Node AI logotipas

Node AI kaina(NAIT)

1 NAIT į USD – tiesioginė kaina:

Node AI (NAIT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:28:28(UTC+8)

Node AI (NAIT) kainos informacija (USD)

Node AI (NAIT) realiojo laiko kaina yra $ 0.284464. Per pastarąsias 24 valandas NAIT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.260678 iki aukščiausios $ 0.285 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NAIT kaina yra $ 0.36259380915534123, o žemiausia – $ 0.04887070161679073.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NAIT per pastarąją valandą pasikeitė +0.04%, per 24 valandas – +5.72%, o per pastarąsias 7 dienas – +36.69%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Node AI (NAIT) rinkos informacija

Dabartinė Node AI rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 52.21K. NAIT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 284.46M

Node AI (NAIT) kainos istorija USD

Stebėkite Node AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0153887+5.72%
30 dienų$ +0.168369+145.02%
60 dienų$ +0.082925+41.14%
90 dienų$ +0.106984+60.27%
Node AI kainos pokytis šiandien

Šiandien NAIT užfiksuotas $ +0.0153887 (+5.72%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Node AI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.168369 (+145.02%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Node AI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NAIT rodiklis pasikeitė $ +0.082925 (+41.14% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Node AI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.106984 (+60.27%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Node AI (NAIT) pokyčius?

Peržiūrėkite Node AI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Node AI (NAIT)

A Peer-to-Peer Intelligence Market.

Node AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Node AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NAITstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Node AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Node AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Node AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Node AI (NAIT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Node AI (NAIT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Node AI prognozes.

Peržiūrėkite Node AI kainos prognozę dabar!

Node AI (NAIT) Tokenomika

Supratimas apie Node AI (NAIT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NAITišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Node AI (NAIT)

Ieškote, kaip nusipirkti Node AI? Viskas paprasta ir patogu! Node AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NAIT į vietos valiutas

Node AI išteklius

Išsamesnei Node AI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Node AI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Node AI

Kiek Node AI(NAIT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NAIT kaina USD valiuta yra 0.284464USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NAIT į USD kaina?
Dabartinė NAIT kaina USD valiuta yra $ 0.284464. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Node AI rinkos kapitalizacija?
NAIT rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NAIT apyvartoje?
NAIT apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NAIT kaina?
NAIT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.36259380915534123USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NAIT kaina?
NAIT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.04887070161679073USD.
Kokia yra NAIT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NAIT yra $ 52.21KUSD.
Ar NAIT kaina šiais metais kils?
NAIT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NAIT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Node AI (NAIT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

