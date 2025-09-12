Node Pay (NC) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Node Pay kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek NC augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Node Pay kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Node Pay kainos prognozė
$0.01896
-0.05%
USD
Faktinis
Prognozė
Node Pay Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Node Pay (NC) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Node Pay galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.01896 prekybos kainą 2025 m.

Node Pay (NC) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Node Pay galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.019908 prekybos kainą 2026 m.

Node Pay (NC) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NC ateities kaina yra $ 0.020903 su 10.25% augimo norma.

Node Pay (NC) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NC ateities kaina yra $ 0.021948 su 15.76% augimo norma.

Node Pay (NC) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NC 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.023045, o augimo norma – 21.55%.

Node Pay (NC) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NC 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.024198, o augimo norma – 27.63%.

Node Pay (NC) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Node Pay kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.039416 prekybos kainą.

Node Pay (NC) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Node Pay kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.064205 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.01896
    0.00%
  • 2026
    $ 0.019908
    5.00%
  • 2027
    $ 0.020903
    10.25%
  • 2028
    $ 0.021948
    15.76%
  • 2029
    $ 0.023045
    21.55%
  • 2030
    $ 0.024198
    27.63%
  • 2031
    $ 0.025408
    34.01%
  • 2032
    $ 0.026678
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.028012
    47.75%
  • 2034
    $ 0.029413
    55.13%
  • 2035
    $ 0.030883
    62.89%
  • 2036
    $ 0.032428
    71.03%
  • 2037
    $ 0.034049
    79.59%
  • 2038
    $ 0.035751
    88.56%
  • 2039
    $ 0.037539
    97.99%
  • 2040
    $ 0.039416
    107.89%
Trumpalaikės Node Pay kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.01896
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.018962
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.018978
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.019037
    0.41%
Node Pay (NC) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma NC kaina yra $0.01896. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Node Pay (NC) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė NC, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.018962. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Node Pay (NC) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė NC, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.018978. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Node Pay (NC) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma NC kaina yra $0.019037. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Node Pay kainų statistika

$ 0.01896
-0.05%

$ 3.36M
177.47M
$ 81.30K
--

Naujausia NC kaina yra $ 0.01896. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.05%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 81.30K.
Be to, NC turi 177.47M apyvartą ir $ 3.36M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Node Pay (NC)

Bandote įsigyti NC? Dabar galite NC įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Node Pay ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti NC dabar

Node Pay istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Node Pay, dabartinė Node Pay kaina yra 0.01896USD. Apyvartinė Node Pay (NC) pasiūla yra 0.00 NC, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $3.36M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0.000280
    $ 0.01927
    $ 0.01849
  • 7 dienos
    0.00%
    $ 0.000020
    $ 0.01985
    $ 0.01822
  • 30 dienų
    -0.08%
    $ -0.001749
    $ 0.02236
    $ 0.01799
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Node Pay kaina pasikeitė $0.000280, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Node Pay buvo prekiaujama aukščiausia $0.01985 ir žemiausia $0.01822. Kainos pokytis buvo 0.00%. Ši naujausia tendencija parodo NC potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Node Pay įvyko -0.08%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001749 vertę. Tai rodo, kad NC artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Node Pay kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą NC kainų istoriją

Kaip veikia Node Pay (NC) kainų prognozės modulis?

Node Pay Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NC kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Node Pay ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NC būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Node Pay kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NC ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NC pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Node Pay potencialą.

Kodėl NC kainų prognozė yra svarbi?

NC kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į NC dabar?
Pagal jūsų prognozes, NC pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio NC kainų prognozė?
Remiantis Node Pay (NC) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama NC kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 NC 2026 m.?
1 vieneto Node Pay (NC) kaina šiandien yra $0.01896. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama NC kaina 2027 m.?
Node Pay (NC) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 NC kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė NC kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Node Pay (NC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė NC kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Node Pay (NC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 NC 2030 m.?
1 vieneto Node Pay (NC) kaina šiandien yra $0.01896. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia NC kainų prognozė 2040 metams?
Node Pay (NC) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 NC kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.