Node Pay (NC) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieNode Pay (NC), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Node Pay (NC) Informacija

Nodepay is an AI infrastructure platform specializing in real time data retrieval and reinforcement learning to optimize inference.Nodepay allows everyday users to provide unused internet bandwidth to power its network.

Oficiali svetainė:
https://www.nodepay.ai/
Baltoji knyga:
https://docs.nodepay.ai/
Blokų naršyklė:
https://solscan.io/token/B89Hd5Juz7JP2dxCZXFJWk4tMTcbw7feDhuWGb3kq5qE

Node Pay (NC) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Node Pay (NC) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 3.43M
Bendra pasiūla:
$ 1000.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 177.47M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 19.35M
Visų laikų rekordas:
$ 0.375
Visų laikų minimumas:
$ 0.017991677025894173
Dabartinė kaina:
$ 0.01935
Node Pay (NC) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Node Pay (NC) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų NC tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek NC tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate NC tokenomiką, galite peržiūrėti NC tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti NC

Norite įtraukti Node Pay (NC) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius NC pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Node Pay (NC) Kainų istorija

NC kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

NC kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda NC? Mūsų NC kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.