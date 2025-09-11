Daugiau apie NAM

NAM kaina(NAM)

1 NAM į USD – tiesioginė kaina:

$0.009106
NAM (NAM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:36:54(UTC+8)

NAM (NAM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00783
$ 0.009557
$ 0.00783
$ 0.009557
--
--
+0.06%

-1.63%

+17.45%

+17.45%

NAM (NAM) realiojo laiko kaina yra $ 0.009106. Per pastarąsias 24 valandas NAM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00783 iki aukščiausios $ 0.009557 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NAM kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NAM per pastarąją valandą pasikeitė +0.06%, per 24 valandas – -1.63%, o per pastarąsias 7 dienas – +17.45%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NAM (NAM) rinkos informacija

$ 56.64K
$ 56.64K$ 56.64K

$ 9.11M
$ 9.11M$ 9.11M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

NAMADA

Dabartinė NAM rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.64K. NAM apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.11M

NAM (NAM) kainos istorija USD

Stebėkite NAM kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00015089-1.63%
30 dienų$ -0.006464-41.52%
60 dienų$ -0.011254-55.28%
90 dienų$ -0.040894-81.79%
NAM kainos pokytis šiandien

Šiandien NAM užfiksuotas $ -0.00015089 (-1.63%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

NAM 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.006464 (-41.52%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

NAM 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NAM rodiklis pasikeitė $ -0.011254 (-55.28% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

NAM 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.040894 (-81.79%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir NAM (NAM) pokyčius?

Peržiūrėkite NAM kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra NAM (NAM)

Namada is the Composable Privacy Layer of the Multichain. It is a proof-of-stake layer-1 blockchain that protects users’ personal data by providing a shielded asset hub and enabling shielded cross-chain transactions. Namada is capable of supporting any asset and can be used to retrofit data protection to existing chains, dapps, tokens, and NFTs. Primarily built in Rust, Namada uses CometBFT consensus and the IBC (Inter-Blockchain Communication) protocol for multichain interoperability, but can be upgraded to support additional ecosystems beyond IBC. By leveraging advanced cryptographic standards like zk-SNARKs and its potential for interoperability, Namada positions itself as a useful cryptographic primitive for users to protect their on-chain data while interoperating with a wide variety of other blockchains and protocols.

NAM galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų NAM investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NAMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie NAM mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti NAM, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

NAM kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NAM (NAM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NAM (NAM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NAM prognozes.

Peržiūrėkite NAM kainos prognozę dabar!

NAM (NAM) Tokenomika

Supratimas apie NAM (NAM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NAMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti NAM (NAM)

Ieškote, kaip nusipirkti NAM? Viskas paprasta ir patogu! NAM lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NAM į vietos valiutas

1 NAM(NAM) į VND
239.62439
1 NAM(NAM) į AUD
A$0.01375006
1 NAM(NAM) į GBP
0.00664738
1 NAM(NAM) į EUR
0.0077401
1 NAM(NAM) į USD
$0.009106
1 NAM(NAM) į MYR
RM0.03842732
1 NAM(NAM) į TRY
0.37589568
1 NAM(NAM) į JPY
¥1.338582
1 NAM(NAM) į ARS
ARS$12.971497
1 NAM(NAM) į RUB
0.769457
1 NAM(NAM) į INR
0.80242072
1 NAM(NAM) į IDR
Rp149.27866464
1 NAM(NAM) į KRW
12.66480692
1 NAM(NAM) į PHP
0.52095426
1 NAM(NAM) į EGP
￡E.0.4379986
1 NAM(NAM) į BRL
R$0.0491724
1 NAM(NAM) į CAD
C$0.01256628
1 NAM(NAM) į BDT
1.1091108
1 NAM(NAM) į NGN
13.73448874
1 NAM(NAM) į COP
$35.70972536
1 NAM(NAM) į ZAR
R.0.15926394
1 NAM(NAM) į UAH
0.37589568
1 NAM(NAM) į VES
Bs1.420536
1 NAM(NAM) į CLP
$8.750866
1 NAM(NAM) į PKR
Rs2.58619506
1 NAM(NAM) į KZT
4.90886248
1 NAM(NAM) į THB
฿0.28947974
1 NAM(NAM) į TWD
NT$0.2763671
1 NAM(NAM) į AED
د.إ0.03341902
1 NAM(NAM) į CHF
Fr0.00719374
1 NAM(NAM) į HKD
HK$0.07084468
1 NAM(NAM) į AMD
֏3.47949366
1 NAM(NAM) į MAD
.د.م0.08222718
1 NAM(NAM) į MXN
$0.16928054
1 NAM(NAM) į SAR
ريال0.0341475
1 NAM(NAM) į PLN
0.03314584
1 NAM(NAM) į RON
лв0.03942898
1 NAM(NAM) į SEK
kr0.0851411
1 NAM(NAM) į BGN
лв0.01520702
1 NAM(NAM) į HUF
Ft3.05979812
1 NAM(NAM) į CZK
0.18995116
1 NAM(NAM) į KWD
د.ك0.00277733
1 NAM(NAM) į ILS
0.03023192
1 NAM(NAM) į AOA
Kz8.33117046
1 NAM(NAM) į BHD
.د.ب0.003432962
1 NAM(NAM) į BMD
$0.009106
1 NAM(NAM) į DKK
kr0.05809628
1 NAM(NAM) į HNL
L0.23866826
1 NAM(NAM) į MUR
0.414323
1 NAM(NAM) į NAD
$0.16008348
1 NAM(NAM) į NOK
kr0.09042258
1 NAM(NAM) į NZD
$0.01529808
1 NAM(NAM) į PAB
B/.0.009106
1 NAM(NAM) į PGK
K0.03860944
1 NAM(NAM) į QAR
ر.ق0.03314584
1 NAM(NAM) į RSD
дин.0.9119659

NAM išteklius

Išsamesnei NAM analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali NAM svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NAM

Kiek NAM(NAM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NAM kaina USD valiuta yra 0.009106USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NAM į USD kaina?
Dabartinė NAM kaina USD valiuta yra $ 0.009106. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NAM rinkos kapitalizacija?
NAM rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NAM apyvartoje?
NAM apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NAM kaina?
NAM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NAM kaina?
NAM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra NAM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NAM yra $ 56.64KUSD.
Ar NAM kaina šiais metais kils?
NAM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NAM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:36:54(UTC+8)

NAM (NAM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

NAM-į-USD skaičiuoklė

Suma

NAM
NAM
USD
USD

1 NAM = 0.009106 USD

Prekiauti NAM

NAMUSDT
$0.009106
$0.009106$0.009106
-1.61%

