1 Node Pay(NC) į NZD
$0.0314328
1 Node Pay(NC) į PAB
B/.0.01871
1 Node Pay(NC) į PGK
K0.0793304
1 Node Pay(NC) į QAR
ر.ق0.0681044
1 Node Pay(NC) į RSD
дин.1.8738065

Node Pay išteklius

Išsamesnei Node Pay analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Node Pay svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Node Pay

Kiek Node Pay(NC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NC kaina USD valiuta yra 0.01871USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NC į USD kaina?
Dabartinė NC kaina USD valiuta yra $ 0.01871. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Node Pay rinkos kapitalizacija?
NC rinkos kapitalizacija yra $ 3.32MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NC apyvartoje?
NC apyvartoje yra 177.47MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NC kaina?
NC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.4781783640298408USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NC kaina?
NC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.017991677025894173USD.
Kokia yra NC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NC yra $ 69.30KUSD.
Ar NC kaina šiais metais kils?
NC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:37:41(UTC+8)

Node Pay (NC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

NC-į-USD skaičiuoklė

Suma

NC
NC
USD
USD

1 NC = 0.01871 USD

Prekiauti NC

NCUSDT
$0.01871
$0.01871$0.01871
-1.16%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis